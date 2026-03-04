El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que Estados Unidos debería limitar su campaña contra Irán a únicamente degradar sus capacidades militares, advirtiendo que cualquier acción hacia un cambio político representaría graves riesgos para Oriente Medio en su conjunto.
En declaraciones a TRT Haber este martes, el diplomático explicó que hay dos opciones principales moldeando el curso de este conflicto. “La primera es una evaluación militar profesional centrada en eliminar las capacidades militares de Irán, con la visión de que las operaciones continuarán hasta que se alcance ese objetivo”, indicó el ministro. “La segunda es una perspectiva que busca un cambio de régimen por medios militares", completó.
En ese sentido, advirtió que “avanzar hacia la segunda —el cambio de régimen— significa introducir escenarios y riesgos muy distintos para la región”.
Por lo que Fidan indicó que la duración, el alcance y las consecuencias secundarias del conflicto variarían significativamente en función de cuál de los dos objetivos prevalezca. Y añadió que Ankara espera que Washington se mantenga enfocado en el objetivo militar inicial, en lugar de extender la campaña hacia una agenda política más amplia de transformación política.
Al mismo tiempo, sugirió que todavía podría existir un margen diplomático. Fidan afirmó que los desarrollos dentro del liderazgo iraní llegarían a presentar una oportunidad para detener la guerra.
“Puede que sea posible revivir las negociaciones a partir de este punto”, afirmó, añadiendo que un nuevo liderazgo en Teherán quizás adoptaría una postura más flexible. “Creo que el nuevo liderazgo podría representar una oportunidad para detener la guerra”, insistió.
Preocupaciones por un efecto dominó a nivel regional
El ministro también advirtió que la estrategia de Irán en el actual conflicto plantea el riesgo de arrastrar a toda región a una guerra extendida, acusando a Teherán de atacar la infraestructura energética del Golfo como instrumento de presión.
Afirmó que Oriente Medio está atravesando “días muy críticos”, subrayando que el impacto del conflicto se extiende mucho más allá de Irán.
“Los efectos de esta guerra no se limitan a Irán. Tal como habíamos anticipado, se están extendiendo por toda la región”, puntualizó.
Fidan sostuvo que Teherán parece estar operando bajo una doctrina de escalada ante lo que percibe como una amenaza existencial. “Vemos una estrategia de ‘si caigo, arrastraré a la región conmigo”, afirmó, señalando los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en los países del Golfo.
Añadió que muchas naciones del Golfo trabajaron intensamente para evitar el estallido de la guerra, destacando que incluso una hora antes de que comenzaran los ataques, el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar estaban realizando esfuerzos para detener el conflicto.
A pesar de estos intentos, Fidan describió la decisión de Irán de atacar a países como Omán, Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania como “una estrategia increíblemente equivocada”, especialmente dado que varios de ellos habían mantenido la neutralidad y se habían abstenido de abrir su espacio aéreo o sus bases a las fuerzas atacantes.
Llamado a una diplomacia coordinada
Fidan informó que los actores regionales e internacionales han mantenido consultas estrechas, recurriendo con frecuencia a la valoración de Türkiye sobre cómo proceder.
“Nuestra posición es clara”, afirmó. “Debemos hacer todo lo posible para evitar que la región se deteriore aún más a causa de esta guerra”.
Por eso, subrayó que deben transmitirse mensajes claros a Washington. “En este punto, el actor que puede detener a Israel es Estados Unidos”, declaró Fidan, añadiendo que los países del Golfo, Türkiye y las naciones europeas se encuentran entre los más directamente afectados por cualquier escalada adicional.
Según Fidan, estos países mantienen consultas intensas y Türkiye se encuentra en el centro de ese tráfico diplomático. “Hay un intercambio de opiniones en curso entre estos países, y nosotros estamos justo en el corazón de estas discusiones”, afirmó, insistiendo en los esfuerzos de Ankara por coordinar un enfoque colectivo orientado a contener el conflicto.
“Israel ejerció una presión enorme”
Fidan señaló que las negociaciones nucleares que sostenía con Irán debieron concluirse formalmente por parte Estados Unidos en caso de colapso, en lugar de verse superadas por la acción militar. También apuntó a la presión temporal sobre Washington debida a los despliegues militares y a lo que describió como una “presión enorme” por parte de Israel.
“Creo que si los iraníes hubieran leído mejor la presión de decisión a la que se enfrentaba el presidente Trump y hubieran puesto algo sobre la mesa antes, la presión de Israel podría no haber sido tan efectiva”, afirmó.
Diplomacia para prevenir la guerra
El ministro de Relaciones Exteriores también reveló detalles de la intensa actividad diplomática que tuvo lugar en enero pasado, cuando afirmó que la guerra pudo haber sido inminente.
Describió una llamada telefónica del 27 de enero entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de EE.UU, Donald Trump, como “histórica”, producida en un momento en que Washington estaba a punto de tomar una decisión sobre una acción militar.
Tres días después, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, fue recibido en Estambul, donde Türkiye propuso un nuevo marco para las conversaciones. Según Fidan, Washington había buscado presionar sobre cuatro grandes cuestiones de forma simultánea en las negociaciones con Teherán. Ankara sugirió dividir la agenda, abordando dos cuestiones directamente entre Estados Unidos e Irán, y otras dos con los países de la región.
Afirmó que Washington respondió positivamente a la propuesta y señaló su disposición a avanzar. Sin embargo, Irán volvió a su posición anterior tras las consultas internas.
Fidan indicó que el impulso diplomático había retrasado un posible estallido de la guerra varias semanas. Las conversaciones continuaron en Omán y posteriormente en Ginebra a finales de febrero, pero el 28 de febrero el conflicto comenzó.
El sábado pasado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques aéreos conjuntos que mataron al líder Supremo iraní, Alí Jamenei, y a otras 786 personas, entre ellas muchas niñas en una escuela. Teherán ha respondido con ataques de drones y misiles contra objetivos vinculados a Estados Unidos en países del Golfo, causando múltiples víctimas mortales. Seis militares estadounidenses han muerto y muchos otros han resultado heridos.