GUERRA CONTRA IRÁN
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Israel controlará el sur del Líbano hasta río Litani, dice ministro, mientras expande los ataques
Tras atacar numerosos puntos del Líbano durante la noche del lunes, incluyendo barrios residenciales, el puente Dalafa, y suburbios de Beirut, el ministro de Defensa israelí anunció el martes que Tel Aviv tomará control en el sur del Líbano.
Israel controlará el sur del Líbano hasta río Litani, dice ministro, mientras expande los ataques
Consecuencias de un ataque israelí en Beirut. / Reuters
24 de marzo de 2026

Israel avanza con fuerza hacia el sur del Líbano: su ministro de Defensa, Israel Katz, anunció este martes que las fuerzas del país tomarán el control de toda la región hasta el río Litani. Las declaraciones se dan en medio de la intensificación de la campaña militar de Tel Aviv en territorio libanés, con ataques aéreos y terrestres que impactaron directamente barrios residenciales e infraestructuras estratégicas. Una escalada que, según advierte Unicef, conlleva un “precio devastador” para los niños con 118 muertos en Líbano.

“Los cinco puentes sobre el Litani que Hezbollah utilizaba para el paso de terroristas y armas han sido volados”, dijo Katz durante una visita a un centro de mando militar en Israel. Y luego añadió que las fuerzas israelíes “controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”. Por lo que señaló que los cientos de miles de residentes del sur del Líbano desplazados por el conflicto ese mes “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad para los residentes del norte” de Israel.

Previamente, las fuerzas de Tel Aviv habían emitido órdenes de evacuación inmediata para residentes de varios barrios en el sur del Líbano. En un comunicado, el portavoz militar Avichay Adraee instó a los habitantes de Machgharah, Tiro y Burj Al-Shamali a “abandonar la zona de inmediato”, argumentando que el ejército operará en estas áreas debido a actividades del grupo libanés Hezbollah en los vecindarios.

La noche del lunes se registraron numerosos ataques israelíes en distintos puntos del Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA, por sus siglas en inglés). Las ofensivas afectaron áreas del sur como Deir Intar, Habboush, Chehabiyeh, Hanine y Majdal Selem, dañando al menos una vivienda. Además, otro ataque impactó el puente Dalafa, que conecta partes del sur y la región de Bekaa, después de que varios ataques lo afectaran ayer, indicó la agencia.

Asimismo, un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu reportó, al mismo tiempo, siete ataques aéreos en los suburbios de Beirut, en particular las zonas de Burj Al-Barajneh, Kafaat, Haret Hreik, Bir al-Abed, Jamous y Hadath. 

Previamente, el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, confirmó la nueva ola de ataques. En una publicación en la red social X, indicó que las ofensivas tuvieron como objetivo infraestructuras del grupo libanés Hezbollah.

Además, otro ataque israelí impactó una estación de gasolina en el sur del Líbano, cerca del campamento de refugiados palestinos de Rashidieh, provocando una gran explosión e incendio. 

Tel Aviv amplió su ofensiva militar sobre Líbano después de que EE.UU. e Israel lanzaran ataques contra Irán hace casi un mes. El 2 de marzo, Hezbollah lanzó cohetes hacia el norte de Israel en respuesta a lo que describió como ataques continuos israelíes sobre Líbano a pesar de un alto el fuego vigente desde noviembre de 2024, así como al asesinato del líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, en un ataque aéreo conjunto de EE.UU. e Israel, el pasado 28 de febrero. Las autoridades libanesas reportan al menos 1.039 muertos y 2.876 heridos desde el inicio de los más recientes ataques israelíes. 

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Hezbollah lanza ataques contra posiciones israelíes

Hezbollah afirmó que lanzó una serie de ataques coordinados temprano el martes contra posiciones militares israelíes, apuntando a concentraciones de tropas, cuarteles e infraestructura de vigilancia, en una fuerte escalada en el frente norte.

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El grupo indicó que realizó ataques con drones al amanecer contra el cuartel Liman, en el norte de Israel, mientras que también disparó cohetes hacia fuerzas israelíes cerca de la Puerta Fátima en Kfar Kila.

Otros ataques alcanzaron un sitio de radar cerca de Ma’alot-Tarshiha y posiciones de artillería en asentamientos como Sasa y Ein HaKovshim, según comunicados de Hezbollah.

Estos ataques siguen a un aumento de operaciones el día anterior, cuando Hezbollah dijo haber llevado a cabo decenas de ofensivas con cohetes y drones contra fuerzas y posiciones israelíes a lo largo de la región fronteriza.

No hubo respuesta inmediata por parte del ejército israelí.

Unicef advierte sobre el aumento de víctimas infantiles mientras se intensifica el conflicto en Oriente Medio

Esta escalada en la región supone, como advirtió un alto funcionario de Unicef el viernes, que los niños en Oriente Medio están pagando un “precio devastador”. 

Ted Chaiban, subdirector ejecutivo de Unicef para acción humanitaria y operaciones de suministro, declaró a reporteros en Nueva York que más de 2.100 niños han resultado muertos o heridos en la región, incluyendo 118 en Líbano y 206 en Irán. 

“23 días después del conflicto en escalada en Oriente Medio, los niños de la región están pagando un precio devastador. Un nuevo descenso hacia un conflicto más amplio o prolongado sería catastrófico para millones más”, declaró Chaiban.

“Estamos pidiendo tres acciones inmediatas: un cese de hostilidades, protección de los civiles y de la infraestructura civil”, dijo Chaiban, recordando a todas las partes sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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