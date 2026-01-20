ORIENTE MEDIO
El jefe de la ONU condena la demolición israelí de un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada
El secretario general de la ONU, António Guterres, insta a Israel a detener la demolición de un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.
20 de enero de 2026

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la actuación de las fuerzas israelíes al demoler estructuras dentro de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada.

“El secretario general condena en los términos más enérgicos las acciones de las autoridades israelíes para demoler el complejo de la UNRWA en Sheij Yarrah”, declaró su portavoz, Farhan Haq, durante una rueda de prensa celebrada el martes.

Asimismo, al recordar la inviolabilidad y la inmunidad de las instalaciones de la ONU, Haq subrayó que “el secretario general considera totalmente inaceptables las continuas acciones de escalada contra la UNRWA, ya que son incompatibles con las claras obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, incluidas las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”.

En este contexto, añadió que “el secretario general insta al Gobierno de Israel a cesar de inmediato la demolición del complejo de la UNRWA en Sheij Yarrah, así como a devolver y restaurar sin demora este recinto y otras instalaciones de la UNRWA a las Naciones Unidas”.

Cabe recordar que, el mes pasado, la Knesset israelí aprobó una ley para cortar el suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada.

Además, Israel ya había adoptado anteriormente medidas similares contra la agencia. De hecho, en 2024 el Knéset aprobó una legislación que prohíbe las actividades de la UNRWA en Israel, alegando que algunos de sus empleados estuvieron implicados en los hechos del 7 de octubre de 2023, acusaciones que la agencia ha negado.

Sin embargo, la ONU ha reiterado que la UNRWA se rige por estrictas normas de neutralidad.


