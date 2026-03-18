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Presidente Erdogan conmemora la victoria de Canakkale en Türkiye, durante la Primera Guerra Mundial
“Canakkale es una epopeya única en la que no solo se proclamó una batalla, sino también la fe, el sacrificio, el amor a la patria y la conciencia de ser nación ante todo el mundo”, señaló el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.
Presidente Erdogan conmemora la victoria de Canakkale en Türkiye, durante la Primera Guerra Mundial
Foto de archivo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. / AA
hace 5 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este miércoles la victoria de Canakkale durante la campaña de Galípoli del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.

“Canakkale es una epopeya única en la que no solo se proclamó una batalla, sino también la fe, el sacrificio, el amor a la patria y la conciencia de ser nación ante todo el mundo”, afirmó Erdogan en un mensaje por el aniversario número 111 de este triunfo, que se recuerda cada 18 de marzo en el Día de Conmemoración de la Victoria Naval de Canakkale y de los Mártires.

En su mensaje, compartido por la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Erdogan señaló que el aniversario se rememora con gran orgullo y emoción.

Recordando con misericordia, gratitud y aprecio “a los héroes que hicieron que Canakkale fuera infranqueable”, Erdogan dijo: “La lucha que se llevó a cabo en Canakkale, con corazones llenos de fe, se convirtió en un punto de inflexión histórico y en un signo de que nuestra nación nunca renunciaría a su libertad e independencia”.

El mandatario recordó que “héroes de todos los rincones de Anatolia ”acudieron al frente para defender la patria, y que la nación —hombres y mujeres, jóvenes y mayores— “se unió en un solo corazón y defendió su tierra a costa de sus vidas”.

Y agregó: “Esta gran resistencia demostrada por nuestros antepasados no solo cambió el destino de nuestra patria, sino también el de las naciones oprimidas que viven bajo persecución en todo el mundo. El heroísmo mostrado en Canakkale es uno de los símbolos más fuertes de la fraternidad, la solidaridad y el destino compartido de nuestra nación”.

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Batalla de Canakkale

Decenas de miles de soldados murieron hace 111 años en uno de los combates más feroces del mundo: la Batalla de Canakkale del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

La lucha tuvo lugar entre el 25 de abril de 1915 y el 9 de enero de 1916. Reino Unido y Francia buscaban asegurar a su aliado, Rusia, ya que la península de Galípoli proporcionaba una ruta marítima hacia lo que entonces era el Imperio ruso. Su objetivo era capturar Estambul, la capital del Imperio Otomano.

No obstante, los turcos repelieron un ataque naval, y hubo numerosas bajas en ambos bandos durante la ofensiva de ocho meses. Cuando la campaña terrestre también fracasó, las fuerzas invasoras se retiraron.

La victoria contra las fuerzas aliadas elevó la moral del bando turco, que luego emprendió la Guerra de Independencia de Türkiye entre 1919 y 1922, y finalmente formó una república en 1923 a partir de las cenizas del antiguo imperio.

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FUENTE:TRT World
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