En menos de un año, los votantes de América Latina han elegido a cinco líderes de derecha o de corte conservador, reflejando un cambio político que se ha consolidado rápidamente bajo el impulso de preocupaciones sobre el crimen y la economía.

Desde abril de 2025, los votantes en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y, más recientemente, Costa Rica han ido a las urnas para escoger a líderes de derecha. Además, en 2025, Argentina celebró unas elecciones legislativas que fortalecieron el partido del presidente Javier Milei, también de derecha.

Los resultados muestran un acelerado movimiento de América Latina hacia el liderazgo de derecha, mientras otros países de la región —Brasil, Colombia, Haití y Perú— se preparan para sus propias elecciones presidenciales este año.

Costa Rica

En las elecciones presidenciales de Costa Rica este domingo , la candidata de derecha Laura Fernández Delgado, candidata del Partido del Pueblo Soberano se llevó la victoria.

Fernández afianzó una sólida ventaja de más del 48% de los votos, lo que la llevó a superar cómodamente el umbral del 40% requerido para asegurar una victoria en primera vuelta.

La candidata hizo campaña sobre la lucha contra el crimen y la continuidad de la agenda del saliente presidente Rodrigo Chaves. “Los cambios serán profundos e irreversibles”, dijo Fernández en su discurso de victoria, afirmando que Costa Rica estaba entrando en un nuevo capítulo político.

Durante su campaña, Fernández defendió una agenda centrada en el combate al narcotráfico, incluida la posibilidad de declarar estados de excepción en zonas conflictivas. Asimismo, apostó por la reforma del Poder Judicial y por la modernización de infraestructuras estratégicas como puertos, aeropuertos y carreteras

Chile

El 14 de diciembre, los chilenos también le otorgaron una victoria decisiva al candidato de derecha José Antonio Kast, en lo que representa el giro más pronunciado del país hacia esta tendencia política desde el fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet hace más de tres décadas.

Kast ganó con el 58,17% de los votos, mientras que su oponente de izquierda, Jeannette Jara, del Partido Comunista, exministra de Trabajo y representante de la coalición de izquierda, obtuvo el 41,83%.

Kast, un abogado ultraconservador y exlegislador, hizo campaña sobre una plataforma de línea dura, en la que prometió medidas radicales para restablecer el orden público. Entre otras acciones, ha asegurado que expulsará a cientos de miles de inmigrantes en condición irregular, abordará las altas tasas de delitos violentos y recuperará una economía estancada.

Las preocupaciones de seguridad entre los chilenos dominaron la elección, superando el rubro de la economía, la atención médica y la educación como prioridad principal de los votantes, según las encuestas de opinión.

Frente a miles de seguidores reunidos en su sede de campaña en Santiago de Chile tras la victoria, Kast señaló que "sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor". "El orden no es un capricho, es justicia", añadió ante la multitud que ondeaba banderas nacionales. Además, señaló que "Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido".

Estados Unidos felicitó a Kast por su victoria. "Bajo su liderazgo, confiamos en que Chile avanzará en prioridades compartidas que incluyen fortalecer la seguridad pública, terminar con la inmigración ilegal y revitalizar nuestra relación comercial", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Honduras

Honduras celebró elecciones generales el 30 de noviembre en medio de retrasos causados por problemas técnicos , preocupaciones de seguridad y denuncias de irregularidades. Los resultados finales confirmaron una victoria ajustada para el candidato conservador Nasry Asfura, quien obtuvo el 40,3% de los votos , superando por poco a su rival de centroderecha Salvador Nasralla.

Respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Asfura ha dicho que está preparado para gobernar tras el ajustado resultado. En esa línea indicó que su agenda se centraría en frenar el gasto público, reducir el tamaño del Estado y aumentar la inversión en infraestructura para atraer capital extranjero.