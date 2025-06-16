La mano dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración irregular se intensifica en medio de la oleada de protestas que se han desatado en todo el país. En una nueva orden, emitida este domingo, instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que amplíe sus operaciones en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. ¿El objetivo? “Lograr el objetivo muy importante de lograr el mayor programa de deportación masiva de la historia".

"Si queremos alcanzar esto, debemos ampliar los esfuerzos para detener y deportar a extranjeros ilegales en las mayores ciudades de Estados Unidos... donde viven millones y millones de extranjeros ilegales. Estas y otras ciudades similares son el núcleo del centro del poder demócrata", declaró el mandatario a través de la red Truth Social.

“Quiero que ICE, la Patrulla Fronteriza y nuestros oficiales del orden patrióticos se concentren en nuestras zonas urbanas marginales, plagadas de delincuencia y letalidad, y en aquellos lugares donde las Ciudades Santuario desempeñan un papel tan importante. ¡En el corazón de Estados Unidos no se oye hablar de Ciudades Santuario!”, añadió.

En esa línea enfatizó que las redadas deben concentrarse en "centros urbanos plagados de delincuencia y muerte", reiterando su retórica política de asociar la migración con criminalidad. "Nada nos detendrá de ejecutar nuestra misión... Vayan y hagan el trabajo", concluyó.

¿Excepciones para industrias clave?

En medio de esta nueva orden y las fuertes declaraciones contra la inmigración irregular, el Gobierno de Trump parece haber hecho una excepción notoria. La administración ordenó pausar las redadas en sectores clave de la economía como la agricultura, los hoteles y la industria de la carne, de acuerdo a reportes. Una decisión que respondería a las advertencias de empresarios y productores sobre la pérdida de trabajadores esenciales.

De hecho, este sábado Trump publicó en Truth Social: "Nuestros grandes agricultores y las personas en el negocio hotelero han estado diciendo que nuestra política agresiva en materia de inmigración está alejando a trabajadores muy buenos y de mucho tiempo, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar". Y luego añadió: "Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios".

De acuerdo a un reporte del diario The New York Times, Tatum King, funcionario de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, escribió el jueves a los líderes regionales para detener las investigaciones de la industria agrícola, incluidos los empacadores de carne, los restaurantes y los hoteles.

Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, confirmó a la agencia AP el contenido de la directiva. El Departamento de Seguridad Nacional no la cuestionó.

"Seguiremos las instrucciones del presidente y seguiremos trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales", declaró Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, cuando se le solicitó la confirmación de la directiva.

La medida también apunta a contener el impacto económico negativo de las redadas en zonas rurales y turísticas.