Beirut despertó el lunes bajo un cielo rasgado por explosiones. Israel lanzó ataques sobre la capital libanesa mientras, al mismo tiempo, sus fuerzas golpeaban Teherán. Además, en Dubái, un dron iraní impactó un tanque de combustible, obligando al aeropuerto a cerrar temporalmente.

Desde hace más de dos semanas, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha respondido con precisión: drones y misiles alcanzan Israel, bases estadounidenses y la infraestructura energética de sus vecinos del Golfo. El estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, se encuentra casi paralizado, avivando el temor a una crisis energética global y aumentando la presión sobre Washington, mientras los consumidores sienten el golpe en sus bolsillos.

En consecuencia, el precio del crudo Brent, referencia internacional, sigue firme por encima de los 100 dólares el barril, cotizando a 104 dólares al inicio del lunes, lo que representa un aumento de casi 45% desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques. Durante el conflicto, llegó a rozar los 120 dólares.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que ha pedido a siete países que envíen buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz; sin embargo, sus llamados aún no han recibido respuesta. Su partido observa con preocupación cómo la escalada de precios podría impactar en las elecciones de otoño.

“Exijo que estos países entren y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio”, dijo Trump a la prensa desde Air Force One, aunque no precisó a qué naciones se refería. Anteriormente, había apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

Por su parte, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, desestimó cualquier idea de negociación: “Nuestras poderosas Fuerzas Armadas seguirán disparando hasta que el presidente estadounidense comprenda que la guerra ilegal que impone tanto a estadounidenses como a iraníes es equivocada y jamás debe repetirse”, escribió en X, y agregó que su país no busca ni “tregua ni negociaciones”.

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Irán ataca Emiratos Árabes y Bahréin

Irán ha intensificado sus ataques en la región del Golfo, dirigiendo misiles y drones hacia instalaciones estratégicas en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

En Emiratos Árabes Unidos, un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, provocando un incendio que iluminó el cielo de la ciudad. Aunque los bomberos lograron controlar las llamas y no se reportaron heridos, el aeropuerto tuvo que suspender temporalmente todos los vuelos, dejando a miles de pasajeros varados.

Poco después, otro ataque con dron alcanzó un edificio en el emirato de Umm Al-Quwain, provocando un incendio controlado, sin que se registraran heridos. Al día siguiente, un dron atacó el puerto de Fujairah, en la zona industrial petrolera, obligando a suspender temporalmente las operaciones de carga de petróleo, mientras los equipos de defensa civil controlaban las llamas. Además, un misil impactó un vehículo civil en las afueras de Abu Dhabi, en el área de Al Bahia, causando la muerte de un ciudadano palestino.

Desde el inicio de los ataques iraníes el 28 de febrero, los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han interceptado 304 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.626 drones, incluyendo seis misiles balísticos y 21 drones neutralizados solo en la mañana del lunes. A pesar de estas defensas, dos soldados emiratíes y cinco civiles han perdido la vida, y 145 personas resultaron heridas durante los ataques iraníes.

En Bahréin, las defensas aéreas interceptaron y destruyeron 215 drones y 129 misiles desde finales del mes pasado, según la Fuerza de Defensa de Bahréin, que se declaró “vigilante contra la agresión maliciosa de Irán”.

Mientras tanto, Arabia Saudí informó que interceptó una oleada de 61 drones más dirigidos a su región oriental, donde se encuentran importantes instalaciones petroleras.