Los combates activos en la guerra que libran Rusia y Ucrania –cuyo cuarto aniversario se cumple este martes 24 de febrero, en medio de esfuerzos diplomáticos de paz– podrían terminar este año, aunque un acuerdo integral llevaría más tiempo, apuntan los expertos.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, presumió antes de regresar a la Casa Blanca que él sería capaz de poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú en apenas 24 horas, una vez volviera a ser mandatario. Sin embargo, los combates continúan tras más de un año de reuniones y conversaciones con sus homólogos de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y Rusia, Vladimir Putin, así como con socios europeos.
Desde principios de 2026, se han celebrado tres rondas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev: las dos primeras en Abu Dabi y la tercera en Ginebra, la semana pasada. Salvo por el intercambio de prisioneros —el primero en cinco meses— los avances han sido escasos, particularmente en los asuntos relacionados con las concesiones territoriales, uno de los principales puntos de conflicto.
Si bien el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien encabezó la delegación de Washington, afirmó que las conversaciones lograron "desarrollos significativos," se espera otra ronda antes de que finalice el mes.
Cese de hostilidades
Andrey Kortunov, experto del Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, un centro de análisis con sede en Moscú, señaló que la guerra de Ucrania ha desencadenado cambios en la arquitectura de seguridad europea. Y añadió que si bien un cese de hostilidades es bastante realista para finales de este año, un acuerdo integral requiere más tiempo.
“Todos quisieran que el conflicto terminara cuanto antes, pero aquí necesitamos aclarar cómo entendemos el fin del conflicto,” dijo Kortunov a la agencia de noticias Anadolu en una entrevista.
Según él, con voluntad política de ambas partes y “condiciones externas favorables,” se puede esperar que la fase activa de la guerra concluya “para finales de este año.”
Sin embargo, argumentó que un acuerdo definitivo implica esencialmente la creación de un nuevo sistema de seguridad europeo, lo que a su vez supone desvincularse de la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa.
“Y esta es sin duda una tarea mucho más compleja, y resolverla requerirá una composición diferente de participantes. Está claro, por ejemplo, que será muy difícil llegar a un acuerdo sin los principales países europeos, ya que estamos hablando, al fin y al cabo, del continente europeo”, completó Kortunov. Lo cual, en su opinión, será un proceso prolongado que “difícilmente cabrá en unos pocos meses”.
Sobre las recientes negociaciones de paz en Ginebra, el experto señaló que la decisión de celebrar otra ronda de conversaciones próximamente es un “resultado positivo”. “Esto significa que ambas partes están comprometidas a continuar el diálogo y no consideran que las conversaciones en Ginebra hayan sido inútiles o, aún menos, perjudiciales,” dijo.
“Voluntad de seguir combatiendo”
Por su parte, Simon Schlegel, director del programa para Ucrania en el Centro por la Modernidad Liberal de Berlín, también cree que llegar a un acuerdo tomará más de lo que resta de este año.
“Lo que realmente puede poner fin a esta guerra es que una de las partes pierda la capacidad de seguir combatiendo, y ninguna de ellas está cerca de ese punto,” afirmó Schlegel.
Señaló que Kiev está menos inclinada a detener los combates que hace un año, y que existe un "interés real por su parte en seguir luchando".
"Ucrania ha salido de una escasez realmente grave de artillería en 2023. Ha resuelto los problemas más urgentes en materia de personal. Ahora tiene más o menos suficiente gente en el frente. No tiene suficiente para construir una reserva y pasar a la ofensiva, pero por el momento tiene suficiente gente para defender sus líneas", dijo el analista.
Afirmó que Ucrania ha “capoteado más o menos” la retirada de la ayuda militar estadounidense hace un año, y que, con la asistencia de los europeos, ha logrado mantener el suministro para sus necesidades militares básicas. De nuevo, no para pasar a la ofensiva, sino para defender y mantener la línea del frente.
“Ucrania realmente no tiene otra opción... Ninguna presión de Estados Unidos puede cambiar ahora el equilibrio de manera significativa”, añadió.
En cuanto a Rusia, Schlegel señaló que el país está “un poco más cerca ahora” de detener los combates que hace un año, pero que puede continuar la guerra tanto en términos económicos como militares.
“Rusia puede y está dispuesta a pagar un precio muy alto en términos de su economía, pero también en términos de reclutar personas para el ejército y consumirlas muy rápidamente con estos asaltos de infantería. Son muy costosos para el ejército ruso, pero hasta ahora Rusia también es capaz de reemplazar esas bajas rápidas”, dijo Schlegel.
Sostuvo que la economía rusa muestra ahora “signos de debilidad,” pero que si bien probablemente no crecerá este año, tampoco es probable que colapse, y "por tanto puede seguir financiando esta guerra también”.