La primera gran gira internacional del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a su fin este viernes en Emiratos Árabes Unidos, tras una intensa semana marcada por negociaciones comerciales, maniobras diplomáticas y mensajes estratégicos cuidadosamente diseñados.

Durante su recorrido por Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, Trump fue recibido con una fastuosidad que, según sus propias palabras, lo dejó "encantado". Príncipes, emires y altos dignatarios desplegaron una hospitalidad exuberante que incluyó guardias de honor, camellos y caballos árabes ricamente engalanados, así como recepciones en suntuosos palacios con extensos salones de mármol blanco. Trump elogió lo que describió como una “cultura maravillosa” y se mostró particularmente impresionado por la elegancia arquitectónica de los anfitriones emiratíes.

Pero más allá de esa fastuosidad, celebrada por algunos y ampliamente criticada por otros, el viaje tuvo como objetivo cerrar acuerdos e inversiones para EE.UU .

La gira, que incluyó escalas clave en Riad, Doha y Abu Dabi, dejó como saldo compromisos de inversión que, según cifras proporcionadas por la Casa Blanca, podrían alcanzar entre 3,5 y 5 billones de dólares en apenas cinco días. Trump calificó su viaje como “histórico”, subrayando su importancia para la economía estadounidense y su estrategia de consolidación de alianzas en Oriente Medio.

Aunque los anuncios económicos acapararon titulares, la gira también dejó una serie de movimientos geopolíticos de alto voltaje.

En Arabia Saudí, Trump sorprendió al anunciar el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Siria. El anuncio fue acompañado por una inédita reunión con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa, gesto que marca un giro inesperado en la política exterior de Washington hacia Damasco.

Desde Qatar, el presidente aseguró que Estados Unidos e Irán están “cerca de alcanzar un acuerdo” sobre el programa nuclear iraní, tras lo que describió como cuatro rondas de negociaciones “productivas” en las últimas semanas.

En relación con Gaza, Trump reiteró su intención de que Estados Unidos ocupe el asediado enclave, en medio de 19 meses de ofensiva israelí: “Queremos convertir Gaza en una zona de libertad”.

“La mayor inversión hecha jamás”, en Emiratos Árabes Unidos

En su última parada, en Abu Dabi, Trump logró cerrar una inversión por 1,4 billones de dólares destinada a los próximos diez años en sectores estratégicos como semiconductores, manufactura e inteligencia artificial. Este compromiso, anunciado inicialmente en marzo por el presidente emiratí Mohamed bin Zayed al Nahyan, adquirió una nueva dimensión tras la presentación, frente al presidente Trump y al CEO de Nvidia, Jensen Huang, del que será el mayor campus de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos.

“Es la mayor inversión que han hecho jamás, y la valoramos profundamente. Vamos a tratarlos como se merecen: de manera magnífica”, declaró Trump el jueves durante una reunión con el emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed.

En su última jornada en suelo emiratí, la agenda de Trump tenía previsto cerrar con reuniones con más líderes empresariales y visitar un centro interreligioso que alberga una mezquita, una iglesia y una sinagoga, en un gesto simbólico alineado con los Acuerdos de Abraham.