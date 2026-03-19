El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado el fin inmediato de la escalada de violencia en Oriente Medio durante una conversación telefónica con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.
En la llamada, celebrada el jueves, Erdogan advirtió que “la espiral de violencia”, iniciada con los ataques contra Irán y extendida posteriormente a países del Golfo, debe detenerse sin demora, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones.
En su mensaje, también calificó como “inaceptables” las provocaciones de Israel contra la mezquita de Al-Aqsa y subrayó la necesidad de que las comunidades musulmanas no permanezcan en silencio ante lo que considera un intento de obstaculizar el acceso a uno de los lugares más simbólicos del islam.
Más allá de las tensiones regionales, ambos líderes abordaron en su conversación las relaciones bilaterales entre Türkiye e Indonesia, así como distintos asuntos de la agenda internacional, en un contexto marcado por la creciente preocupación global por la estabilidad en la región.
El aumento de la tensión en Oriente Medio, alimentado por los ataques contra Irán y las respuestas posteriores que se han extendido a los países del Golfo, ha intensificado el temor a una escalada de mayor alcance. En este escenario, Türkiye ha insistido en presentarse como un actor que aboga por la vía diplomática, llamando de forma reiterada a la contención y alertando de las posibles consecuencias de una mayor confrontación tanto para la seguridad regional como para la global.
Ankara, además, ha puesto el acento en la protección de los lugares religiosos y culturales, con especial atención a Jerusalén Este ocupada, donde el estatus de la mezquita de Al-Aqsa continúa siendo uno de los puntos más sensibles y cargados de simbolismo en el mundo musulmán.