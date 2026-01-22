Una nueva amenaza se cierne sobre los palestinos en Cisjordania ocupada: el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, autorizó que los colonos ilegales de otros 18 asentamientos puedan obtener permisos personales de armas, según un comunicado de su oficina.

La declaración, emitida este miércoles, indicó que la medida forma parte de los esfuerzos por ampliar la política de reforma de armas de fuego que impulsa Ben-Gvir. La oficina del ministro señaló que la decisión forma "parte de los esfuerzos nacionales para fortalecer la autodefensa, impulsar la seguridad personal y reforzar los equipos de respuesta a emergencias en los asentamientos".

Por su parte, el ministro afirmó que más de 240.000 israelíes han recibido permisos de armas desde la expansión de esta política a finales de 2023, en comparación con los aproximadamente 8.000 permisos emitidos anualmente en años anteriores, señalando que la cifra no tiene precedentes.

También alegó que muchos civiles armados han frustrado ataques palestinos antes de la llegada de las fuerzas de seguridad israelíes, afirmando que "las armas salvan vidas".

La lista recién aprobada incluye asentamientos ilegales en el norte, centro y sur de Cisjordania ocupada, así como el asentamiento de Goder en el valle del Jordán.

"Me complace aprobar hoy la adición de 18 asentamientos más en Judea y Samaria a la lista de comunidades elegibles para armas de fuego personales", declaró Ben-Gvir. "Merecen el derecho fundamental y moral de protegerse a sí mismos y a sus familias", agregó.