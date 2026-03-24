Israel avanza con fuerza hacia el sur del Líbano: su ministro de Defensa, Israel Katz, anunció este martes que las fuerzas del país tomarán el control de toda la región hasta el río Litani. Las declaraciones se dan en medio de la intensificación de la campaña militar de Tel Aviv en territorio libanés, con ataques aéreos y terrestres que impactaron directamente barrios residenciales e infraestructuras estratégicas. Una escalada que, según advierte Unicef, conlleva un “precio devastador” para los niños con 118 muertos en Líbano.

“Los cinco puentes sobre el Litani que Hezbollah utilizaba para el paso de terroristas y armas han sido volados”, dijo Katz durante una visita a un centro de mando militar en Israel. Y luego añadió que las fuerzas israelíes “controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”. Por lo que señaló que los cientos de miles de residentes del sur del Líbano desplazados por el conflicto ese mes “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad para los residentes del norte” de Israel.

Previamente, las fuerzas de Tel Aviv habían emitido órdenes de evacuación inmediata para residentes de varios barrios en el sur del Líbano. En un comunicado, el portavoz militar Avichay Adraee instó a los habitantes de Machgharah, Tiro y Burj Al-Shamali a “abandonar la zona de inmediato”, argumentando que el ejército operará en estas áreas debido a actividades del grupo libanés Hezbollah en los vecindarios.

La noche del lunes se registraron numerosos ataques israelíes en distintos puntos del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés). Las ofensivas afectaron áreas del sur como Deir Intar, Habboush, Chehabiyeh, Hanine y Majdal Selem, dañando al menos una vivienda. Además, otro ataque impactó el puente Dalafa, que conecta partes del sur y la región de Bekaa, después de que varios ataques lo afectaran ayer, indicó la agencia.

Asimismo, un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu reportó, al mismo tiempo, siete ataques aéreos en los suburbios de Beirut, en particular las zonas de Burj Al-Barajneh, Kafaat, Haret Hreik, Bir al-Abed, Jamous y Hadath.

Previamente, el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, confirmó la nueva ola de ataques. En una publicación en la red social X, indicó que las ofensivas tuvieron como objetivo infraestructuras del grupo libanés Hezbollah.

Además, otro ataque israelí impactó una estación de gasolina en el sur del Líbano, cerca del campamento de refugiados palestinos de Rashidieh, provocando una gran explosión e incendio.

Tel Aviv amplió su ofensiva militar sobre Líbano después de que EE.UU. e Israel lanzaran ataques contra Irán hace casi un mes. El 2 de marzo, Hezbollah lanzó cohetes hacia el norte de Israel en respuesta a lo que describió como ataques continuos israelíes sobre Líbano a pesar de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, así como al asesinato del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque aéreo conjunto de EE.UU. e Israel, el pasado 28 de febrero. Las autoridades libanesas reportan al menos 1.039 muertos y 2.876 heridos desde el inicio de los más recientes ataques israelíes.

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