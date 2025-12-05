La 95° Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, estuvo marcada por un asunto que monopolizó el debate: la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. El debate se dio mientras continúa el genocidio israelí en Gaza, pese al alto el fuego vigente, con palestinos asesinados a diario y una presión internacional cada vez mayor desde ámbitos culturales, políticos y mediáticos.

Durante el encuentro, los representantes de los distintos países analizaron tanto las nuevas normas de participación como el papel que debería desempeñar la radiotelevisión pública israelí KAN en la edición de 2026. Antes de la votación, varios delegados hicieron declaraciones públicas sobre si Israel debía seguir participando, especialmente en un momento en que el país mantiene una campaña militar que ha dejado una devastación generalizada en Gaza. Las intervenciones evidenciaron un desacuerdo profundo entre los miembros.

En este clima, la radiotelevisión pública turca TRT, uno de los miembros fundadores de la UER, adoptó una postura especialmente contundente. Su delegación sostuvo que la situación en Gaza hace incompatible la participación de Israel con los valores que Eurovisión afirma defender.

“Como todos en esta sala, en TRT hemos sido testigos de una persecución de décadas y de un genocidio que se desarrolla ante los ojos del mundo”, afirmó la delegación.

Además, añadió que, desde el inicio del supuesto alto el fuego, decenas de niños han sido asesinados y la ayuda humanitaria continúa sin poder entrar con garantías. Añadió que más de 270 periodistas han sido asesinados por Israel.

“Nuestra postura es clara: permitir que KAN participe no es apropiado ni compatible con los valores de este certamen”, señaló.