En menos de un año, los votantes de América Latina han elegido a cinco líderes de derecha o de corte conservador, reflejando un cambio político que se ha consolidado rápidamente bajo el impulso de preocupaciones sobre el crimen y la economía.
Desde abril de 2025, los votantes en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y, más recientemente, Costa Rica han ido a las urnas para escoger a líderes de derecha. Además, en 2025, Argentina celebró unas elecciones legislativas que fortalecieron el partido del presidente Javier Milei, también de derecha.
Los resultados muestran un acelerado movimiento de América Latina hacia el liderazgo de derecha, mientras otros países de la región —Brasil, Colombia, Haití y Perú— se preparan para sus propias elecciones presidenciales este año.
Costa Rica
En las elecciones presidenciales de Costa Rica este domingo, la candidata de derecha Laura Fernández Delgado, candidata del Partido del Pueblo Soberano se llevó la victoria.
Fernández afianzó una sólida ventaja de más del 48% de los votos, lo que la llevó a superar cómodamente el umbral del 40% requerido para asegurar una victoria en primera vuelta.
La candidata hizo campaña sobre la lucha contra el crimen y la continuidad de la agenda del saliente presidente Rodrigo Chaves. “Los cambios serán profundos e irreversibles”, dijo Fernández en su discurso de victoria, afirmando que Costa Rica estaba entrando en un nuevo capítulo político.
Durante su campaña, Fernández defendió una agenda centrada en el combate al narcotráfico, incluida la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas. Asimismo, apostó por la reforma del Poder Judicial y por la modernización de infraestructuras estratégicas como puertos, aeropuertos y carreteras
Chile
El 14 de diciembre, los chilenos también le otorgaron una victoria decisiva al candidato de derecha José Antonio Kast, en lo que representa el giro más pronunciado del país hacia esta tendencia política desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet hace más de tres décadas.
Kast ganó con el 58,17% de los votos, mientras que su oponente de izquierda, Jeannette Jara, del Partido Comunista, exministra de Trabajo y representante de la coalición de izquierda, obtuvo el 41,83%.
Kast, un abogado ultraconservador y exlegislador, hizo campaña sobre una plataforma de línea dura, en la que prometió medidas radicales para restablecer el orden público. Entre otras acciones, ha asegurado que expulsará a cientos de miles de inmigrantes en condición irregular, abordará las altas tasas de delitos violentos y recuperará una economía estancada.
Las preocupaciones de seguridad entre los chilenos dominaron la elección, superando el rubro de la economía, la atención médica y la educación como prioridad principal de los votantes, según las encuestas de opinión.
Frente a miles de seguidores reunidos en su sede de campaña en Santiago de Chile tras la victoria, Kast señaló que "sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor". "El orden no es un capricho, es justicia", añadió ante la multitud que ondeaba banderas nacionales. Además, señaló que "Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido".
Estados Unidos felicitó a Kast por su victoria. "Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas que incluyen fortalecer la seguridad pública, terminar con la inmigración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Honduras
Honduras celebró elecciones generales el 30 de noviembre en medio de retrasos causados por problemas técnicos, preocupaciones de seguridad y denuncias de irregularidades. Los resultados finales confirmaron una victoria ajustada para el candidato conservador Nasry Asfura, quien obtuvo el 40,3% de los votos, superando por poco a su rival de centroderecha Salvador Nasralla.
Respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Asfura ha dicho que está preparado para gobernar tras el ajustado resultado. En esa línea indicó que su agenda se centraría en frenar el gasto público, reducir el tamaño del Estado y aumentar la inversión en infraestructura para atraer capital extranjero.
Asfura también indicó que quiere profundizar los lazos con Estados Unidos e Israel, mientras revisa la relación diplomática de Honduras con China, incluyendo la posibilidad de restablecer relaciones con Taiwán.
Argentina
El 26 de octubre, el presidente de derecha de Argentina, Javier Milei, llevó a su partido a una victoria arrolladora en las elecciones legislativas de la nación, capturando el 40,8% del voto nacional.
Con el resultado, el partido gobernante aumentó significativamente su representación en el Congreso, aunque el Senado permaneció bajo el control de la oposición. En todo caso, se fortalece la capacidad del Gobierno de Milei para avanzar proyectos de ley que quedaron estancados en sus primeros dos años de gestión, durante los que debió tejer alianzas con otros partidos para impulsar sus reformas.
El presidente Trump felicitó a Milei por su victoria electoral, elogiando su desempeño en el cargo. “¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él fue justificada por el pueblo de Argentina”, dijo el líder estadounidense.
Trump había respaldado anteriormente la candidatura de Milei y había advirtió que la ayuda de Washington a Buenos Aires podría ser recortada si ganaba la oposición.
Bolivia
El 19 de octubre, el senador de centroderecha Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia, poniendo fin a de dos décadas de gobierno de izquierda en cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS).
Paz ganó la segunda vuelta con el 54,53% de los votos, derrotando al expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga, quien recibió el 45,43%. El giro político ya se anticipaba cuando el MAS sufrió la derrota en primera vuelta.
EMBED: https://www.trtespanol.com/article/8522cd732e9c
En su discurso de victoria, Rodrigo Paz delineó las primeras prioridades de su Gobierno: abrir Bolivia al mundo, reconstruir la confianza interna y encarar una crisis económica que ha golpeado con fuerza a los hogares bolivianos.
"Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol que perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente en las dos últimas décadas (...) para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial", afirmó al agradecer los mensajes de felicitación enviados por varios presidentes de la región y el respaldo expresado por Estados Unidos.
Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró su reelección el pasado 13 de abril, fortaleciendo su control del poder. De derecha, Noboa logró el 55,92% de los votos, derrotando a la candidata de izquierda Luisa González, quien obtuvo el 44,08%.
“Esta victoria ha sido histórica, una victoria de más de un millón de votos donde no hay duda de quién es el ganador”, dijo Noboa en sus primeras declaraciones después de que se confirmara el resultado.
Nacido en Miami en 1987, Noboa es heredero de un magnate bananero y promueve una política económica de corte neoliberal. Su campaña se centró fuertemente en el empeoramiento de la situación de seguridad de Ecuador, promoviendo una agenda de ley y orden y prometiendo combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
En esa línea, ha desplegado a militares en las calles, capturado jefes del narcotráfico e invitado a Estados Unidos a proporcionar ayuda militar. A lo largo de la campaña electoral, Noboa ha reiterado su intención de elaborar una nueva Constitución que deje atrás el texto de 2008, aprobado durante el mandato presidencial de Rafael Correa, para profundizar sus reformas en materia de lucha contra el crimen organizado. También contemplaría liberalización de la economía, especialmente en llegada de inversiones y flexibilización laboral.
"El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un camino diferente. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros", enfatizó Noboa en su discurso para festejar su triunfo, desde su residencia de playa en la comuna de Olón, donde había votado más temprano acompañado de su familia.