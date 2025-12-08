Una señal que podría marcar un avance en las negociaciones, hasta ahora estancadas, para la segunda fase del alto el fuego en Gaza, llegó este domingo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en las próximas semanas para avanzar en la segunda fase del plan de alto el fuego de Trump para Gaza. Una fase que, según dijo, “está muy cerca” de concretarse. No obstante, al mismo tiempo que hacía estas afirmaciones, Tel Aviv seguía violando el alto el fuego con ataques en el enclave.

El primer ministro explicó que la reunión, prevista para fines de mes, abordará posibles “oportunidades de paz”. “Voy a mantener conversaciones muy importantes a finales de mes sobre cómo garantizar que se cumpla la segunda fase”, subrayando que la primera fase del plan de Trump está a punto de concluir. "Prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que será más difícil o igual de difícil", aseguró.

Según su oficina, la reunión está prevista en Washington, luego de que el mandatario estadounidense lo invitara a la Casa Blanca durante una llamada telefónica realizada la semana pasada.

Netanyahu destacó que las conversaciones sobre esta fase deben concentrarse en el fin del gobierno del grupo de resistencia palestino Hamás en Gaza. El plan también contempla la liberación de rehenes israelíes y el establecimiento de un gobierno palestino interino tecnocrático en Gaza, supervisado por una “junta de paz” internacional y respaldado por una fuerza de seguridad internacional.

El grupo de resistencia Hamás declaró anteriormente que está dispuesto a entregar sus armas en Gaza a una autoridad palestina que asuma el gobierno del territorio, siempre y cuando finalice la ocupación militar israelí. Desde el inicio del alto el fuego, Hamás ha entregado a 20 rehenes vivos y 27 cuerpos a cambio de unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos, mientras que el cuerpo de un rehén permanece aún en Gaza, ya que el grupo no ha logrado alcanzarlo entre los escombros.

Violaciones de alto el fuego y futuro de la Línea Amarilla

No obstante, a pesar de que el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre y que según Netanyahu avanzará pronto, las atrocidades israelíes en Gaza no han cesado por completo. Desde esa fecha, se han registrado cientos de violaciones al acuerdo.

De hecho, las fuerzas israelíes llevaron a cabo nuevas violaciones de la tregua este lunes: hicieron detonar edificios residenciales en el oeste de Rafah, un área completamente bajo su control según los términos del alto el fuego, y abrieron fuego al este de la ciudad, informaron fuentes locales a la Agencia Anadolu. El ejército también realizó ataques de artillería y helicópteros al este de Jan Yunis, igualmente dentro de zonas bajo su control.

Además, este domingo el jefe del ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, declaró que la línea de demarcación detrás de la cual se han replegado las tropas israelíes en Gaza, conocida como Línea Amarilla, constituye una nueva frontera. Algo que constituye en realidad un obstáculo, ya que esta línea estaba prevista como algo temporal, ya que tanto Hamás como algunos países mediadores han recalcado que Israel debe retirarse del enclave por completo.

"Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa. La Línea Amarilla es una nueva marca fronteriza, que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa", declaró Zamir.

Reunión entre EE.UU., Qatar e Israel

En paralelo, este domingo tuvo lugar en Nueva York una reunión trilateral entre Estados Unidos, Israel y Qatar en el marco de las negociaciones de la tregua, según informó Axios.