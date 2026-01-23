Cuando el enviado estadounidense Steve Witkoff anunció lo que describió como la “fase dos” del alto el fuego en Gaza, la declaración fue recibida con cautela, como una señal de que las negociaciones podrían estar avanzando poco a poco.

Días después, la Casa Blanca emitió un anuncio complementario, revelando a los miembros de una recién formada “ Junta de Paz ”. El organismo tendrá la tarea de supervisar un comité tecnocrático encargado de la administración cotidiana de Gaza durante el período posterior a la ofensiva.

Sin embargo, para muchos palestinos en el enclave, el anuncio no fue interpretado como un avance político. Más bien, llegó como algo más modesto —y quizás más urgente—: un primer paso tentativo hacia la restauración del orden básico en un territorio donde incluso mejoras mínimas tendrían un impacto significativo. Esa urgencia se refleja en los cálculos diarios de supervivencia.

Angustiado, Ahmed Diab, de 55 años, sale de su tienda de campaña en el oeste de la Ciudad de Gaza, cargando en brazos a su hija Heba, de 13 años. Ella está luchando contra el cáncer. Juntos, se dirigen a la parada de transporte público más cercana, a casi un kilómetro de distancia, por una carretera destruida por baches, escombros y ruinas.

El cuerpo de Heba es inusualmente liviano. Su cabeza descansa en silencio sobre el hombro de su padre. Ese silencio, dice Diab, lo asusta más que cualquier llanto. “¿Cuándo volverá Gaza a ser un lugar apto para vivir?”, pregunta en voz baja. “Es agotador seguir así”.

Heba sufre un tumor que presiona sus nervios y, a veces, pierde el conocimiento sin previo aviso. “La llevo con miedo de que de repente se me escape y me quede solo en el camino”, explica. En esos momentos, Diab no piensa en nada más que en llegar al hospital y en que el tiempo no lo traicione antes de que lo haga el transporte.

Carreteras destrozadas

En Gaza, la crisis del transporte se ha convertido en parte de las enfermedades. Los altos precios del combustible, las carreteras destrozadas y la escasez de vehículos han convertido una visita al hospital en una prueba diaria.

“A veces no consigo un auto, y otras veces lo consigo, pero no puedo pagar el pasaje”, explica Diab. Cuando los conductores se niegan a circular por caminos dañados, él carga a Heba durante trayectos aún más largos, ocultando su miedo para que ella no lo note.

Desde que comenzó el genocidio , Diab fue desplazado cinco veces. Su hogar en el norte del enclave fue destruido, así que ahora vive en un campamento en el oeste de la Ciudad de Gaza. “No solo extraño la casa", dice, "extraño las carreteras que solían llevarnos a cualquier lugar sin dificultad”. Para Diab, las calles no son solo un detalle urbano, sino una cuestión de supervivencia.

Cuando se enteró de la formación del comité para gobernar Gaza, sintió algo que no se había permitido sentir en meses. “Aunque una solución real aún está lejos, hay algo parecido a la esperanza dentro de mí”, cuenta.

No se detiene en las afiliaciones políticas. “Lo que entiendo”, dice, “es la necesidad de soluciones reales, como carreteras pavimentadas, acceso a hospitales y una vida vivida con dignidad”.

Pero su esperanza es dolorosamente condicional. La salud de Heba sigue deteriorándose y él no puede llevarla de forma sostenida a recibir el tratamiento necesario. “Mi esperanza”, afirma, "es que el nuevo gobierno pueda hacer promesas y realmente cumplirlas."

Los ataques casi diarios de Israel han dejado barrios enteros en ruinas, paralizado los servicios municipales y obligado a la mayoría de la población al desplazamiento.