Mientras el Ejército israelí continúa violando el alto el fuego en Gaza, el futuro del enclave comienza a perfilarse a partir de decisiones tomadas desde dentro y fuera del enclave. Por un lado, el grupo palestino Hamás expresó disposición a transferir las responsabilidades administrativas a un comité independiente, y facilitar así el avance hacia la siguiente fase del acuerdo de tregua. En paralelo, reportes afirman que el anuncio de la “Junta de Paz” por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría más cerca que nunca.
En un comunicado emitido este jueves, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, señaló que el grupo está a la espera de la formación de un comité de independientes que supervise la administración de Gaza en diversos sectores. Indicó que la propuesta ya cuenta con su respaldo y también de otros grupos palestinos.
Además, Qassem explicó que Hamás facilitará el proceso de traspaso y respaldará el trabajo del comité, y recordó que el grupo había decidido desde hace tiempo mantenerse al margen de cualquier futuro marco administrativo para gestionar el enclave, teniendo en cuenta que esto era un requisito clave en las propuestas de paz presentadas por mediadores.
Estas declaraciones se inscriben en el contexto de las decisiones adoptadas en la cumbre de líderes árabes de emergencia sobre Gaza, realizada en marzo de 2025, que rechazó cualquier forma de desplazamiento forzado de palestinos y aprobó el plan de reconstrucción de Gaza propuesto por Egipto como una iniciativa árabe unificada.
El plan prevé la creación de un comité administrativo temporal para gestionar Gaza durante un periodo de transición de seis meses. El organismo sería independiente, estaría integrado por tecnócratas sin afiliación política y operaría bajo la autoridad del gobierno palestino, un enfoque que Hamás respaldó en su momento.
Trump anunciará la próxima semana la “Junta de Paz”, dicen reportes
El comunicado de Hamás también se produjo en paralelo a nuevos reportes sobre los planes de Washington para la siguiente fase del proceso de paz en Gaza. Según informó Times of Israel, Trump tiene previsto presentar la próxima semana la segunda fase de su propuesta para el enclave, un anuncio que coincide con información revelada por Axios acerca de la inminente creación de una “Junta de Paz para Gaza”.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses y fuentes familiarizadas con el asunto, la junta es, justamente y en línea con las declaraciones de Hamás, la que se encargaría de supervisar la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. Estaría presidida por el propio Trump e integrada por unos 15 líderes mundiales. Además, supervisaría la formación de un nuevo gobierno palestino y coordinaría los esfuerzos de reconstrucción.
Entre los países invitados a integrarla figuran el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Türkiye. “Se están enviando invitaciones a los países clave para que formen parte de la junta”, afirmó una fuente con conocimiento directo de la iniciativa.
En paralelo, funcionarios estadounidenses advirtieron, sin embargo, que el plan podría verse sujeto a cambios debido a desarrollos en otras prioridades de política exterior, como los esfuerzos de paz entre Ucrania y Rusia o la situación en Venezuela.
El 29 de septiembre de 2025, Trump presentó un plan de 20 puntos destinado a poner fin a la ofensiva israelí en Gaza, que incluía un alto el fuego, la liberación de rehenes israelíes, la retirada de las tropas israelíes del enclave, la creación de una administración tecnocrática y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, además de un llamado al desarme de Hamás.
El 18 de noviembre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU avaló parte de esa visión al aprobar una resolución respaldada por Estados Unidos que autoriza el despliegue de una fuerza internacional temporal en Gaza hasta finales de 2027, bajo un mando unificado aprobado por el organismo.
Ex enviado de la ONU será representante del organismo
Por otra parte, el ex enviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, actuará como representante de la Junta de Paz sobre el terreno, informó la agencia de noticias AP.
Su nombramiento fue anunciado este jueves por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras reunirse con él, y confirmado posteriormente por un funcionario estadounidense. Esto posiciona a Mladenov como la figura central de la posible administración de Gaza en la siguiente fase del frágil alto el fuego.
Mladenov, de 53 años, llega a esta función con un largo historial en la política de Oriente Medio y una sólida experiencia en los complejos desarrollos de la región, relata AP. Exministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Bulgaria, fue también enviado de la ONU en Iraq antes de ocupar el cargo de enviado especial para el proceso de paz en Oriente Medio entre 2015 y 2020.
Israel continúa violando el alto el fuego pese al inicio de la segunda fase del plan
El ejército israelí sigue violando el alto el fuego pese a que la primera fase del plan está vigente y la segunda parece estar a punto de comenzar. Este jueves, los ataques dejaron al menos siete muertos en Gaza, entre ellos cuatro niños, según informó la Defensa Civil palestina. Los funcionarios subrayaron que la tregua ha pausado en gran medida los combates a gran escala, pero no ha logrado detener los bombardeos mortales.
De acuerdo con las autoridades locales, un ataque con dron alcanzó una tienda que albergaba a familias desplazadas en el sur del enclave, causando la muerte de cuatro personas —tres de ellas menores—. En el norte, una niña de 11 años murió cerca del campo de refugiados de Jabalia, mientras que otra persona falleció en un ataque contra una escuela. Un segundo ataque con dron, cerca de Jan Yunis, dejó a un hombre muerto.
Estos ataques letales se producen a pesar del alto el fuego impulsado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre y ha reducido de forma significativa los ataques israelíes a gran escala. Sin embargo, funcionarios palestinos y organizaciones internacionales han acusado repetidamente a Israel de violar la tregua. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el inicio del alto el fuego las fuerzas israelíes han matado al menos a 425 palestinos y herido a más de 1.100.
La situación humanitaria sigue siendo crítica. Desde que Israel lanzó su ofensiva en octubre de 2023, más de 71.400 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— fueron asesinados y más de 171.000 han resultado heridos, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales. Gran parte del enclave permanece en ruinas y cientos de miles de residentes han sido desplazados una y otra vez. Las muertes registradas este jueves refuerzan la preocupación de que, incluso bajo una tregua, la población civil continúa expuesta a un riesgo constante.