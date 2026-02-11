Menos de 100 pacientes palestinos han sido evacuados desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah, informó el miércoles una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien celebró el avance, pero advirtió que las necesidades médicas en Gaza siguen siendo abrumadoras.

En una rueda de prensa en Ginebra, Teresa Zakaria señaló que la reapertura ha “permitido evacuar ya a más de 90 pacientes” y añadió: “Esto se suma a las cerca de 11.000 personas que han sido evacuadas de Gaza a múltiples países para recibir atención médica muy urgente y crítica”.

Zakaria, en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias Anadolu, indicó que la OMS aspira a que “en los próximos días se realicen más evacuaciones médicas diarias”, y subrayó que más de 18.000 pacientes aún esperan ser trasladados fuera de Gaza para recibir atención que necesitan “desesperadamente”.

Muchos de ellos, añadió, murieron mientras esperaban.

“Muy insuficiente”