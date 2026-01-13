GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Israel rompe de forma "inmediata" relaciones con siete agencias y entidades vinculadas a la ONU
Israel anunció la ruptura inmediata de relaciones con siete organismos vinculados a la ONU, incluidos ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones, y adelantó que podría adoptar nuevas medidas en los próximos meses.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar. Foto de archivo. / AA
13 de enero de 2026

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, anunció la ruptura “inmediata” de relaciones de Israel con siete agencias de las Naciones Unidas y entidades vinculadas a esta organización, entre ellas ONU Mujeres y la Alianza de Civilizaciones.

“Tras examinar y debatir la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, decidió que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguientes agencias de la ONU y organizaciones internacionales”, anunció Saar en un comunicado detallando las siete entidades.

Además de las dos mencionadas, Israel tampoco tendrá relaciones con la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, en lo que parece un acto de represalia —según el propio comunicado— por haber incluido a Israel en 2024 en la lista de países que violan de manera muy grave los derechos de los niños en los conflictos armados.

“Israel es el único país democrático que aparece en la lista, junto con ISIS y Boko Haram. Israel ya había roto vínculos con el ministerio en junio de 2024”, detalla el texto.

Sobre ONU Mujeres, a la que Israel acusa de haber ignorado presuntos casos de violencia sexual ocurridos el 7 de octubre, el Ministerio de Exteriores israelí sostiene que la exdirectora de la oficina local finalizó su mandato a petición de Israel, y que el acuerdo de cooperación con la organización fue cancelado en julio de 2024.

También aparecen la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO), a las que Israel acusa de publicar “duros informes antiisraelíes cada año”.

Desvinculación de la Alianza de Civilizaciones

A su vez, Israel se desvincula de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, fundada por Türkiye y España y a la que tilda de servir de “plataforma para ataques contra Israel”; ONU Energía; y, por último, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, ya que dice que “socava la capacidad de los países soberanos para aplicar sus propias leyes de inmigración”.

Además, el comunicado advirtió que otras organizaciones internacionales serán examinadas en profundidad y que se tomarán otras medidas similares próximamente.

El parlamento israelí ya aprobó el pasado 30 de diciembre una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la que, en una decisión sin precedentes y que choca con el derecho internacional, despojaba a esta institución de su inmunidad, al tiempo que ordenaba la expropiación de sus locales y embargo de sus bienes en Jerusalén Este ocupada.

Tres semanas antes, policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, ya irrumpieron por la fuerza en la sede de Jerusalén Este ocupada y sustituyeron la bandera de la ONU por una de Israel.

Además, la nueva ley, que contemplaba tres enmiendas previas, recogía la prohibición expresa de prestar a la UNRWA servicios de telecomunicaciones, aplicando un régimen similar al de los suministros básicos, así como el bloqueo de servicios financieros.

RelacionadoTRT Español - El hambre y el frío apagan la vida de los niños en Gaza: casi 95.000 sufrieron desnutrición en 2025

FUENTE:EFE
