Empresas mineras de Estados Unidos apuntan con entusiasmo a los yacimientos de Venezuela, ansiosas por invertir en minerales estratégicos tras la reciente apertura del sector. El miércoles, el secretario del Interior de EE.UU., Doug Burgum, visitó Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y presionó por un acceso más amplio a recursos como oro, coltán y otros minerales que Washington considera cruciales para sus cadenas productivas.

Burgum es el segundo alto funcionario estadounidense en visitar Caracas desde el bombardeo estadounidense del 3 de enero, que mató a cerca de 100 personas y resultó en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que fueron trasladados a la fuerza a Nueva York. A partir de entonces, Washington ha afirmado que “dirige” Venezuela y “controla” sus vastos recursos naturales, como el petróleo.

En sus reuniones en Caracas, el secretario estuvo acompañado por más de una veintena de ejecutivos de empresas mineras que, según aseguró, representaban “miles de millones de dólares en inversiones y miles de millones de dólares en empleos bien remunerados”.

“Están ansiosos por comenzar y están ansiosos por eliminar la burocracia para permitir que fluya ese capital de inversión”, declaró Burgum tras las conversaciones con Rodríguez.

Burgum, quien preside el Consejo Nacional de Dominación Energética del presidente Donald Trump, describió las oportunidades de colaboración entre Caracas y Washington como “ilimitadas”.

Su visita se produce menos de un mes después de la del secretario de Energía, Chris Wright, quien impulsó un "aumento drástico" en la producción petrolera de Venezuela y destacó las "enormes oportunidades" para ambos países.

Las valoraciones entusiastas de ambos funcionarios, respaldadas por el presidente, reflejan el giro que tomaron las relaciones entre Washington y Caracas desde la captura de Maduro.

En otra señal de restablecimiento diplomático, el Departamento de Transporte de EE.UU. autorizó el miércoles a Envoy Air, filial de American Airlines, a operar vuelos directos a Caracas y a Maracaibo desde Miami. Serán los primeros vuelos directos entre ambos países desde 2019, cuando las relaciones se deterioraron durante el primer mandato del presidente.

Oro y coltán

Si bien la atención de Washington se ha centrado hasta ahora en el petróleo, del cual Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, Burgum señaló que el país sudamericano también es “rico en minerales críticos”.