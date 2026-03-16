Estados Unidos y Cuba han mantenido contactos iniciales para abordar sus diferencias bilaterales, como declararon sus respectivos mandatarios. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que “muy pronto” podría alcanzarse un acuerdo. Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó días antes que funcionarios de la isla han dialogado con representantes de EE.UU. para “buscar soluciones”, aunque advirtió que las conversaciones se encuentran en fases iniciales.

Trump declaró que "Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario". "Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.

Las declaraciones se producen en un momento de tensión después de que Estados Unidos estableciera un bloqueo petrolero sobre Cuba desde enero y cortara los suministros del petróleo venezolano. Posteriormente anunció por orden ejecutiva aranceles para los países que suministren crudo a la isla.

Díaz-Canel confirma diálogo con EE.UU.

Previamente, el viernes, Díaz-Canel, confirmó que funcionarios cubanos sostuvieron conversaciones con representantes del gobierno de EE.UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que existen", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

El mandatario cubano, no obstante, matizó que estas conversaciones se encuentran “en fases iniciales” y que están “alejados” de cualquier acuerdo.

El objetivo, agregó, es "determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución", ver "cuáles serían las vías para solucionar esos problemas" y, en último lugar, "determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos".

Indicó asimismo que estas conversaciones implican un "esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones", así como la "construcción de espacios de entendimiento" y "áreas de cooperación" que permitan a ambos países dar pasos hacia “el entendimiento y alejarnos de la confrontación".

"Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad", subrayó.

Díaz-Canel no detalló qué temas puede contener la agenda de este diálogo ni los posibles puntos de fricción. Ahora sí agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que las conversaciones se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados”, así como a la soberanía y la autodeterminación de cada uno. Díaz-Canel agradeció a los "actores internacionales" que "favorecieron" estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno.

El presidente aseguró que la decisión de iniciar los contactos con Washington se tomó “de forma colegiada” entre el expresidente Raúl Castro, miembros del Gobierno, el Estado, y el Partido Comunista de Cuba, y él mismo.

El presidente Trump ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas.