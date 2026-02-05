POLÍTICA
Pável Dúrov vs Pedro Sánchez
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, envió un mensaje masivo a los usuarios de la plataforma en España para criticar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, envió un mensaje masivo a los usuarios de la plataforma en España para criticar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que busca reforzar la regulación de las redes sociales y proteger a menores y usuarios frente a abusos digitales.

El mensaje, difundido desde el canal oficial de Telegram, cuestiona medidas como la limitación del acceso a redes sociales para menores de 16 años, la verificación de edad, la responsabilidad legal de los directivos de las plataformas, la supervisión de algoritmos y la persecución de delitos como los deepfakes. Desde el Ejecutivo, estas iniciativas se presentan como una respuesta necesaria al impacto de la desinformación, el odio y la violencia en el entorno digital.

Pedro Sánchez respondió a las críticas subrayando que la regulación no busca censurar, sino poner límites a un espacio que durante años ha operado sin control. “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, escribió el presidente, en defensa de una agenda que sitúa la protección de la infancia y los derechos democráticos por encima de los intereses de las grandes plataformas.

