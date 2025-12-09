En medio de las crecientes preocupaciones internacionales por el rumbo que está tomando la política de Israel en los territorios palestinos ocupados, Tel Aviv ha dado nuevos pasos que profundizan la ocupación y desafían abiertamente el derecho internacional. De hecho, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, acaba de destinar aproximadamente 843 millones de dólares en los próximos cinco años para expandir los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, en una medida que los medios locales catalogaron como "anexión de facto". A lo que se suman las operaciones policiales que han atentado contra las instalaciones de organizaciones internacionales como la ONU.

Sobre la financiación de Smotrich, el diario israelí Yedioth Ahronoth destacó que se trata de una asignación sin precedentes. El dinero, además de cubrir los gastos para la construcción de nuevos asentamientos ilegales israelíes, se destinará a una red de carreteras que mejorará su acceso y los conectará. Parte de los fondos también irá a fortalecer la seguridad y formalizar los registros de tierras.

El periódico subrayó además un gesto especialmente decisivo: el traslado de tres bases militares israelíes a puntos estratégicos del norte de Cisjordania ocupada, lo que, sostiene, reconfigura sobre el terreno las aspiraciones políticas del gobierno.

"Miles de millones de shekels están destinados a reestructurar los asentamientos", afirmó el diario, puntualizando que el presupuesto también prevé la ampliación de los sistemas de defensa.

“Agrupaciones de absorción”

El plan de Smotrich contempla la creación de “agrupaciones de absorción”, pequeños focos formados por 20 casas móviles cada uno, que permitirán a los colonos ilegales asentarse de inmediato y consolidar nuevos núcleos poblacionales.

De hecho, el Gobierno de Israel transferirá 93,4 millones de dólares a todos los nuevos asentamientos, mientras 49,8 millones se destinarán a subvenciones para su establecimiento y 43,6 millones a actividades organizativas necesarias para su consolidación.

Ahora bien, los asentamientos ya existentes recibirán 135 millones de dólares para mejoras en infraestructuras, mientras que otros 93,4 millones se asignarán a los consejos regionales y locales de colonos ilegales para reforzar su capacidad administrativa.

Un componente clave del plan es la creación de una unidad especializada que se encargue del registro de tierras, a la que se asignarán 70 millones de dólares. Hasta ahora, las compras en Cisjordania ocupada se registraban ante la Administración Civil de Israel. Sin embargo, la nueva estrategia prevé transferir todos esos registros a un sistema exclusivo para este territorio, lo que supone un paso más hacia la consolidación administrativa de la ocupación.

La unidad —que contará con 41 empleados— tiene el objetivo fijado de formalizar 6.000 hectáreas de tierra de aquí al año 2030, un proceso que, según analistas, podría reforzar la presencia israelí de forma casi irreversible.

Además, el plan contempla 43,6 millones de dólares para abrir nuevas carreteras de acceso —principalmente para uso militar— y 46,6 millones adicionales, repartidos en tres años, para modernizar los autobuses escolares blindados que transportan a menores de los asentamientos israelíes ilegales.

Smotrich defendió el plan en la red social X, afirmando que “Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) son el cinturón de seguridad de Israel”, y declaró sentirse orgulloso de liderar lo que describió como una “revolución que cancela la idea de dividir la tierra”.

Pero el impulso no termina ahí: se espera que el ministro de Defensa, Israel Katz, proporcione fondos adicionales para reforzar el sistema de control con “vallas inteligentes, puntos de equipamiento, cámaras y otros sistemas”.

Según la organización israelí Peace Now, actualmente 500.000 colonos viven en los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada y otros 250.000 en Jerusalén Este ocupada.

Sin embargo, estas cifras podrían ser superiores ya que el número de colonos continúa aumentando a pesar de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia de julio del año pasado . En ella, se dictamina que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y se exige la evacuación de todos los asentamientos.