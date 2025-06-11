La población mundial superó el hito de los 8.000 millones el 15 de noviembre de 2022. Según un reciente informe de las Naciones Unidas, titulado “Perspectivas de la población mundial 2024” , se proyecta que alcanzará los 10.000 millones entre 2050 y 2100. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento poblacional se ha desacelerado considerablemente en las últimas décadas –desde una tasa de crecimiento anual superior al 2% en 1968 a 1% en 2021 – y ahora convive con otra: el envejecimiento de la población.

En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de 5 años . Este fenómeno afecta particularmente a países considerados “desarrollados” (debido a sus niveles de ingresos y condiciones de vida), como Japón, la mayoría de los países de Europa occidental y Canadá. Allí, el porcentaje de población mayor a 65 años sobre la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años) se ubica por encima del 25% , y a nivel mundial se estima que hacia 2050 se cuadruplicarán las personas de más de 80 años.

En Türkiye, la población mayor de 65 años superó en 2023 el 10% del total por primera vez en su historia . Lo que ubica al país euroasiático en el top 20 de naciones con una fracción importante de sus habitantes formando parte de la tercera edad, según criterios de la ONU.

El envejecimiento poblacional se explica por la combinación del descenso en los nacimientos y el aumento de la longevidad. La tasa de fecundidad se estima actualmente en 2,25 hijos nacidos vivos por mujer, lo cual representa un hijo menos que hace una generación. A la par, la esperanza de vida al nacer subió desde 51 años en 1960 a 72 en 2022 . Esto puede generar una serie de desafíos en términos económicos, políticos y sociales.

Consecuencias y respuestas desde el Norte global





El envejecimiento poblacional aparece como un asunto de creciente interés en la agenda global, alegando el riesgo que supone para la seguridad nacional, los sistemas previsionales y el mismo futuro de la especie humana. En las regiones más desarrolladas, el estancamiento o disminución de la mano de obra en edad laboral amenaza con desacelerar el crecimiento económico y poner en cuestión los “contratos sociales” instaurados en etapas de crecimiento demográfico. Diversos analistas estiman que potencias occidentales como Estados Unidos (EE.UU.), Alemania, Reino Unido y Japón precisarían duplicar el crecimiento de su productividad en las próximas décadas para mantener los niveles de vida de la década de 1990.

En este marco, la doctrina del pronatalismo aumenta en el Norte global, en favor de hacer crecer las tasas de natalidad en sus países. Este movimiento es apoyado por magnates tecnológicos como Elon Musk, quien ha calificado al declive de la fertilidad como “el mayor peligro que enfrenta la civilización” . Voces críticas catalogan como supremacista blanco a este movimiento, dada la pretensión de algunos de sus exponentes por seleccionar los genes y características de su descendencia.

El nuevo gobierno de Donald Trump en EE. UU. genera condiciones para la potenciación del natalismo, con figuras embanderadas como el vicepresidente J.D. Vance. Hasta el mismo Trump se autodenominó “presidente de la fertilización” el pasado 26 de abril, en un evento de la mujer, mientras su gobierno analiza medidas de incentivo, como un bono de 5.000 dólares por recién nacido , para hacer frente al fuerte declive de la natalidad.