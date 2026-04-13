Durante 40 días, uno de los lugares más importantes para los musulmanes permaneció completamente cerrado: la mezquita de Al-Aqsa. Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, a fines de febrero, los palestinos fueron totalmente impedidos de entrar al complejo e incluso a la Ciudad Vieja de Jerusalén Este ocupada.

Fue justo durante el Ramadán, el mes sagrado en el que los musulmanes realizan el ayuno y en el que el recinto suele colmarse de fieles, cuando las fuerzas israelíes restringieron el acceso. Instalaron puestos de control y recurrieron al uso de la fuerza contra quienes intentaban rezar, incluso en las inmediaciones del lugar.

Después de 40 días de silencio, las puertas de Al-Aqsa volvieron a abrirse para los musulmanes el pasado jueves. Sin embargo, todo esto está provocando una fuerte alarma entre organismos palestinos e islámicos, que denuncian que Israel intenta normalizar estos operativos.

La policía israelí, respaldada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de ultraderecha, ha elaborado un marco para reabrir el "Monte del Templo" a los visitantes en grupos de hasta 150 personas a la vez, según informó un canal de televisión israelí el pasado 5 de abril.

Un día después, Ben-Gvir irrumpió en el recinto de la mezquita, presionando para la adopción del nuevo plan. Y volvió a ingresar al complejo este domingo , bajo una fuerte protección policial.

El nuevo plan, argumentó, era consistente con la reciente decisión del Tribunal Supremo de permitir protestas antibélicas de hasta 150 personas en Tel Aviv. “No puede haber una norma para los manifestantes y otra para el Monte del Templo”, afirmó .

Sin embargo, el tribunal ofreció poco consuelo a quienes esperaban que pudiera servir de freno a la erosión más amplia del estatus de Al-Aqsa.

“Cuando Ben-Gvir llevó su caso al Tribunal Supremo israelí, citando su decisión de permitir 600 manifestantes en la Plaza Rabin de Tel Aviv como justificación para admitir 150 colonos, el tribunal rechazó su solicitud”, según el profesor Mustafa Abu Sway, estudioso de Filosofía y Estudios Islámicos en la Universidad Al-Quds.

“Pero el razonamiento del tribunal es más inquietante que su fallo. La decisión se refirió al lugar exclusivamente como el “Monte del Templo”, sin mencionar en absoluto la mezquita de Al-Aqsa”, declara Abu Sway, miembro de alto rango del Waqf Islámico en el este de Jerusalén ocupado, que administra la Mezquita de Al-Aqsa, a TRT World. “Al contrario de lo que podría sugerir el enfoque de 'acceso igualitario', esta narrativa no pone a los colonos judíos en pie de igualdad con los musulmanes. ¡Es peor! La mezquita de Al-Aqsa y los musulmanes se volvieron invisibles”, añade.

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El complejo Haram Al-Sharif, que alberga la mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, ha estado bajo administración islámica continua a través del Waqf de Jerusalén desde el siglo VII. El término “Monte del Templo”, utilizado por Israel y cada vez más por gobiernos y medios de comunicación occidentales, enmarca el lugar dentro de una reivindicación histórica judía, al tiempo que desplaza la denominación islámica y su administración, vigente de forma ininterrumpida durante catorce siglos.

Al-Aqsa pertenece a los musulmanes

El problema legal del plan, incluso en su presentación de apariencia neutral en tiempos de guerra, es significativo.

La mezquita de Al-Aqsa no es un lugar compartido según el derecho internacional.

El marco que rige el recinto se remonta a 1967, cuando el entonces ministro de Defensa israelí Moshe Dayan llegó a un acuerdo con el Waqf Islámico de Jerusalén, el organismo designado por Jordania que administra el lugar, estipulando que sus santuarios sagrados “pertenecen al islam” y permanecerían bajo administración islámica.

Ese acuerdo se convirtió en la base del tratado de paz entre Israel y Jordania de 1994, que comprometió a Israel por escrito a respetar la custodia jordana de los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén.

En 2015, un acuerdo entre Israel, Palestina, Jordania y Estados Unidos lo reafirmó una vez más.

Pero ahora, el nuevo plan de Israel considera invisibles a los palestinos, quienes no tienen ningún reconocimiento administrativo en Al-Aqsa. Es un cambio de estatus, logrado sin modificar un solo tratado sobre el papel.

“Los intentos de cambiar el status quo histórico son continuos”, afirma el profesor Abu Sway. “Comenzaron en 2003, cuando la policía israelí empezó a permitir unilateralmente la entrada de colonos judíos a los patios hasta llegar a la parte oriental del recinto de la mezquita”.