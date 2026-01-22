ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Israel aprueba permiso de armas para colonos ilegales en 18 asentamientos más de Cisjordania ocupada
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, autorizó estos permisos personales de armas justo cuando se registra un marcado aumento de la violencia de colonos ilegales contra palestinos en el territorio.
Los colonos ilegales realizan ataques contra palestinos en Cisjordania ocupada para desplazar por la fuerza a comunidades y apropiarse de tierras. / AA
hace 8 horas

Una nueva amenaza se cierne sobre los palestinos en Cisjordania ocupada: el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, autorizó que los colonos ilegales de otros 18 asentamientos puedan obtener permisos personales de armas, según un comunicado de su oficina.

La declaración, emitida este miércoles, indicó que la medida forma parte de los esfuerzos por ampliar la política de reforma de armas de fuego que impulsa Ben-Gvir. La oficina del ministro señaló que la decisión forma "parte de los esfuerzos nacionales para fortalecer la autodefensa, impulsar la seguridad personal y reforzar los equipos de respuesta a emergencias en los asentamientos".

Por su parte, el ministro afirmó que más de 240.000 israelíes han recibido permisos de armas desde la expansión de esta política a finales de 2023, en comparación con los aproximadamente 8.000 permisos emitidos anualmente en años anteriores, señalando que la cifra no tiene precedentes.

También alegó que muchos civiles armados han frustrado ataques palestinos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad israelíes, afirmando que "las armas salvan vidas".

La lista recién aprobada incluye asentamientos ilegales en el norte, centro y sur de Cisjordania ocupada, así como el asentamiento de Goder en el valle del Jordán.

"Me complace aprobar hoy la adición de 18 asentamientos más en Judea y Samaria a la lista de comunidades elegibles para armas de fuego personales", declaró Ben-Gvir. "Merecen el derecho fundamental y moral de protegerse a sí mismos y a sus familias", agregó.

Violencia armada contra palestinos

Ben-Gvir lanzó su política de ampliar el acceso de los civiles a las armas de fuego, incluso entre los colonos ilegales en Cisjordania ocupada, a finales de 2023, luego de que comenzara la ofensiva genocida israelí en Gaza en octubre de ese año. La medida ha generado controversia en Israel, en particular tras una serie de tiroteos accidentales que provocaron la muerte de israelíes.

Con frecuencia, los colonos ilegales realizan ataques armados contra palestinos en Cisjordania ocupada para desplazar por la fuerza a comunidades y apropiarse de tierras, en medio de un fuerte aumento de la violencia.

Según cifras oficiales palestinas, la agresión israelí ha causado la muerte de más de 1.100 personas, herido a unas 11.000 y provocado la detención de más de 21.000 en toda Cisjordania ocupada desde octubre de 2023.


FUENTE:TRT Español y agencias
