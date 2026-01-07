Miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan un cambio decisivo en su situación migratoria, en medio de la incertidumbre que se desató entre la población tras la reciente operación de Washington en su país. Este domingo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que los venezolanos que hicieron parte del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) – cancelado para esta población – ahora pueden solicitar asilo.

“Cada persona que estuvo bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado, y esa evaluación seguirá su curso”, afirmó Noem en el programa Fox News Sunday. No obstante, subrayó que Estados Unidos continuará deportando a “criminales para que enfrenten las consecuencias en su país”.

¿Qué implica esta decisión?

La decisión abre un nuevo escenario para que cerca de 600.000 venezolanos puedan buscar un camino hacia la inmigración regular en EE.UU., luego de que el Gobierno del presidente Donald Trump cancelara el TPS hace un año. En su momento, este programa permitió a las personas de varias naciones –incluida Venezuela– que ya vivieran en EE.UU. quedarse allí y trabajar legalmente si sus lugares de origen son considerados inseguros por Washington.

Según el Instituto de Investigación Pew, hasta marzo de 2024 había en Estados Unidos 1,2 millones de personas elegibles o beneficiarias del TPS, siendo los venezolanos el grupo más numeroso.

Entonces, ¿cómo cambia el panorama?