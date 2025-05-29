La situación en Gaza se torna más trágica con cada día que pasa: además de los incesantes bombardeos, el enclave fue calificado por la ONU como “el lugar con más hambre del mundo”. En medio de esta crisis extrema, entre el martes y el miércoles, fuerzas israelíes mataron a 10 palestinos y dejaron heridos a otros 62 que se habían congregado cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria, según autoridades locales.

Las víctimas se encontraban entre una multitud de personas desesperadas por conseguir algo de comer. Los palestinos, sometidos por Israel a más de dos meses de hambruna, habían sido convocados a centros de distribución en Rafah, sur del enclave, para recibir ayuda humanitaria, según explicó Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Prensa de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu. Fue entonces cuando se produjo una aglomeración y los soldados israelíes abrieron fuego contra los civiles, añadió el funcionario.

Desde el martes, miles de palestinos han llegado a estos centros de distribución establecidos por Israel en las llamadas “zonas de amortiguamiento” del sur de Gaza, en el marco del inicio de operaciones de la nueva y controvertida Fundación Humanitaria de Gaza , respaldada por Estados Unidos.

El lugar con más hambre del mundo

Desde el 2 marzo, Tel Aviv impuso un bloqueo total al ingreso de alimentos y ayuda humanitaria, lo que ha llevado a una situación de hambruna generalizada en Gaza. Al punto que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) declaró recientemente que este es "el lugar con más hambre del mundo". En las últimas semanas, la ayuda comenzó a ingresar a cuentagotas y a causar incidentes en medio de la desesperación de los palestinos por acceder a un trozo de pan.

"En este momento, casi 180.000 palés (plataformas de carga) de alimentos, y otra ayuda vital están listos para entrar en Gaza, el lugar con más hambre del mundo", declaró Jens Laerke, portavoz de OCHA, a Noticias ONU.

"Los donantes internacionales ya han pagado los suministros. Están despachados en aduana, aprobados y listos para su traslado. Podemos hacer llegar la ayuda de inmediato, a gran escala y durante el tiempo que sea necesario", añadió, insistiendo en que la agencia tiene "todo lo necesario para llevar ayuda a los civiles de forma segura".

Autoridades de Gaza acusan a Israel de desinformar

Mientras tanto, las autoridades de Gaza desmintieron las acusaciones israelíes que señalan a Hamás de acaparar harina en almacenes, y calificaron estas afirmaciones como parte de una “campaña sistemática de desinformación” por parte de Tel Aviv.

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, había publicado un video en la red social X en el que se observa a palestinos desesperados irrumpiendo en un almacén de la ONU.

La Oficina de Prensa de Gaza se refirió al video, indicando que muestra a civiles hambrientos ingresando por la fuerza a un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y que no tiene ninguna relación con las autoridades de Gaza ni con ninguna otra entidad local.

“La ocupación israelí está difundiendo mentiras para encubrir su política de hambruna planificada dirigida contra la población civil, cuando en realidad ha sido ella misma quien ha impedido que las organizaciones internacionales distribuyan ayuda a las familias palestinas”, añadió la entidad.

ONU dice que Israel bloquea entregas de ayuda

La ONU además denunció que Israel denegó seis movimientos de ayuda humanitaria coordinados por el organismo hacia Gaza durante este miércoles. “Israel, como potencia ocupante, debe permitir y facilitar el ingreso de ayuda urgente”, dijo el portavoz Stephane Dujarric.

Dujarric añadió que "desde la semana pasada, se presentaron cerca de 900 camiones para su aprobación por parte de Israel, y 800 fueron aprobados, pero poco más de 500 pudieron descargarse en el lado israelí de Kareem Shalom, y aún menos llegaron al lado palestino, donde nosotros y nuestros socios pudimos recoger poco más de 200, debido a la inseguridad y el acceso restringido".

Reiteró que la ayuda debe fluir “a gran escala y a través de múltiples cruces” y agregó que Israel continúa bloqueando los intentos de la ONU por coordinar movimientos, incluso para recuperar combustible en Rafah.