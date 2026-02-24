Los combates activos en la guerra que libran Rusia y Ucrania –cuyo cuarto aniversario se cumple este martes 24 de febrero, en medio de esfuerzos diplomáticos de paz– podrían terminar este año, aunque un acuerdo integral llevaría más tiempo, apuntan los expertos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presumió antes de regresar a la Casa Blanca que él sería capaz de poner fin a las hostilidades entre Kiev y Moscú en apenas 24 horas, una vez volviera a ser mandatario. Sin embargo, los combates continúan tras más de un año de reuniones y conversaciones con sus homólogos de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y Rusia, Vladimir Putin, así como con socios europeos.

Desde principios de 2026, se han celebrado tres rondas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev: las dos primeras en Abu Dabi y la tercera en Ginebra, la semana pasada . Salvo por el intercambio de prisioneros —el primero en cinco meses— los avances han sido escasos, particularmente en los asuntos relacionados con las concesiones territoriales, uno de los principales puntos de conflicto.

Si bien el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien encabezó la delegación de Washington, afirmó que las conversaciones lograron "desarrollos significativos," se espera otra ronda antes de que finalice el mes.

Cese de hostilidades

Andrey Kortunov, experto del Consejo Ruso de Relaciones Internacionales, un centro de análisis con sede en Moscú, señaló que la guerra de Ucrania ha desencadenado cambios en la arquitectura de seguridad europea. Y añadió que si bien un cese de hostilidades es bastante realista para finales de este año, un acuerdo integral requiere más tiempo.

“Todos quisieran que el conflicto terminara cuanto antes, pero aquí necesitamos aclarar cómo entendemos el fin del conflicto,” dijo Kortunov a la agencia de noticias Anadolu en una entrevista.

Según él, con voluntad política de ambas partes y “condiciones externas favorables,” se puede esperar que la fase activa de la guerra concluya “para finales de este año.”

Sin embargo, argumentó que un acuerdo definitivo implica esencialmente la creación de un nuevo sistema de seguridad europeo, lo que a su vez supone desvincularse de la dependencia de Estados Unidos en materia de defensa.

“Y esta es sin duda una tarea mucho más compleja, y resolverla requerirá una composición diferente de participantes. Está claro, por ejemplo, que será muy difícil llegar a un acuerdo sin los principales países europeos, ya que estamos hablando, al fin y al cabo, del continente europeo”, completó Kortunov. Lo cual, en su opinión, será un proceso prolongado que “difícilmente cabrá en unos pocos meses”.

Sobre las recientes negociaciones de paz en Ginebra, el experto señaló que la decisión de celebrar otra ronda de conversaciones próximamente es un “resultado positivo”. “Esto significa que ambas partes están comprometidas a continuar el diálogo y no consideran que las conversaciones en Ginebra hayan sido inútiles o, aún menos, perjudiciales,” dijo.