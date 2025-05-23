TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye elogia la postura de España contra el genocidio israelí en Gaza
El presidente Erdogan mantuvo conversaciones con el primer ministro español, Pedro Sánchez, en Estambul, durante las cuales subrayó la necesidad de garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
Erdogan elogia a España por su postura firme y digna contra el genocidio en Gaza cometido por Israel / AA
23 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió este jueves en Estambul al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el análisis de los principales desafíos regionales y globales.

Durante la reunión, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso con el desarrollo de la cooperación entre Türkiye y España en sectores clave como la defensa, el transporte y el comercio. Erdogan subrayó el objetivo común de incrementar el volumen de intercambio comercial y profundizar los lazos económicos.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el reconocimiento de Erdogan a la postura del Gobierno español respecto a la ofensiva israelí en Gaza. “España ha mostrado una postura firme y honorable contra el genocidio israelí en Gaza”, afirmó el presidente turco, al tiempo que reiteró que la prioridad de Ankara sigue siendo garantizar la entrega sin trabas de ayuda humanitaria al enclave palestino. Expresó además su esperanza en que los esfuerzos internacionales conjuntos contribuyan a poner fin a la opresión que sufre la población palestina.

En cuanto al proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea, Erdogan recalcó que el objetivo de su país de incorporarse al bloque comunitario sigue vigente y pidió a Bruselas medidas constructivas para reactivar las negociaciones estancadas.

La guerra en Ucrania también figuró en la agenda. Erdogan destacó el papel de mediación que desempeña Türkiye, especialmente en lo relativo al intercambio de prisioneros entre Kiev y Moscú. Subrayó que esas iniciativas son fundamentales para fomentar la confianza entre las partes y pidió no desaprovechar las oportunidades diplomáticas que puedan contribuir a poner fin al conflicto.

El encuentro entre Erdogan y Sánchez se produce en un contexto de creciente cooperación entre ambos países, que comparten intereses estratégicos tanto en el ámbito mediterráneo como en el escenario internacional.


FUENTE:TRT World
