En medio del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio y mientras la Guardia Revolucionaria de Irán realiza maniobras en el estratégico estrecho de Ormuz, Washington y Teherán vuelven a sentarse —aunque de forma indirecta— para intentar desbloquear el pulso nuclear que amenaza con escalar en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que participará “indirectamente” en las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, previstas para comenzar este martes en Ginebra, y aseguró que cree que Irán está dispuesto a alcanzar un acuerdo.

“Estaré involucrado en esas conversaciones, indirectamente. Y serán muy importantes”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

Consultado sobre las perspectivas de un pacto, Trump sostuvo que Irán intentó adoptar una postura dura en negociaciones anteriores, pero “aprendió las consecuencias” de esa actitud tras el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes el verano pasado. “No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo”, afirmó.

Las conversaciones se producen en un contexto de alta tensión regional. Estados Unidos ha dio la orden de desplegar un segundo portaaviones en Oriente Medio , y, según funcionarios citados por la agencia de noticias Reuters, el Pentágono se prepara para la posibilidad de una campaña militar sostenida si la vía diplomática fracasa. Al tiempo, Irán inició ejercicios militares de rutina en el estratégico estrecho de Ormuz destinados a “garantizar la seguridad” de la región.

Teherán ve una postura “más realista” de Washington

En paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní señaló el lunes que la posición de Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán “se ha vuelto más realista”, en la víspera de la nueva ronda de contactos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Ginebra el lunes y se reunió con su homólogo omaní, Badr Albusaidi, para ultimar la coordinación antes del inicio formal de las negociaciones indirectas. Según la agencia de noticias estatal iraní IRNA, el encuentro tuvo como objetivo preparar los detalles técnicos y logísticos de la cita, que se celebrará bajo mediación de Omán en su embajada en la ciudad suiza.

"Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo", escribió Araghchi en la red social X el lunes. "Lo que no está sobre la mesa: sumisión ante amenazas".

Además, el ministro también se reunió con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Posteriormente, Grossi escribió en la red social X que había tenido “discusiones técnicas en profundidad” con el principal diplomático iraní “en preparación para importantes negociaciones programadas para mañana en Ginebra”.

Diplomacia indirecta bajo mediación de Omán

Irán y Estados Unidos retomaron su diplomacia nuclear indirecta el 6 de febrero en Mascate, bajo mediación omaní, casi ocho meses después de que los contactos se suspendieran tras un ataque israelí contra Irán que derivó en una guerra de doce días, en la que Washington respaldó a Israel y bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Ambas partes describieron como positivas las evaluaciones de la última ronda, celebrada en medio del refuerzo militar estadounidense en la región del Golfo Pérsico.