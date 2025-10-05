Abusos físicos y psicológicos y trato inhumano: los crudos relatos de los participantes de la Flotilla Global Sumud que comienzan a revelarse causan estupor. Varios denunciaron haber sido sometidos a condiciones degradantes, incluyendo la negación de agua y medicamentos.

Un activista turco que viajaba en la flotilla y que arribó a Estambul este sábado explicó que las fuerzas israelíes sometieron a la activista climática sueca Greta Thunberg, también integrante de la misión, a un trato indignante tras la interceptación de los barcos.

“La torturaron severamente frente a nuestros ojos”, afirmó Ersin Celik en diálogo con CNN Türk este sábado. “La persiguieron... Greta es solo una niña. La hicieron arrastrarse y besar la bandera israelí. Hicieron exactamente lo que los nazis hicieron una vez”.

“La exhibieron públicamente. Y como es una figura popular, la atacaron específicamente”, agregó. De momento, no está claro si Thunberg había sido deportada o seguía bajo custodia israelí.

“Entendimos mejor lo que viven los palestinos”





“Desde que nuestros barcos entraron en Gaza, Israel nos insultó; entendimos mejor lo que viven los palestinos, y esto refleja lo que Israel ha estado haciendo hasta ahora”, contó un activista a TRT World.

Asimismo, hablando con la Agencia Anadolu tras llegar a Estambul en un vuelo especial este sábado, el periodista italiano Lorenzo Agostino denunció que él y otros pasajeros fueron secuestrados y sometidos a condiciones humillantes.

Agostino dijo que se sintió “en un lugar realmente barbárico” mientras estaba detenido. “Nos llevaron a tierra y, una vez allí, se comportaron como un grupo terrorista. Nos pateaban, nos dejaron sin agua fresca por más de dos días y aprovecharon cualquier oportunidad para humillarnos”, relató.

“Intentaron hundir el barco”





Por su parte, Hasmet Yazici, cuyo barco fue bombardeado por drones en aguas abiertas, causando heridas físicas y daños en la vela, denunció que el objetivo de Israel era hundir el barco. Además, lanchas de asalto israelíes acosaron la nave antes de que comandos abordaran y tomaran el control.

Una vez en tierra, Yazici dijo que los activistas tuvieron que sentarse sobre el piso de concreto durante tres horas en el puerto de Ashdod, con las manos atadas a la espalda y la cabeza obligada a permanecer en el suelo. “Cuando los ancianos o personas débiles cambiaban de posición, les forzaban la cabeza al suelo pateándolos, esposándolos en posición de postración y los hacían esperar de una a dos horas”, añadió.

“Nos preguntaron por qué entramos en territorio israelí sin permiso. Les dije: ‘No entramos, nos llevaron a la fuerza desde aguas internacionales’. Preguntaron por qué íbamos a Gaza. Respondí que allí había genocidio, que mataban niños, que llevábamos ayuda humanitaria y que zarpamos conforme a la ley internacional”, explicó Yazici. También intentaron que firmara tres documentos, pero como no sabía hebreo, se negó.

Relató que, cuando intentaron dar sus testimonios en turco, una oficial de seguridad cercana dijo: “Turcos sucios, ya huelen mal”. La acusaron de racismo, pero eso no hizo más que aumentar las amenazas contra ellos.





"Los israelíes nos robaron dinero"





Otro activista, Bekir Develi, dijo que los soldados israelíes los sometieron a abusos físicos y psicológicos. Develi relató que recibieron comida dos días después de ser detenidos, pero no les dieron agua durante cuatro días y, al pedirla, sufrieron agresiones físicas.

“Cuando intentamos rezar, intervinieron”, agregó. También denunciaron que les robaron pertenencias personales, incluyendo dinero.



