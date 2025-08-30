Türkiye conmemora su 103º Día de la Victoria, que marca el triunfo decisivo en la Batalla de Dumlupinar en 1922 contra los ejércitos griegos invasores.

Bajo el liderazgo del padre fundador de la República de Türkiye, Mustafa Kemal Ataturk, la campaña militar, que formó parte de la Gran Ofensiva iniciada el 26 de agosto de 1922, selló la independencia del país y concluyó el 18 de septiembre de ese mismo año.

Historiadores subrayan que el triunfo, comandado por Ataturk, proclamó la determinación de Türkiye de autogobernarse y su presencia perdurable en Anatolia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también conmemoró el Día de la Victoria de la nación, afirmando que no es solo una victoria militar, sino que también “marca la resurrección de nuestra nación, su lucha por la existencia y su independencia eterna”.

En su mensaje del sábado, el mandatario declaró: “La Gran Victoria, lograda gracias al patriotismo de nuestro heroico ejército y a la voluntad unida de nuestra nación, rompió las cadenas de la cautividad y allanó el camino hacia nuestra independencia”.

“Nuestro deber hoy es llevar la antorcha de la independencia, encendida el 30 de agosto, hacia un futuro más fuerte en unidad y solidaridad”, concluyó.

Por su parte, el jefe de la Sociedad Histórica Turca, Yuksel Ozgen, comparó la victoria con la de Manzikert en 1071, calificándola de declaración de que la nación turca permanecería arraigada en la tierra de Anatolia.

“Así como la Batalla de Manzikert abrió las puertas de esta región y nos dio la oportunidad de construir un nuevo horizonte y una nueva civilización, de igual manera la Gran Ofensiva y la victoria del 30 de agosto declararon al mundo que los turcos estamos aquí para quedarnos en Anatolia, que permaneceremos y que esta permanencia será para siempre”, dijo Ozgen.

“La Gran Ofensiva rompió el traje que las potencias imperialistas querían imponer a los turcos. Fue un golpe contra la mentalidad que quería expulsar primero a los turcos de Europa y luego de Anatolia hacia Asia Central”.

Fin de la ocupación





Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, las Potencias de la Entente ocuparon vastos territorios del país, lo que desató una resistencia decidida conocida como la Guerra de Independencia.