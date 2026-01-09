Mientras el Ejército israelí continúa violando el alto el fuego en Gaza, el futuro del enclave comienza a perfilarse a partir de decisiones tomadas desde dentro y fuera del enclave. Por un lado, el grupo palestino Hamás expresó disposición a transferir las responsabilidades administrativas a un comité independiente, y facilitar así el avance hacia la siguiente fase del acuerdo de tregua. En paralelo, reportes afirman que el anuncio de la “ Junta de Paz” por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría más cerca que nunca.

En un comunicado emitido este jueves, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, señaló que el grupo está a la espera de la formación de un comité de independientes que supervise la administración de Gaza en diversos sectores. Indicó que la propuesta ya cuenta con su respaldo y también de otros grupos palestinos.

Además, Qassem explicó que Hamás facilitará el proceso de traspaso y respaldará el trabajo del comité, y recordó que el grupo había decidido desde hace tiempo mantenerse al margen de cualquier futuro marco administrativo para gestionar el enclave, teniendo en cuenta que esto era un requisito clave en las propuestas de paz presentadas por mediadores.

Estas declaraciones se inscriben en el contexto de las decisiones adoptadas en la cumbre de líderes árabes de emergencia sobre Gaza, realizada en marzo de 2025, que rechazó cualquier forma de desplazamiento forzado de palestinos y aprobó el plan de reconstrucción de Gaza propuesto por Egipto como una iniciativa árabe unificada.

El plan prevé la creación de un comité administrativo temporal para gestionar Gaza durante un periodo de transición de seis meses. El organismo sería independiente, estaría integrado por tecnócratas sin afiliación política y operaría bajo la autoridad del gobierno palestino, un enfoque que Hamás respaldó en su momento.

Trump anunciará la próxima semana la “Junta de Paz”, dicen reportes

El comunicado de Hamás también se produjo en paralelo a nuevos reportes sobre los planes de Washington para la siguiente fase del proceso de paz en Gaza. Según informó Times of Israel, Trump tiene previsto presentar la próxima semana la segunda fase de su propuesta para el enclave, un anuncio que coincide con información revelada por Axios acerca de la inminente creación de una “Junta de Paz para Gaza”.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses y fuentes familiarizadas con el asunto, la junta es, justamente y en línea con las declaraciones de Hamás, la que se encargaría de supervisar la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. Estaría presidida por el propio Trump e integrada por unos 15 líderes mundiales. Además, supervisaría la formación de un nuevo gobierno palestino y coordinaría los esfuerzos de reconstrucción.

Entre los países invitados a integrarla figuran el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Türkiye. “Se están enviando invitaciones a los países clave para que formen parte de la junta”, afirmó una fuente con conocimiento directo de la iniciativa.

En paralelo, funcionarios estadounidenses advirtieron, sin embargo, que el plan podría verse sujeto a cambios debido a desarrollos en otras prioridades de política exterior, como los esfuerzos de paz entre Ucrania y Rusia o la situación en Venezuela.

El 29 de septiembre de 2025, Trump presentó un plan de 20 puntos destinado a poner fin a la ofensiva israelí en Gaza, que incluía un alto el fuego, la liberación de rehenes israelíes, la retirada de las tropas israelíes del enclave, la creación de una administración tecnocrática y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, además de un llamado al desarme de Hamás.