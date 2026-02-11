GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Menos de 100 pacientes palestinos evacuados por Rafah, aunque 18.000 necesitan atención urgente: OMS
Teresa Zakaria, funcionaria de la OMS, explicó que desde que se reabrió el paso fronterizo de Rafah, menos de 100 pacientes han sido evacuados. Mientras, 18.000 palestinos esperan ser trasladados para recibir atención médica "urgente y crítica".
Menos de 100 pacientes palestinos evacuados por Rafah, aunque 18.000 necesitan atención urgente: OMS
Los pacientes y heridos del hospital de la Cruz Roja viajan en autobús al cruce de Rafah. / AA
hace 5 horas

Menos de 100 pacientes palestinos han sido evacuados desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah, informó el miércoles una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien celebró el avance, pero advirtió que las necesidades médicas en Gaza siguen siendo abrumadoras.

En una rueda de prensa en Ginebra, Teresa Zakaria señaló que la reapertura ha “permitido evacuar ya a más de 90 pacientes” y añadió: “Esto se suma a las cerca de 11.000 personas que han sido evacuadas de Gaza a múltiples países para recibir atención médica muy urgente y crítica”.

Zakaria, en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias Anadolu, indicó que la OMS aspira a que “en los próximos días se realicen más evacuaciones médicas diarias”, y subrayó que más de 18.000 pacientes aún esperan ser trasladados fuera de Gaza para recibir atención que necesitan “desesperadamente”.

Muchos de ellos, añadió, murieron mientras esperaban.

“Muy insuficiente”

RECOMENDADOS

También expresó su esperanza de que la reapertura del paso permita la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria en Gaza, y calificó los niveles actuales de asistencia como “muy insuficientes”, dada la magnitud de las necesidades y las condiciones meteorológicas adicionales que afectan a la población.

“Todos hemos visto que las condiciones de vida de las personas dentro de Gaza siguen siendo extremadamente graves”, afirmó Zakaria, al subrayar que los riesgos para la salud continúan siendo generalizados. “Lo que tenemos en este momento es en gran medida insuficiente para cubrir las necesidades y realmente devolver la dignidad a la población de Gaza”.

Israel reabrió el paso de Rafah el 2 de febrero bajo condiciones extremadamente limitadas, después de haberlo ocupado en mayo de 2024.

RelacionadoTRT Español - Cuando quemar casas ya no cuenta como terrorismo en Cisjordania ocupada
FUENTE:Anadolu Agency
Explora
Türkiye y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul
Netanyahu dice que “Epstein no trabajó para Israel”, pero nuevos archivos del FBI lo cuestionan
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Trump afirma que Estados Unidos mantuvo conversaciones "muy buenas" con Irán en Omán
La UE anuncia su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia en energía, banca y comercio
EE.UU. impone nuevas sanciones petroleras a Irán minutos después de concluir las conversaciones
Israel somete a los retornados a Gaza a abusos, coacción y humillaciones en el paso de Rafah: ONU
Colonos israelíes ilegales han expulsado a 900 palestinos de Cisjordania ocupada desde enero: ONU
Erdogan conmemora tercer aniversario de los terremotos en Türkiye y destaca avance en reconstrucción
Avanza diálogo nuclear de Irán con EE.UU., entre el despliegue de un misil y advertencias cruzadas
Türkiye captura a dos agentes del Mossad durante operaciones de antiespionaje en Estambul
Trump quiere un tratado nuclear "nuevo y mejorado" con Rusia mientras expira el New START
Israel arrasó un cementerio de Gaza con tumbas de soldados británicos y australianos: reporte
Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras concluye la segunda ronda de conversaciones
"Hacemos todo lo posible para reducir la tensión entre EE.UU. e Irán", afirma Erdogan