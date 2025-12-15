Una advertencia sobre Gaza llegó a manos del grupo de resistencia palestino Hamás este domingo, durante la conmemoración de su aniversario número 38. A través de un comunicado, Hamás alertó contra los planes de Israel para “reconfigurar” el enclave, recordando que el pueblo palestino es la única autoridad que puede elegir a sus gobernantes y que es capaz de gestionar sus propios asuntos.
En ese sentido, se debe evitar “conspirar con los intentos para desplazar y reconfigurar Gaza, según los planes del enemigo”, alertó Hamás refiriéndose a Tel Aviv. Y añadió que “la única vía para enfrentar los proyectos de la ocupación y de sus aliados” es lograr un consenso nacional en torno a una estrategia palestina unificada. También recordó que Israel y quienes lo respaldan buscan “liquidar nuestra causa nacional e impedir el establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén Este como su capital”.
Justamente, el grupo de resistencia apuntó a que durante los más de dos años de ofensiva genocida en Gaza, “la ocupación (israelí) no ha logrado nada más que el criminal ataque contra civiles desarmados”, ante lo que llamó a la comunidad internacional para que las acciones de Tel Aviv no queden impunes.
“Los crímenes sistemáticos y ampliamente documentados del enemigo sionista durante dos años de genocidio y hambruna en Gaza, Cisjordania y Jerusalén ocupadas no prescriben con el paso del tiempo”, sostuvo Hamás. Acto seguido, instó a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional a continuar sus procesos legales, y a garantizar que los líderes israelíes rindan cuentas por los crímenes cometidos desde octubre de 2023.
Al reafirmar su cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, Hamás también instó a los mediadores, incluido Estados Unidos, a que garanticen que Tel Aviv deje de infringir los términos acordados y frene sus violaciones a lo pactado, incluida la apertura de los pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria sin restricción. De hecho, llamó a implementar de inmediato los planes de refugio, alivio y reconstrucción para más de dos millones de palestinos.
Avanzar hacia la segunda etapa del alto el fuego
El líder de Hamás, Khalil Hayya, instó a avanzar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego para lograr la retirada completa del ejército israelí del enclave e iniciar su reconstrucción, rechazando categóricamente “toda forma de tutela o mandato sobre Gaza o sobre cualquier centímetro de nuestra tierra ocupada”.
En ese sentido, destacó que la misión de la Junta de Paz, contemplada en los términos pactados, debe ser enfocarse la implementación del acuerdo, así como en financiar y supervisar la reconstrucción del territorio palestino. De acuerdo a la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU a mediados de noviembre, esta junta supervisará la administración, la seguridad y la reconstrucción de Gaza. En el texto aprobado se determinó que este organismo funcionará como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional hasta fines de 2027, salvo decisión posterior del consejo.
Hayya también indicó que el papel de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) debe limitarse a mantener el alto el fuego “sin realizar ninguna tarea dentro de Gaza ni interferir en sus asuntos internos”. Las deliberaciones sobre cómo funcionará este cuerpo y qué países participarán con tropas aún es algo que se está debatiendo y negociando en altos niveles diplomáticos.
Al respecto, la resolución de la ONU establece que esta fuerza trabajará con Israel, Egipto y policías palestinos recién formados para asegurar las fronteras y desmilitarizar Gaza. Su mandato incluye la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales, la protección de civiles y la seguridad de los corredores humanitarios.
Por último, el líder de Hamás volvió a reiterar la disposición del grupo de resistencia a transferir todos los asuntos administrativos de Gaza a un comité tecnocrático palestino independiente. Ya la semana pasada, Hayya había señalado que están listos para entregar las armas a una autoridad palestina que gobierne el territorio. "Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión", declaró el pasado 7 de diciembre a través de un comunicado. "Si termina la ocupación, estas armas quedarán bajo la autoridad del Estado", añadió.
Israel continúa violando el alto el fuego
Para Israel el alto el fuego en Gaza parece ser de papel, pues mantiene las violaciones diarias a los términos acordados, que entraron en vigor el pasado 10 de octubre. Este lunes, el ejército de Tel Aviv lanzó una oleada de ataques contra el sur y el norte de Gaza.
Testigos informaron a la agencia de noticias Anadolu que el ejército israelí ejecutó bombardeos contra la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, que se encuentra totalmente dentro de la llamada “línea amarilla”, la cual demarca los límites de las zonas en Gaza que Tel Aviv aún mantiene bajo ocupación.
Además, reportaron que se lanzó fuego indiscriminado desde vehículos militares israelíes hacia el norte de Rafah.
La artillería israelí bombardeó varios puntos del este de Jan Yunis, en medio de disparos desde helicópteros, según testigos.
A lo que se suma que el este Yabalia, en el norte de Gaza, también fue blanco de helicópteros israelíes, mientras que sobre el este de la Ciudad de Gaza también hubo disparos desde vehículos militares.
Según el Ministerio de Salud en Gaza, las violaciones de Israel a la tregua han matado a más de 390 personas y herido a otras 1.060, desde el 10 de octubre.
Sin embargo, desde que lanzó su ofensiva genocida en el enclave en octubre de 2023, Tel Aviv ha asesinado a casi 70.700 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y herido a más de 171.100.