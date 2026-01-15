Una conversación “buena” y “productiva”. Con esas palabras, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, definieron su primer contacto público, ocurrido este miércoles por vía telefónica tras la operación de Washington en Caracas y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.
“Acabamos de tener una gran conversación hoy, y es una persona fantástica”, afirmó Trump el miércoles desde el Despacho Oval, al referirse a Rodríguez. Añadió que es “alguien con quien hemos trabajado muy bien”, en lo que fue interpretado como una señal de distensión tras los hechos recientes.
Trump explicó que, por lo general, el secretario de Estado, Marco Rubio, gestiona los contactos con Rodríguez, pero que esta vez decidió hablar directamente con ella. Según dijo, fue una llamada extensa, en la que abordaron varios temas, y aseguró que Estados Unidos “se está llevando muy bien con Venezuela”.
Rodríguez también ofreció una mirada optimista sobre el intercambio, aunque fue más cauta. A través de un mensaje en Telegram, señaló: “Sostuve una larga, productiva y cordial conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizada en un marco de respeto mutuo”.
Indicó que “abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos”, subrayando el carácter bilateral del diálogo, lo que refuerza la idea de que Washington no administra a Venezuela.
En días previos, Trump había dicho que él y su equipo se llevaban “extremadamente bien con las personas que dirigen Venezuela” y no había descartado una reunión con la mandataria encargada, pese a que durante casi dos semanas lanzó advertencias públicas si el país no colaboraba con los “objetivos” de Washington.
Rodríguez previamente ha manifestado su disposición a avanzar “en relaciones internacionales de respeto”, pero ha denunciado la acción estadounidense como una agresión contra la soberanía venezolana y ha reiterado que Maduro permanece retenido en Estados Unidos y sigue siendo el mandatario legítimo. “Aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EE.UU.”, declaró esta semana al referirse a la situación de Maduro.
Este miércoles, durante un encuentro con trabajadores en Caracas, Rodríguez expresó su esperanza en el pronto retorno de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores. Calificó el momento que atraviesa el país como una “situación difícil”, pero sostuvo que el pueblo venezolano “transformará la indignación en fuerza” para construir un horizonte de paz social. Aseguró además que el Ejecutivo no ha descansado “ni un minuto” en las últimas semanas, tanto en sus funciones cotidianas como en los esfuerzos para lograr el regreso del mandatario y su esposa.
Por su parte, desde Estados Unidos, Maduro envió un mensaje de respaldo al gobierno temporal encabezado por Rodríguez. Su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra transmitió un mensaje del mandatario y de Flores: “Nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros”.
Estos intercambios se producen tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos el 3 de enero contra territorio venezolano, que dejó al menos 100 personas asesinadas y culminó con la captura de Maduro y de Cilia Flores, quienes fueron llevados a la fuerza a Nueva York. El Gobierno de Venezuela calificó la acción como una “gravísima agresión militar” y denunció que busca “apoderarse de los recursos estratégicos del país, en particular su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación”.
Diálogo con Caracas y reunión con Machado
La llamada entre Trump y Rodríguez se produjo pocas horas antes de que el presidente estadounidense reciba en la Casa Blanca a María Corina Machado, líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz.
Trump había dicho la semana pasada que sería “un honor” recibir a Machado y llegó a sugerir que compartiría con ella el premio Nobel, una posibilidad que la Academia noruega aclaró que no es viable.
De momento, Machado ha quedado relegada por Washington. Tras la operación de EE.UU. en el país latinoamericano, Trump dijo que la líder opositora es “una persona amable”, pero que “no goza de apoyo ni de respeto en su país”, una declaración que generó desconcierto dentro de la oposición venezolana.
EE.UU. concreta su primera venta de petróleo venezolano
Por otro lado, Trump había advertido a Rodríguez en las últimas semanas que Venezuela debe alinearse con las exigencias de Washington o enfrentar consecuencias, especialmente en lo relacionado con el acceso a las reservas petroleras del país. Según el mandatario estadounidense, el gobierno interino venezolano se comprometió a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.
En este marco, Estados Unidos concretó su primera venta de petróleo venezolano, valuada en 500 millones de dólares, según informaron varios medios estadounidenses, entre ellos CNN y Fox, citando a funcionarios.
El portal The Hill, por su parte, señaló, en base a una fuente de la Casa Blanca, que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas. Sin embargo, esta tarea presenta dificultades para Trump, debido a la falta de infraestructura en el sector petrolero venezolano.