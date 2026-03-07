El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el sábado que su país nunca se rendirá ante Israel y Estados Unidos, mientras la guerra entra en su segunda semana.

“Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba el deseo de una rendición incondicional del pueblo iraní”, proclamó Pezeshkian en un discurso transmitido por la televisión estatal.

Todo comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques que acabaron con la vida del líder supremo Ali Jamenei y desataron un conflicto que rápidamente se extendió por la región. En respuesta, Irán ha intensificado sus ataques con misiles y drones, apuntando a intereses israelíes y estadounidenses en varios países del Golfo.

Pezeshkian, uno de los tres miembros del consejo de liderazgo interino que gobierna desde la muerte de Ali Jamenei, buscó también matizar su mensaje con un gesto hacia la diplomacia. Se disculpó ante los países vecinos por los ataques que han atravesado sus territorios, asegurando que no serían blanco de nuevas ofensivas, salvo que surgiera una amenaza desde ellos.