TÜRKİYE
4 min de lectura
Türkiye conmemora el 103º aniversario de la victoria sobre las fuerzas invasoras
La nación turca celebra el Día de la Victoria, recordando el triunfo de 1922 bajo el mando de Mustafa Kemal Ataturk, que aseguró la soberanía y una presencia duradera en Anatolia.
Türkiye conmemora el 103º aniversario de la victoria sobre las fuerzas invasoras
Las fuerzas turcas vencieron a las divisiones griegas y pusieron fin a la ocupación extranjera en Anatolia. / AA / AA
30 de agosto de 2025

Türkiye conmemora su 103º Día de la Victoria, que marca el triunfo decisivo en la Batalla de Dumlupinar en 1922 contra los ejércitos griegos invasores.

Bajo el liderazgo del padre fundador de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, la campaña militar, que formó parte de la Gran Ofensiva iniciada el 26 de agosto de 1922, selló la independencia del país y concluyó el 18 de septiembre de ese mismo año.

Historiadores subrayan que el triunfo, comandado por Ataturk, proclamó la determinación de Türkiye de autogobernarse y su presencia perdurable en Anatolia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también conmemoró el Día de la Victoria de la nación, afirmando que no es solo una victoria militar, sino que también “marca la resurrección de nuestra nación, su lucha por la existencia y su independencia eterna”.

En su mensaje del sábado, el mandatario declaró: “La Gran Victoria, lograda gracias al patriotismo de nuestro heroico ejército y a la voluntad unida de nuestra nación, rompió las cadenas de la cautividad y allanó el camino hacia nuestra independencia”.

“Nuestro deber hoy es llevar la antorcha de la independencia, encendida el 30 de agosto, hacia un futuro más fuerte en unidad y solidaridad”, concluyó.

Por su parte, el jefe de la Sociedad Histórica Turca, Yuksel Ozgen, comparó la victoria con la de Manzikert en 1071, calificándola de declaración de que la nación turca permanecería arraigada en la tierra de Anatolia.

“Así como la Batalla de Manzikert abrió las puertas de esta región y nos dio la oportunidad de construir un nuevo horizonte y una nueva civilización, de igual manera la Gran Ofensiva y la victoria del 30 de agosto declararon al mundo que los turcos estamos aquí para quedarnos en Anatolia, que permaneceremos y que esta permanencia será para siempre”, dijo Ozgen.

“La Gran Ofensiva rompió el traje que las potencias imperialistas querían imponer a los turcos. Fue un golpe contra la mentalidad que quería expulsar primero a los turcos de Europa y luego de Anatolia hacia Asia Central”.

Fin de la ocupación


Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, las Potencias de la Entente ocuparon vastos territorios del país, lo que desató una resistencia decidida conocida como la Guerra de Independencia.

RECOMENDADOS

Bajo el liderazgo de Ataturk, los soldados turcos desmantelaron el control extranjero en toda Anatolia.

El encuentro decisivo en Dumlupinar, en la provincia occidental de Kutahya, el 30 de agosto de 1922, aplastó a las divisiones griegas, inclinando de manera irreversible el conflicto greco-turco a favor de Türkiye.

A finales de 1922, las tropas extranjeras se habían retirado, allanando el camino para la proclamación de la República de Türkiye al año siguiente.

Se espera que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acompañado por ministros y generales de alto rango, coloque una ofrenda floral en el mausoleo de Ataturk, Anitkabir, en la capital Ankara.

RelacionadoTRT Global - El Parlamento de Türkiye pide suspender la membresía de Israel en la ONU por la ofensiva en Gaza

La nación turca “nunca compromete su independencia”


El presidente Erdogan afirmó que el Día de la Victoria ha traído esperanza no solo a la nación turca, sino también a todos los pueblos oprimidos bajo la cautividad.

“Con esta victoria, la nación turca ha declarado una vez más al mundo entero que esta nación nunca será subyugada, nunca aceptará la cautividad y nunca comprometerá su independencia”, afirmó Erdogan.

Señaló que la victoria se ha convertido en un poderoso símbolo del ideal de independencia para todas las naciones que luchan por la libertad frente a la opresión.

El presidente enfatizó que el deber de la nación es llevar la antorcha de la independencia hacia un futuro más fuerte con unidad y solidaridad.

“En este día tan significativo, recuerdo con misericordia a nuestros queridos mártires que sacrificaron sus vidas por la patria, especialmente al Gazi Mustafa Kemal y a sus compañeros de armas, y con gratitud a nuestros heroicos veteranos”, concluyó.

FUENTE:TRT World
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato