El Diálogo Económico de Alto Nivel entre Türkiye y la Unión Europea se reanuda en Bruselas este jueves tras una pausa de seis años, lo que marca un paso significativo en el fortalecimiento de los lazos económicos y el fomento de la cooperación estratégica entre ambas partes.

Establecido inicialmente en 2015, durante una cumbre entre Türkiye y la UE, el diálogo representa una plataforma clave para impulsar las conversaciones económicas entre Ankara y Bruselas. Previamente se celebraron tres reuniones –en 2016, 2017 y 2019– antes de que la iniciativa se suspendiera.

La decisión de reanudar el diálogo económico de alto nivel se tomó en diciembre pasado, en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, y posteriormente se aprobó en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo. Esta iniciativa refleja un compromiso renovado para ampliar la colaboración económica y abordar los desafíos compartidos.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Türkiye, Mehmet Simsek, pronunció el discurso inaugural junto con el comisario de Economía y Productividad de la UE, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos.

La reunión convocó a altos funcionarios, líderes empresariales y representantes de instituciones financieras para explorar maneras de fortalecer los lazos económicos bilaterales.

Temas clave de la agenda

El diálogo se centró en una amplia gama de temas cruciales para las relaciones económicas entre Ankara y la UE. La primera sesión incluyó debates a nivel ministerial sobre las condiciones macroeconómicas, la competitividad y las reformas estructurales, destacando áreas clave de cooperación y alineación de políticas.

La segunda sesión tuvo como objetivo las oportunidades de inversión y comercio, con la participación de destacados ejecutivos empresariales turcos y de la UE, junto con representantes de importantes instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Se espera que estos debates allanen el camino para una mayor integración económica y una mayor inversión entre ambas partes.