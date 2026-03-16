Estados Unidos y Cuba han mantenido contactos iniciales para abordar sus diferencias bilaterales, como declararon sus respectivos mandatarios. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó días antes que funcionarios de la isla han dialogado con representantes de EE.UU. para “buscar soluciones”, aunque advirtió que las conversaciones se encuentran en fases iniciales.
Trump declaró que "Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario". "Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.
Las declaraciones se producen en un momento de tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.
Díaz-Canel confirma diálogo con EE.UU.
Previamente, el viernes, Díaz-Canel, confirmó que funcionarios cubanos sostuvieron conversaciones con representantes del gobierno de EE.UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que existen", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.
El mandatario cubano, no obstante, matizó que estas conversaciones se encuentran “en fases iniciales” y que están “alejados” de cualquier acuerdo.
El objetivo, agregó, es "determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución", ver "cuáles serían las vías para solucionar esos problemas" y, en último lugar, "determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos".
Indicó asimismo que estas conversaciones implican un "esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones", así como la "construcción de espacios de entendimiento" y "áreas de cooperación" que permitan a ambos países dar pasos hacia “el entendimiento y alejarnos de la confrontación".
"Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad", subrayó.
Díaz-Canel no detalló qué temas puede contener la agenda de este diálogo ni los posibles puntos de fricción. Ahora sí agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que las conversaciones se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados”, así como a la soberanía y la autodeterminación de cada uno. Díaz-Canel agradeció a los "actores internacionales" que "favorecieron" estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno.
El presidente aseguró que la decisión de iniciar los contactos con Washington se tomó “de forma colegiada” entre el expresidente Raúl Castro, miembros del Gobierno, el Estado, y el Partido Comunista de Cuba, y él mismo.
El presidente Trump ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas.
Cuba “no renuncia a su derecho soberano” de recibir petróleo
El mandatario también afirmó que la isla “no ha renunciado al derecho soberano de recibir suministros de petróleo”.
“El país trabaja en condiciones muy adversas”, afirmó, lo que “tiene un impacto inmensurable en la vida de los cubanos”, que enfrentan apagones prolongados y una paralización de la economía. Díaz-Canel aseveró que “hace tres meses" que "la isla no recibe combustible” y “se agotan el fueloil y el diésel por el que sale un número considerable de megavatios, sobre todo para el horario pico y el horario por la noche”.
El presidente explicó que el país caribeño genera “energía eléctrica en el horario diurno con crudo nacional, fuentes renovables y el uso del gas acompañante; mientras en la noche solo lo hacen las termoeléctricas y (las dos centrales de gas de) Energas”.
“Estamos en medio de toda esta madeja de adversidad", dijo, y puntualizó que se trabaja en la explotación de nuevos pozos para “incrementar la producción de petróleo nacional y gas acompañante”.
“Con el incremento del crudo nacional tendremos más capacidad de explotación de nuestras termoeléctricas”, añadió.
México celebra el acercamiento entre La Habana y Washington
En Latinoamérica la noticia fue recibida con satisfacción. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el viernes el acercamiento entre ambos países y reiteró que su gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático, y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones.
“Qué bueno”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa desde Colima (oeste de México), al ser preguntada sobre las conversaciones entre ambos países. “Siempre México va promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo (embargo) que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, declaró la mandataria.
“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, afirmó. En este sentido, recordó que el Gobierno mexicano ha enviado ayuda humanitaria a la isla, iniciativa que, dijo, ha sido agradecida por las autoridades cubanas.
Además, elogió el domingo en un acto el llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por EE.UU. Sheinbaum citó a López Obrador, quien declaró “me siento muy herido” por lo que le pasa a la isla, y añadió al respecto que “el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos".
"Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercano", añadió.