Menos de 100 pacientes palestinos han sido evacuados desde la reapertura del paso fronterizo de Rafah, informó el miércoles una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien celebró el avance, pero advirtió que las necesidades médicas en Gaza siguen siendo abrumadoras.
En una rueda de prensa en Ginebra, Teresa Zakaria señaló que la reapertura ha “permitido evacuar ya a más de 90 pacientes” y añadió: “Esto se suma a las cerca de 11.000 personas que han sido evacuadas de Gaza a múltiples países para recibir atención médica muy urgente y crítica”.
Zakaria, en respuesta a una pregunta de la agencia de noticias Anadolu, indicó que la OMS aspira a que “en los próximos días se realicen más evacuaciones médicas diarias”, y subrayó que más de 18.000 pacientes aún esperan ser trasladados fuera de Gaza para recibir atención que necesitan “desesperadamente”.
Muchos de ellos, añadió, murieron mientras esperaban.
“Muy insuficiente”
También expresó su esperanza de que la reapertura del paso permita la entrada de ayuda humanitaria muy necesaria en Gaza, y calificó los niveles actuales de asistencia como “muy insuficientes”, dada la magnitud de las necesidades y las condiciones meteorológicas adicionales que afectan a la población.
“Todos hemos visto que las condiciones de vida de las personas dentro de Gaza siguen siendo extremadamente graves”, afirmó Zakaria, al subrayar que los riesgos para la salud continúan siendo generalizados. “Lo que tenemos en este momento es en gran medida insuficiente para cubrir las necesidades y realmente devolver la dignidad a la población de Gaza”.
Israel reabrió el paso de Rafah el 2 de febrero bajo condiciones extremadamente limitadas, después de haberlo ocupado en mayo de 2024.