ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Pezeshkian asegura que Irán no se rendirá y pide disculpas a los países vecinos
El consejo de liderazgo interino de Irán acuerda que suspenderá los ataques contra países limítrofes y que solo responderá militarmente si es atacado primero.
Pezeshkian asegura que Irán no se rendirá y pide disculpas a los países vecinos
Imagen de archivo del presidente iraní Masoud Pezeshkian / Reuters
hace una hora

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo el sábado que su país nunca se rendirá ante Israel y Estados Unidos, mientras la guerra entra en su segunda semana.

“Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba el deseo de una rendición incondicional del pueblo iraní”, proclamó Pezeshkian en un discurso transmitido por la televisión estatal.

Todo comenzó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques que acabaron con la vida del líder supremo Ali Jamenei y desataron un conflicto que rápidamente se extendió por la región. En respuesta, Irán ha intensificado sus ataques con misiles y drones, apuntando a intereses israelíes y estadounidenses en varios países del Golfo.

Pezeshkian, uno de los tres miembros del consejo de liderazgo interino que gobierna desde la muerte de Ali Jamenei, buscó también matizar su mensaje con un gesto hacia la diplomacia. Se disculpó ante los países vecinos por los ataques que han atravesado sus territorios, asegurando que no serían blanco de nuevas ofensivas, salvo que surgiera una amenaza desde ellos.

RECOMENDADOS

“Debo pedir disculpas en mi nombre y en el de Irán a los países vecinos que fueron atacados por nuestro país”, dijo.

“El consejo de liderazgo interino acordó ayer que no se realizarán más ataques contra los países vecinos y que no se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán se origine desde esos territorios”.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
“¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel y EE.UU.: así escala el conflicto
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev
Trump promete más fuego contra Irán e insinúa que responderá al ataque de embajada de EE.UU. en Riad
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Presidente de Türkiye, Erdogan, denuncia el sufrimiento de civiles en Irán y pide un alto al fuego