Con más de la mitad de Gaza bajo control israelí, barrios enteros reducidos a escombros y zonas agrícolas arrasadas, seis agencias de la ONU emitieron una declaración conjunta denunciando el nivel de devastación sin precedentes y calificando la ofensiva de Israel como “actos de guerra que muestran un desprecio total por la vida humana”.

“Más de 2,1 millones de personas están atrapadas, bajo bombardeos y sometidas a hambruna, mientras alimentos, medicinas y combustible se acumulan en los cruces fronterizos sin poder ingresar”, señala el comunicado. Además, denuncia el cierre de todas las panaderías apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos debido a la falta de harina y gas, y la imposibilidad de distribuir suministros básicos.

Mientras, las cifras de palestinos muertos no dejan de acumularse. Solo en la primera semana del colapso del último alto el fuego el pasado 18 de marzo, más de 1.000 niños murieron o resultaron heridos. Se trata de la cifra más alta de víctimas infantiles en un periodo de siete días desde el inicio de la brutal ofensiva israelí en octubre de 2023.

A lo que se suma que la nuevas “órdenes israelíes de desplazamiento han obligado a miles de palestino a volver a huir, sin tener lugares seguros para trasladarse”, aseveró el comunicado. El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en todo Gaza tras la suspensión del cese del fuego, mientras expande drásticamente su presencia en el enclave. De hecho, ahora controla más del 50% del territorio y está confinando a los palestinos en áreas cada vez más pequeñas.

La mayor zona que controlan las fuerzas de Israel se encuentra alrededor de la frontera con Gaza, donde el ejército ha arrasado viviendas, tierras de cultivo e infraestructura palestinas hasta dejarlas inhabitables, según soldados israelíes y grupos de derechos humanos. Esta zona de amortiguación militar ha duplicado su tamaño en las últimas semanas.

El comunicado conjunto de las agencias de la ONU también rechazó categóricamente las afirmaciones israelíes de que la ayuda humanitaria que entra en Gaza es suficiente. Estas declaraciones, advirtió, están “muy lejos de la realidad sobre el terreno”. Por si fuera poco, desde octubre de 2023, al menos 408 trabajadores humanitarios —entre ellos más de 280 de Naciones Unidas— han sido asesinados.

El comunicado urgió a los gobiernos a actuar “con firmeza, urgencia y decisión” para proteger a la población civil, permitir el acceso de ayuda humanitaria, liberar a los rehenes y restaurar el alto el fuego.

Exsoldados israelíes rompen el silencio: “Estamos matando a sus esposas, a sus hijos”

Exsoldados del ejército israelí, que hablaron con la agencia de noticias Associated Press bajo condición de anonimato, relataron que la devastación sobre Gaza se ha desarrollado de manera metódica desde el comienzo del genocidio hace 18 meses.

Uno de ellos, visiblemente conmocionado, describió la misión con crudeza: “Estamos matando a sus esposas, a sus hijos, a sus gatos, a sus perros, y destruyendo sus casas”.

Breaking the Silence, una organización de veteranos israelíes que se oponen a la ocupación, publicó esta semana un informe que documenta estas acciones como parte de una campaña de “destrucción deliberada y sistemática” destinada a allanar el camino para el control israelí prolongado del área.

Según el informe, el ejército no solo demolió viviendas, sino también tierras agrícolas, sistemas de riego, fábricas e incluso una planta embotelladora.