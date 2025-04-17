No hay secretos para explicar la popularidad de los lectores de Eduardo Galeano, nacido en Montevideo, Uruguay, en 1940. En un lenguaje sencillo, austero y hasta juguetón, “Las venas abiertas de América Latina”, su libro más reconocido, describe 500 años de genocidio, despojo y explotación que volvieron más ricos y poderosos a los imperios europeos y luego a Estados Unidos, a costa del sacrificio de indígenas americanos y africanos traídos en barcos al continente.

Desde su publicación en 1971, “Las venas abiertas de América Latina” se ha transformado en una lectura insoslayable en innumerables universidades y escuelas en todo el mundo. Según un artículo de 2021 de la Secretaría de Cultura de Argentina, el libro superó en todo el mundo las 70 ediciones y los dos millones de ejemplares vendidos.

En abril de 2009, en Trinidad y Tobago, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le obsequió a su homólogo estadounidense Barack Obama, un ejemplar de esta obra de Galeano. En ese entonces, llevaba ya 27 reimpresiones en español y era el libro de no ficción de mayor venta en España, país en el que hasta ese momento había vendido 150.000 ejemplares.

Para Galeano, “Las venas abiertas de América Latina” es un manual de divulgación que expone las claves historiográficas y económico-políticas con el estilo de una novela de amor o de piratas.

Esta es, por supuesto, una historia inacabada, en la que se juega el destino de 120 millones de niños latinoamericanos pobres en el centro de la tormenta y que Galeano buscó llevar al gran público, despojándose del incomprensible lenguaje académico.

Galeano detectó el destino común que compartieron los indígenas americanos con los judíos y los musulmanes expulsados en 1492 de Al-Andalus. Y presta oído a las historias de los “nadies”, retratados no sólo como víctimas, sino en todo su esplendor cultural. Su lenguaje simple esconde una gran erudición, sensibilidad y respeto por aquellos pueblos que las potencias occidentales consideran fuera de la historia.

A diferencia de lo que sucede en nuestros días, un texto de esta índole no producía en los lectores parálisis, impotencia o melancolía sino que, por el contrario, era un llamado a luchar por la justicia, la igualdad y la descolonización.

La defensa de la causa Palestina

La causa palestina estuvo desde siempre en el corazón de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, sobre todo a partir de la visita del Che Guevara a Gaza en 1959 y la posterior conformación del Movimiento de Países no Alineados.

Los textos de Galeano sobre la resistencia palestina y las masacres perpetradas por Israel reflejan un conocimiento meticuloso y un tratamiento empático con las diferentes memorias. Galeano no presenta la violencia política como irracional, sino que la inscribe en una trama geopolítica y cultural compleja, que permite vincular la historia y la memoria de los pueblos a lo largo y a lo ancho del mundo.

“Casi nada se habla del Muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y será quince veces más largo que el Muro de Berlín”, escribe en su poema “Muros” y acaba con una pregunta: “¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos?”