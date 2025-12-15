Una advertencia sobre Gaza llegó a manos del grupo de resistencia palestino Hamás este domingo, durante la conmemoración de su aniversario número 38. A través de un comunicado, Hamás alertó contra los planes de Israel para “reconfigurar” el enclave, recordando que el pueblo palestino es la única autoridad que puede elegir a sus gobernantes y que es capaz de gestionar sus propios asuntos.

En ese sentido, se debe evitar “conspirar con los intentos para desplazar y reconfigurar Gaza, según los planes del enemigo”, alertó Hamás refiriéndose a Tel Aviv. Y añadió que “la única vía para enfrentar los proyectos de la ocupación y de sus aliados” es lograr un consenso nacional en torno a una estrategia palestina unificada. También recordó que Israel y quienes lo respaldan buscan “liquidar nuestra causa nacional e impedir el establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén Este como su capital”.

Justamente, el grupo de resistencia apuntó a que durante los más de dos años de ofensiva genocida en Gaza, “la ocupación (israelí) no ha logrado nada más que el criminal ataque contra civiles desarmados”, ante lo que llamó a la comunidad internacional para que las acciones de Tel Aviv no queden impunes.

“Los crímenes sistemáticos y ampliamente documentados del enemigo sionista durante dos años de genocidio y hambruna en Gaza, Cisjordania y Jerusalén ocupadas no prescriben con el paso del tiempo”, sostuvo Hamás. Acto seguido, instó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a continuar sus procesos legales, y a garantizar que los líderes israelíes rindan cuentas por los crímenes cometidos desde octubre de 2023.

Al reafirmar su cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, Hamás también instó a los mediadores, incluido Estados Unidos, a que garanticen que Tel Aviv deje de infringir los términos acordados y frene sus violaciones a lo pactado, incluida la apertura de los pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria sin restricción. De hecho, llamó a implementar de inmediato los planes de refugio, alivio y reconstrucción para más de dos millones de palestinos.

Avanzar hacia la segunda etapa del alto el fuego

El líder de Hamás, Khalil Hayya, instó a avanzar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego para lograr la retirada completa del ejército israelí del enclave e iniciar su reconstrucción, rechazando categóricamente “toda forma de tutela o mandato sobre Gaza o sobre cualquier centímetro de nuestra tierra ocupada”.

En ese sentido, destacó que la misión de la Junta de Paz, contemplada en los términos pactados, debe ser enfocarse la implementación del acuerdo, así como en financiar y supervisar la reconstrucción del territorio palestino. De acuerdo a la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de noviembre , esta junta supervisará la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. En el texto aprobado se determinó que este organismo funcionará como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta fines de 2027, salvo decisión posterior del consejo.