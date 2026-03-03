ORIENTE MEDIO
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev
Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad de ese país, señaló que las políticas del mandatario de EE.UU., Trump, están agravando las tensiones y podrían desatar un conflicto global.
Medvedev, quien ejerció como presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que “Trump cometió un grave error". / Reuters
hace un día

En una dura advertencia, Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, señaló este lunes que la Tercera Guerra Mundial estallará si el mandatario de EE.UU., Donald Trump, continúa “su rumbo demente de cambiar criminalmente regímenes políticos”. 

En una entrevista concedida a la agencia de noticias estatal rusa TASS, Medvedev describió las acciones de Washington como “una guerra de EE.UU. y sus aliados para preservar la dominación global”.

En ese sentido sostuvo que si Trump mantiene esta conducta, “sin duda comenzará” la Tercera Guerra Mundial. “Y cualquier acontecimiento podría ser el detonante. Cualquier hecho”, explicó. 

A consideración de Medvedev, la vulnerabilidad de los funcionarios estadounidenses e israelíes “ha aumentado significativamente” desde que Irán declaró que tomaría represalias.

El “grave error” de Trump

Justamente, Medvedev, quien ejerció como presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que “Trump cometió un grave error”. “Con su decisión, puso a todos los estadounidenses bajo una amenaza potencial, a pesar incluso de que el régimen iraní no goza de simpatía en los países árabes vecinos”.

Ante la pregunta de si Teherán tiene la fortaleza para resistir esta confrontación, Medvedev respondió: “Podrán sobrellevar esto, pero el precio de la recuperación será alto. Requiere un alto nivel de consolidación social. Y los estadounidenses han proporcionado dicha consolidación”.

Además, describió la reacción de los países europeos ante las acciones de EE.UU. e Israel como “servilismo y vileza". 

Ante la pregunta de si el Comité Olímpico Internacional (COI) podría vetar la participación de atletas estadounidenses e israelíes en las competencias, tal como hizo con los rusos hace varios años, Medvedev sostuvo que el comité y el movimiento olímpico deberían disolverse y reconstruirse. 

“EE.UU. tiene miedo de Rusia”

Refiriéndose a las conversaciones entre Rusia y Ucrania, Medvedev reconoció que existe el peligro de que Moscú esté siendo "persuadida" para entrar en negociaciones con Kiev, con el fin de dar tiempo a Ucrania para reforzarse.

Ante la pregunta de si existen garantías de que alguien en las capitales occidentales no decidirá atacar a una Moscú desafiante, respondió que “existe una garantía: EE.UU. tiene miedo de Rusia y conoce el precio de un conflicto nuclear. Si llegara a producirse, Hiroshima y Nagasaki serían, en comparación, un juego de niños”, añadió.

