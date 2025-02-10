GENOCIDIO EN GAZA
Türkiye refuerza su ayuda a Gaza
Türkiye ha enviado un total de 96.131 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, según informó AFAD
Türkiye refuerza su ayuda a Gaza
TRT Español
10 de febrero de 2025

Türkiye ha enviado un total de 96.131 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, según informó AFAD.

El 15.º 'Barco de la Bondad' llegó al puerto egipcio de El Arish con 1.956 toneladas de suministros esenciales, en coordinación con organizaciones civiles.

Hasta ahora, 15 barcos, 14 operativos aéreos, compras locales y la cooperación con la ONU han contribuido a aliviar el sufrimiento en Gaza. Además, el 14.º barco entregó materiales vitales para refugio, con camiones que cruzaron Rafah con tiendas y mantas.

