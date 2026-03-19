La airada disputa que se desató entre Bogotá y Quito por la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una bomba hallada en su territorio cerca de la frontera con Ecuador, y el duro cuestionamiento de su homólogo, Daniel Noboa, que tachó de falsas tales declaraciones, bajó de tono este miércoles. Entre los ataques cruzados de sus jefes de Estado, los ministros de Defensa de ambos países sostuvieron una reunión virtual, al término de la que anunciaron una “comisión técnica binacional” que viajará al lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido.

La bomba, que sostiene Petro pertenece al Ejército de Ecuador y que llegó a vincular con el hallazgo de “27 cuerpos calcinados” , fue encontrada en una zona selvática del departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la línea de frontera. Sin embargo, cuando cayó allí no explotó, por lo que posteriormente militares colombianos la detonaron de manera controlada, de acuerdo a la información oficial.

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, explicó a través de una publicación en la red social X que durante la reunión con su par, Gian Carlo Loffredo, se estableció que el pasado 3 de marzo “las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en un punto denominado La Isla, en Sucumbíos, a pocos metros de la frontera con Colombia”. Y entonces añadió que el artefacto hallado “en territorio colombiano corresponde a una de las bombas empleadas por Ecuador en esa operación”.

Por su parte, en un comunicado oficial , el Ministerio de Defensa ecuatoriano dijo que se demostró que “la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas” de ese país “fue legítima en el marco del Conflicto Armado no Internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano”.

La incógnita sobre la bomba: ¿cómo llegó a Colombia?

Pero aquí es donde surge la gran duda de cómo una bomba lanzada dentro de los límites de Ecuador terminó en Colombia.

De acuerdo al ministro Sánchez Suárez “el punto de impacto inicial de la bomba fue en territorio ecuatoriano, donde también se halló una espoleta de la misma. El artefacto no explotó”. Entonces el ministro esbozó algunas posibles hipótesis para explicar los hechos que desataron la disputa diplomática.

Por un lado, señaló que la bomba pudo haber “rebotado y llegado de forma no intencional a territorio colombiano”. Por otro lado, planteó la posibilidad de “que la bomba haya sido posteriormente movilizada por terceros desde el punto de impacto hasta territorio colombiano”. Y ahí es donde entrará la comisión técnica que se creó para arrojar certezas sobre este hecho. “Tan pronto se cuente con el informe de la comisión, se comunicará oportunamente”, añadió Sánchez.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Petro pareció cuestionar la segunda teoría del ministro, adjuntando una imagen del explosivo. “La bomba no está oxidada. La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeó en su territorio una casa”. Y entonces, a manera de conclusión sostuvo: “El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó desde un avión a baja altura”. Y luego concluyó que el peso del artefacto “no permite que haya sido arrastrada por campesinos del lugar atravesando el río Tomo que es fronterizo”.

Ahora bien, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, explicó en una rueda de prensa que cuando una bomba no estalla “continúa su trayectoria por pura física”, lo que podría explicar por qué "se metió metros dentro del territorio colombiano”. Y señalando que el artefacto pesa 250 kilogramos y mide aproximadamente 1,50 metros, añadió: "No creemos que alguien lo haya hecho deliberadamente, sino que más bien obedece a un efecto físico”.

¿Y los “cuerpos calcinados” que mencionó Petro?