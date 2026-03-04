El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que Estados Unidos debería limitar su campaña contra Irán a únicamente degradar sus capacidades militares, advirtiendo que cualquier acción hacia un cambio político representaría graves riesgos para Oriente Medio en su conjunto.

En declaraciones a TRT Haber este martes, el diplomático explicó que hay dos opciones principales moldeando el curso de este conflicto. “La primera es una evaluación militar profesional centrada en eliminar las capacidades militares de Irán, con la visión de que las operaciones continuarán hasta que se alcance ese objetivo”, indicó el ministro. “La segunda es una perspectiva que busca un cambio de régimen por medios militares", completó.

En ese sentido, advirtió que “avanzar hacia la segunda —el cambio de régimen— significa introducir escenarios y riesgos muy distintos para la región”.

Por lo que Fidan indicó que la duración, el alcance y las consecuencias secundarias del conflicto variarían significativamente en función de cuál de los dos objetivos prevalezca. Y añadió que Ankara espera que Washington se mantenga enfocado en el objetivo militar inicial, en lugar de extender la campaña hacia una agenda política más amplia de transformación política.

Al mismo tiempo, sugirió que todavía podría existir un margen diplomático. Fidan afirmó que los desarrollos dentro del liderazgo iraní llegarían a presentar una oportunidad para detener la guerra.

“Puede que sea posible revivir las negociaciones a partir de este punto”, afirmó, añadiendo que un nuevo liderazgo en Teherán quizás adoptaría una postura más flexible. “Creo que el nuevo liderazgo podría representar una oportunidad para detener la guerra”, insistió.

Preocupaciones por un efecto dominó a nivel regional

El ministro también advirtió que la estrategia de Irán en el actual conflicto plantea el riesgo de arrastrar a toda región a una guerra extendida, acusando a Teherán de atacar la infraestructura energética del Golfo como instrumento de presión.

Afirmó que Oriente Medio está atravesando “días muy críticos”, subrayando que el impacto del conflicto se extiende mucho más allá de Irán.

“Los efectos de esta guerra no se limitan a Irán. Tal como habíamos anticipado, se están extendiendo por toda la región”, puntualizó.

Fidan sostuvo que Teherán parece estar operando bajo una doctrina de escalada ante lo que percibe como una amenaza existencial. “Vemos una estrategia de ‘si caigo, arrastraré a la región conmigo”, afirmó, señalando los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en los países del Golfo.

Añadió que muchas naciones del Golfo trabajaron intensamente para evitar el estallido de la guerra, destacando que incluso una hora antes de que comenzaran los ataques, el primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar estaban realizando esfuerzos para detener el conflicto.

A pesar de estos intentos, Fidan describió la decisión de Irán de atacar a países como Omán, Qatar, Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania como “una estrategia increíblemente equivocada”, especialmente dado que varios de ellos habían mantenido la neutralidad y se habían abstenido de abrir su espacio aéreo o sus bases a las fuerzas atacantes.

Llamado a una diplomacia coordinada

Fidan informó que los actores regionales e internacionales han mantenido consultas estrechas, recurriendo con frecuencia a la valoración de Türkiye sobre cómo proceder.