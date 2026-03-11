Erdogan: La guerra de EE.UU.-Israel contra Irán debe terminar antes de que envuelva a toda la región

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó que la solución diplomática "es completamente posible" ante el conflicto que atraviesa Oriente Medio, destacando la cautela de Ankara en medio de las tensiones regionales.