La airada disputa que se desató entre Bogotá y Quito por la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una bomba hallada en su territorio cerca de la frontera con Ecuador, y el duro cuestionamiento de su homólogo, Daniel Noboa, que tachó de falsas tales declaraciones, bajó de tono este miércoles. Entre los ataques cruzados de sus jefes de Estado, los ministros de Defensa de ambos países sostuvieron una reunión virtual, al término de la que anunciaron una “comisión técnica binacional” que viajará al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido.
La bomba, que sostiene Petro pertenece al Ejército de Ecuador y que llegó a vincular con el hallazgo de “27 cuerpos calcinados”, fue encontrada en una zona selvática del departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la línea de frontera. Sin embargo, cuando cayó allí no explotó, por lo que posteriormente militares colombianos la detonaron de manera controlada, de acuerdo a la información oficial.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, explicó a través de una publicación en la red social X que durante la reunión con su par, Gian Carlo Loffredo, se estableció que el pasado 3 de marzo “las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos, a pocos metros de la frontera con Colombia”. Y entonces añadió que el artefacto hallado “en territorio colombiano corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación”.
Por su parte, en un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa ecuatoriano dijo que se demostró que “la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas” de ese país “fue legítima en el marco del Conflicto Armado no Internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”.
La incógnita sobre la bomba: ¿cómo llegó a Colombia?
Pero aquí es donde surge la gran duda de cómo una bomba lanzada dentro de los límites de Ecuador terminó en Colombia.
De acuerdo al ministro Sánchez Suárez “el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano, donde también se halló una espoleta de la misma. El artefacto no explotó”. Entonces el ministro esbozó algunas posibles hipótesis para explicar los hechos que desataron la disputa diplomática.
Por un lado, señaló que la bomba pudo haber “rebotado y llegado de forma no intencional a territorio colombiano”. Por otro lado, planteó la posibilidad de “que la bomba haya sido posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto hasta territorio colombiano”. Y ahí es donde entrará la comisión técnica que se creó para arrojar certezas sobre este hecho. “Tan pronto se cuente con el informe de la comisión, se comunicará oportunamente”, añadió Sánchez.
Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Petro pareció cuestionar la segunda teoría del ministro, adjuntando una imagen del explosivo. “La bomba no está oxidada. La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeó en su territorio una casa”. Y entonces, a manera de conclusión sostuvo: “El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó desde un avión a baja altura”. Y luego concluyó que el peso del artefacto “no permite que haya sido arrastrada por campesinos del lugar atravesando el río Tomo que es fronterizo”.
Ahora bien, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, explicó en una rueda de prensa que cuando una bomba no estalla “continúa su trayectoria por pura física”, lo que podría explicar por qué "se metió metros dentro del territorio colombiano”. Y señalando que el artefacto pesa 250 kilogramos y mide aproximadamente 1,50 metros, añadió: "No creemos que alguien lo haya hecho deliberadamente, sino que más bien obedece a un efecto físico”.
¿Y los “cuerpos calcinados” que mencionó Petro?
El martes, antes de la reunión entre los ministros de Defensa, Petro señaló en referencia al incidente que “los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”. Y luego añadió: “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.
Por su parte, el presidente Noboa, negó estas acusaciones y aseguró que las operaciones militares de su país contra el crimen organizado, que tienen el apoyo de Estados Unidos, se realizan únicamente en territorio ecuatoriano. Además, su ministro del Interior, John Reimberg, puso en duda la versión de Petro, señalando que este tipo de episodios le "llaman la atención", y defendió que las acciones de seguridad emprendidas por Quito se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Ahora bien, el miércoles, el ministro colombiano Sánchez Suárez intentó aclarar el asunto de los cuerpos, al señalar que Petro se refería a otro incidente en enero, cuando dos explosiones en laboratorios de cocaína en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, mataron al a menos 14 personas, aunque evitó relacionarlas con las operaciones militares del país vecino.
Desde el domingo, Ecuador y Washington pusieron en marcha un plan conjunto de dos semanas que busca atacar a las bandas narcotraficantes, con estrictos toques de queda en las cuatro provincias más golpeadas por la violencia: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.El pie de fuerza, además, no es menor: son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes e información del Ministerio del Interior.
Ecuador forma parte de la alianza de 17 países que creó el presidente de EE.UU., Donald Trump, bajo lo que ha enmarcado como combate al narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de marzo en Miami bajo el nombre de "Escudo de las Américas".
Así, el Gobierno de Noboa se ha alineado durante meses con el de países como El Salvador y Argentina, dispuestos a respaldar la campaña estadounidense para ampliar su influencia en Latinoamérica, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ordenada por Trump en Venezuela el pasado 3 de enero.
A lo que se suma que, desde hace meses, las fuerzas especiales estadounidenses apoyan a los militares ecuatorianos en entrenamiento, inteligencia y financiación. Justamente, la semana pasada se anunció la inauguración de la primera oficina del FBI en Ecuador.
El choque arancelario entre Colombia y Ecuador
La relación de Quito y Bogotá se ha fragmentado durante meses. Y uno de sus episodios más significativos ha sido el pulso comercial que mantienen desde enero, cuando Noboa anunció un arancel del 30% a importaciones colombianas, por lo que sostuvo era una “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la cooperación para enfrentar a “grupos criminales atados al narcotráfico”. Luego, la medida desató una reacción inmediata de Bogotá, que respondió con un gravamen equivalente sobre 20 productos ecuatorianos, que luego aumentó a 73.
En ese momento, Petro rebatió los señalamientos de Noboa, al señalar que el país ha “incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador”. “Hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire”, escribió en su cuenta de X.
Adicionalmente, Bogotá cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos. Además, desde el 1 de marzo subió el gravamen al 50%.