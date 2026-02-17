En medio del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio y mientras la Guardia Revolucionaria de Irán realiza maniobras en el estratégico estrecho de Ormuz, Washington y Teherán vuelven a sentarse —aunque de forma indirecta— para intentar desbloquear el pulso nuclear que amenaza con escalar en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que participará “indirectamente” en las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, previstas para comenzar este martes en Ginebra, y aseguró que cree que Irán está dispuesto a alcanzar un acuerdo.
“Estaré involucrado en esas conversaciones, indirectamente. Y serán muy importantes”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One.
Consultado sobre las perspectivas de un pacto, Trump sostuvo que Irán intentó adoptar una postura dura en negociaciones anteriores, pero “aprendió las consecuencias” de esa actitud tras el bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes el verano pasado. “No creo que quieran las consecuencias de no llegar a un acuerdo”, afirmó.
Las conversaciones se producen en un contexto de alta tensión regional. Estados Unidos ha dio la orden de desplegar un segundo portaaviones en Oriente Medio, y, según funcionarios citados por la agencia de noticias Reuters, el Pentágono se prepara para la posibilidad de una campaña militar sostenida si la vía diplomática fracasa. Al tiempo, Irán inició ejercicios militares de rutina en el estratégico estrecho de Ormuz destinados a “garantizar la seguridad” de la región.
Teherán ve una postura “más realista” de Washington
En paralelo, el Ministerio de Exteriores iraní señaló el lunes que la posición de Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán “se ha vuelto más realista”, en la víspera de la nueva ronda de contactos.
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a Ginebra el lunes y se reunió con su homólogo omaní, Badr Albusaidi, para ultimar la coordinación antes del inicio formal de las negociaciones indirectas. Según la agencia de noticias estatal iraní IRNA, el encuentro tuvo como objetivo preparar los detalles técnicos y logísticos de la cita, que se celebrará bajo mediación de Omán en su embajada en la ciudad suiza.
"Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo", escribió Araghchi en la red social X el lunes. "Lo que no está sobre la mesa: sumisión ante amenazas".
Además, el ministro también se reunió con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Posteriormente, Grossi escribió en la red social X que había tenido “discusiones técnicas en profundidad” con el principal diplomático iraní “en preparación para importantes negociaciones programadas para mañana en Ginebra”.
Diplomacia indirecta bajo mediación de Omán
Irán y Estados Unidos retomaron su diplomacia nuclear indirecta el 6 de febrero en Mascate, bajo mediación omaní, casi ocho meses después de que los contactos se suspendieran tras un ataque israelí contra Irán que derivó en una guerra de doce días, en la que Washington respaldó a Israel y bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Ambas partes describieron como positivas las evaluaciones de la última ronda, celebrada en medio del refuerzo militar estadounidense en la región del Golfo Pérsico.
El principal punto de fricción radica en el alcance mismo de las negociaciones. Washington ha intentado ampliar el diálogo para incluir el programa iraní de misiles balísticos y su apoyo a grupos armados en la región, una posibilidad que Teherán rechaza de plano, insistiendo en que las conversaciones deben limitarse exclusivamente al ámbito nuclear.
En ese marco, persisten desacuerdos sobre el enriquecimiento de uranio. Estados Unidos exige que Irán detenga por completo el enriquecimiento y transfiera al extranjero sus reservas de uranio altamente enriquecido. Teherán, por su parte, ha condicionado cualquier limitación a un levantamiento efectivo de las sanciones económicas occidentales y dijo estar preparado para diluir su uranio enriquecido al 60%.
Cabe destacar que Teherán ha sostenido en reiteradas ocasiones que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear, como argumenta Washington.
Ejercicios militares en el estrecho de Ormuz
En este contexto de tensión diplomática y militar, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) inició un ejercicio militar denominado “Control inteligente del Estrecho de Ormuz”, apenas un día antes de las conversaciones.
El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y considerado uno de los puntos más estratégicos del mundo, es la única salida del Golfo hacia aguas abiertas y una arteria clave para el comercio energético global.
Según un comunicado del CGRI, las maniobras buscan evaluar la preparación operativa de sus fuerzas navales, probar planes de seguridad y ensayar escenarios de respuesta ante posibles amenazas militares en la zona. El comandante de la Armada del CGRI, el contralmirante Alireza Tangsiri, afirmó que el estrecho se encuentra bajo “dominio total de inteligencia las 24 horas”, con vigilancia a nivel de superficie, aéreo e incluso subterráneo.
Tangsiri sostuvo que la supervisión iraní garantiza el paso seguro de decenas de petroleros y buques portacontenedores que cruzan diariamente la vía marítima, y subrayó que las unidades de respuesta rápida del CGRI están entrenadas para intervenir, inspeccionar o incluso incautar “buques no autorizados” en caso de amenazas a la seguridad marítima.
El comandante añadió que la defensa de todo el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz “es responsabilidad de la Armada del CGRI”, que realiza “ejercicios anuales de rutina para garantizar la seguridad” en la región estratégica.
Las maniobras se desarrollan bajo la supervisión del comandante en jefe del CGRI, el mayor general Mohammad Pakpour, y coinciden con el refuerzo militar estadounidense en la región.
En medio de este pulso militar, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el mayor general Abdolrahim Mousavi, advirtió que cualquier guerra contra Irán serviría como “una lección” para el presidente estadounidense.