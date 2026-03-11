Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, pidió el fin de la actual guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán antes de que se intensifique y termine por envolver a toda la región, enfatizando que una solución diplomática sigue siendo "completamente posible" si se le da la oportunidad.
Durante la reunión del grupo parlamentario de su partido este miércoles, Erdogan señaló que Türkiye "continúa sus esfuerzos con paciencia para volver a la mesa de negociaciones y reactivar la diplomacia".
Añadió que, dada la sensibilidad de la situación, Ankara se expresa con precaución y toma medidas cautelosas para protegerse de los conflictos que la rodean.
El presidente también destacó que Türkiye no es indiferente a las crisis en la región y no da la espalda a amigos y hermanos en momentos de necesidad.