El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara considera indispensable una Siria unificada y con integridad territorial para la estabilidad y la prosperidad regional, y subrayó el compromiso de su país con la soberanía y la cohesión social sirias.

“Siria pertenece a los sirios”, declaró Erdogan este lunes en un discurso televisado tras la reunión semanal del gabinete, en el que destacó que el país alberga a una población diversa cuyos derechos y unidad deben ser protegidos.

El mandatario turco señaló que transmitió a su homólogo sirio que Türkiye seguirá respaldando a Siria en la lucha contra el terrorismo y añadió: “No abandonaremos al pueblo sirio”.

Erdogan dio la bienvenida al reciente acuerdo entre el Gobierno sirio y el grupo terrorista YPG, al señalar que “los sirios parecen satisfechos con el acuerdo de ayer, salvo un puñado de actores por encargo que buscan establecer un Estado dentro del Estado”.

“El periodo del terrorismo en la región ha terminado”, afirmó, subrayando que, en lo relativo al alto el fuego, deben cumplirse plenamente los acuerdos de integración y evitarse errores de cálculo.

El presidente turco elogió al Ejército sirio por la gestión cuidadosa de su operación contra los terroristas del YPG para retomar el control de zonas del noreste del país, pese a las provocaciones. “La gestión prudente de esta delicada operación por parte del Ejército sirio es digna de reconocimiento. A pesar de las provocaciones, el Ejército sirio ha superado con éxito una prueba, evitando acciones que los pondrían en una posición errónea cuando están en lo correcto”, afirmó.