En una dura advertencia, Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, señaló este lunes que la Tercera Guerra Mundial estallará si el mandatario de EE.UU., Donald Trump, continúa “su rumbo demente de cambiar criminalmente regímenes políticos”.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias estatal rusa TASS, Medvedev describió las acciones de Washington como “una guerra de EE.UU. y sus aliados para preservar la dominación global”.

En ese sentido sostuvo que si Trump mantiene esta conducta, “sin duda comenzará” la Tercera Guerra Mundial. “Y cualquier acontecimiento podría ser el detonante. Cualquier hecho”, explicó.

A consideración de Medvedev, la vulnerabilidad de los funcionarios estadounidenses e israelíes “ha aumentado significativamente” desde que Irán declaró que tomaría represalias.

El “grave error” de Trump

Justamente, Medvedev, quien ejerció como presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que “Trump cometió un grave error”. “Con su decisión, puso a todos los estadounidenses bajo una amenaza potencial, a pesar incluso de que el régimen iraní no goza de simpatía en los países árabes vecinos”.