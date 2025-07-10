TÜRKİYE
Venezuela y Türkiye estrechan su cooperación energética durante seminario de la OPEP
La vicepresidenta de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Energía de Türkiye, Alparslan Bayraktar, para abordar nuevas oportunidades de cooperación en la exploración de petróleo y gas natural.
Foto de archivo de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. / EFE
10 de julio de 2025

Türkiye y Venezuela buscan fortalecer su cooperación energética, por lo que revisaron planes conjuntos en términos de "exploración, producción y comercialización” de petróleo y gas natural, informó este miércoles la ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La funcionaria se reunió con el ministro de Energía de Türkiye, Alparslan Bayraktar, en el marco del noveno Seminario Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se realiza en Viena. 

“Excelente encuentro”, señaló Rodríguez sobre su reunión con Bayraktar, a través de su canal de Telegram. Y explicó que revisaron “los planes conjuntos que hemos trazado en exploración, producción y comercialización de hidrocarburos”. Luego añadió: “Como aliados se plantea seguir avanzando en nuestra cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos”.

Por su parte, el ministro turco agregó en redes sociales que su objetivo es “impulsar nuestra colaboración con Venezuela en el ámbito energético con proyectos concretos”. También detalló que “en el marco del memorando de entendimiento que firmamos en Caracas el año pasado, discutimos nuevas oportunidades de cooperación en los campos de exploración, producción y comercio de gas natural y petróleo”.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez expresó, durante su intervención en el seminario, que la nación caribeña "está recuperando su producción petrolera" a pesar, dijo, de las "medidas coercitivas unilaterales". 

En febrero, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pondrá fin a las licencias para la exportación de crudo de Venezuela, emitidas por su predecesor, Joe Biden. La medida afectó directamente a la petrolera Chevron y fue condenada “categóricamente” por el Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

En ese momento, Rodríguez calificó de “lesiva e inexplicable” la medida, con la que, además, según la funcionaria, se pone en “entredicho la seguridad jurídica de EE.UU. en su régimen de inversiones internacionales”.

“Venezuela seguirá su camino de recuperación económica integral garantizándola con el esfuerzo creativo de todos y en apego absoluto a su soberanía e independencia nacional”, agregó la vicepresidenta.

FUENTE:TRT Español y agencias
