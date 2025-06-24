Irán lanzó una serie de misiles contra la base militar estadounidense Al Udeid, en Qatar , este lunes, en respuesta a los ataques de Washington sobre instalaciones nucleares iraníes un día antes, pero avisó antes de hacerlo. Así lo informaron tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como altos funcionarios estadounidenses e iraníes. De hecho, como se comprobó más tarde, la base aérea de Al Udeid no sufrió daños significativos y no reportó víctimas.

Así, su objetivo habría sido otro: responder simbólicamente, pero sin escalar el conflicto. Según reveló el diario The New York Times, citando a fuentes iraníes familiarizadas con la operación, las autoridades de Teherán coordinaron su respuesta con funcionarios qataríes y enviaron una advertencia con antelación, notificando que los ataques eran inminentes para reducir los daños. Pero, ¿por qué?

Irán consideró necesario enviar una represalia “simbólica” contra Estados Unidos, pero a través de una operación que ofreciera “una vía de salida para todas las partes”, según indicaron tres funcionarios de Irán citados por el periódico, de modo que se minimizaron los daños.

De hecho, sólo unas horas después, era el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien daba las gracias a Irán por el aviso: “Quiero agradecer a Irán por avisarnos antelación, lo que permitió que no se perdiera ninguna vida y que nadie resultara herido”, publicó en su cuenta de la red Truth Social. Posteriormente, el mandatario hizo un anuncio de alto el fuego entre Irán e Israel , el cual entró en vigencia la madrugada del martes.

¿Cómo fue el ataque? Calculado y simbólico



