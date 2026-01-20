El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado la actuación de las fuerzas israelíes al demoler estructuras dentro de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este ocupada.

“El secretario general condena en los términos más enérgicos las acciones de las autoridades israelíes para demoler el complejo de la UNRWA en Sheij Yarrah”, declaró su portavoz, Farhan Haq, durante una rueda de prensa celebrada el martes.

Asimismo, al recordar la inviolabilidad y la inmunidad de las instalaciones de la ONU, Haq subrayó que “el secretario general considera totalmente inaceptables las continuas acciones de escalada contra la UNRWA, ya que son incompatibles con las claras obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, incluidas las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”.

En este contexto, añadió que “el secretario general insta al Gobierno de Israel a cesar de inmediato la demolición del complejo de la UNRWA en Sheij Yarrah, así como a devolver y restaurar sin demora este recinto y otras instalaciones de la UNRWA a las Naciones Unidas”.