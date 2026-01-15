Una conversación “buena” y “productiva”. Con esas palabras, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, definieron su primer contacto público, ocurrido este miércoles por vía telefónica tras la operación de Washington en Caracas y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

“Acabamos de tener una gran conversación hoy, y es una persona fantástica”, afirmó Trump el miércoles desde el Despacho Oval, al referirse a Rodríguez. Añadió que es “alguien con quien hemos trabajado muy bien”, en lo que fue interpretado como una señal de distensión tras los hechos recientes.

Trump explicó que, por lo general, el secretario de Estado, Marco Rubio, gestiona los contactos con Rodríguez, pero que esta vez decidió hablar directamente con ella. Según dijo, fue una llamada extensa, en la que abordaron varios temas, y aseguró que Estados Unidos “se está llevando muy bien con Venezuela”.

Rodríguez también ofreció una mirada optimista sobre el intercambio, aunque fue más cauta. A través de un mensaje en Telegram, señaló: “Sostuve una larga, productiva y cordial conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizada en un marco de respeto mutuo”.

Indicó que “abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos”, subrayando el carácter bilateral del diálogo, lo que refuerza la idea de que Washington no administra a Venezuela.

En días previos, Trump había dicho que él y su equipo se llevaban “extremadamente bien con las personas que dirigen Venezuela” y no había descartado una reunión con la mandataria encargada, pese a que durante casi dos semanas lanzó advertencias públicas si el país no colaboraba con los “objetivos” de Washington.

Rodríguez previamente ha manifestado su disposición a avanzar “en relaciones internacionales de respeto”, pero ha denunciado la acción estadounidense como una agresión contra la soberanía venezolana y ha reiterado que Maduro permanece retenido en Estados Unidos y sigue siendo el mandatario legítimo. “Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EE.UU.”, declaró esta semana al referirse a la situación de Maduro.

Este miércoles, durante un encuentro con trabajadores en Caracas, Rodríguez expresó su esperanza en el pronto retorno de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Calificó el momento que atraviesa el país como una “situación difícil”, pero sostuvo que el pueblo venezolano “transformará la indignación en fuerza” para construir un horizonte de paz social. Aseguró además que el Ejecutivo no ha descansado “ni un minuto” en las últimas semanas, tanto en sus funciones cotidianas como en los esfuerzos para lograr el regreso del mandatario y su esposa.

Por su parte, desde Estados Unidos, Maduro envió un mensaje de respaldo al gobierno temporal encabezado por Rodríguez. Su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra transmitió un mensaje del mandatario y de Flores: “Nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros”.