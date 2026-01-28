La estabilidad de Irán es un elemento esencial para la seguridad regional. Así lo subrayó el Consejo de Seguridad Nacional de Türkiye, que abordó los principales focos de tensión en su entorno inmediato y más allá, entre ellos Gaza, Siria y Ucrania, según un comunicado oficial.

El consejo, presidido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, señaló este miércoles que los recientes acontecimientos relacionados con Irán fueron analizados en detalle, destacando que la paz y la estabilidad en el país vecino son de “gran importancia” para la seguridad de toda la región.

Durante la reunión también se evaluó la situación más reciente en Gaza y el futuro del alto el fuego. En este contexto, Türkiye reiteró su disposición a asumir responsabilidades en la reconstrucción de Gaza y en el establecimiento de una paz duradera, en coordinación con sus socios.

Ankara aseguró que continuará sus esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria integral a Gaza y subrayó que está preparada para asumir, junto a sus aliados, todas las responsabilidades necesarias para la reconstrucción y la consolidación de una paz estable.

El consejo reafirmó además su firme apoyo a la soberanía de Siria, su integridad territorial, su estructura unitaria y su unidad política, comprometiéndose a mantener los esfuerzos destinados a mejorar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del pueblo sirio.

Lucha contra el terrorismo

La lucha de Türkiye contra el terrorismo, incluidos el PKK/KCK-PYD/YPG, FETO y Daesh, también fue revisada. El consejo reiteró su determinación de hacer frente a las amenazas contra la unidad nacional y la seguridad, tanto dentro del país como en el exterior.