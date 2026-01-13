El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, anunció la ruptura “inmediata” de relaciones de Israel con siete agencias de las Naciones Unidas y entidades vinculadas a esta organización, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones.

“Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales”, anunció Saar en un comunicado detallando las siete entidades.

Además de las dos mencionadas, Israel tampoco tendrá relaciones con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, en lo que parece un acto de represalia —según el propio comunicado— por haber incluido a Israel en 2024 en la lista de países que violan de manera muy grave los derechos de los niños en los conflictos armados.

“Israel es el único país democrático que aparece en la lista, junto con ISIS y Boko Haram. Israel ya había roto vínculos con el ministerio en junio de 2024”, detalla el texto.

Sobre ONU Mujeres, a la que Israel acusa de haber ignorado presuntos casos de violencia sexual ocurridos el 7 de octubre, el Ministerio de Exteriores israelí sostiene que la exdirectora de la oficina local finalizó su mandato a petición de Israel, y que el acuerdo de cooperación con la organización fue cancelado en julio de 2024.

También aparecen la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), a las que Israel acusa de publicar “duros informes antiisraelíes cada año”.

Desvinculación de la Alianza de Civilizaciones