El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha reclamado el fin inmediato de la escalada de violencia en Oriente Medio durante una conversación telefónica con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

En la llamada, celebrada el jueves, Erdogan advirtió que “la espiral de violencia”, iniciada con los ataques contra Irán y extendida posteriormente a países del Golfo, debe detenerse sin demora, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones.

En su mensaje, también calificó como “inaceptables” las provocaciones de Israel contra la mezquita de Al-Aqsa y subrayó la necesidad de que las comunidades musulmanas no permanezcan en silencio ante lo que considera un intento de obstaculizar el acceso a uno de los lugares más simbólicos del islam.