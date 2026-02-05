Una nueva ventana de diálogo se abre en el escalado pulso que Teherán y Washington han librado durante las últimas semanas con amenazas de lado y lado, mientras la preocupación de la comunidad internacional –especialmente en Oriente Medio– subía como espuma. Hacia el final de la noche de este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció en X que su país sostendría negociaciones nucleares con Estados Unidos en Mascate, la capital de Omán, durante el viernes por la mañana.

A través de un mensaje en X , Araghchi señaló que las conversaciones estaban programadas alrededor de las 10:00 a.m., hora local. “Agradezco a nuestros hermanos omaníes por haber hecho todas las preparaciones necesarias”, añadió.

Por su parte, un funcionario estadounidense también le confirmó a la agencia de noticias Anadolu que Mascate sería el lugar del diálogo.

Y es que el detalle de dónde se reunirían las delegaciones de EE.UU. e Irán no fue menor: de hecho, generó incertidumbre y marcó la agenda informativa sobre las conversaciones en los últimos días. El medio Axios había reportado a principios de esta semana que la ronda de negociaciones se llevaría a cabo en Estambul, Türkiye, tras la exitosa intervención de Ankara para ayudar a aliviar las tensiones entre las partes.

Luego, en las horas previas al anuncio de Araghchi el miércoles, esa misma publicación informó que el encuentro pendía de un hilo, pues Washington le había advertido a Teherán que no iba a cambiar el lugar del diálogo. "Les dijimos que era esto o nada, y respondieron: 'Bueno, entonces nada'", mencionó un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, a Axios.

Entonces, la misma fuente añadió, según el medio, que si los iraníes están dispuestos a volver al formato original, Estados Unidos está listo para reunirse esta semana o la próxima. "Queremos llegar a un acuerdo real rápidamente o se buscarán otras opciones", declaró.

Las amenazas de Trump como telón de fondo

Desde Washington, también este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, y señaló que este debería estar "muy preocupado", con el refuerzo de Washington a su despliegue en la región.

"Yo diría que debería estar muy preocupado, sí, debería estarlo", declaró Trump en una entrevista con la cadena NBC News. "Como saben, están negociando con nosotros".

La semana pasada, a las aguas de Oriente Medio llegó el portaaviones que el líder estadounidense había enviado. En su retórica, Trump tampoco ha descartado nuevos ataques militares contra Irán, que podrían repetir el episodio de la Guerra de los 12 Días entre Tel Aviv y Teherán, cuando Washington bombardeó Irán para respaldar a Israel, su aliado de larga data.

En sus recientes comentarios, Trump también afirmó que Teherán había considerado una nueva instalación nuclear luego de los ataques estadounidenses. "Estaban considerando abrir una nueva instalación en otra parte del país", declaró Trump a NBC, sin presentar pruebas. "Nos enteramos y les dijimos: 'Si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas'".

Teherán ha respondido a las amenazas del republicano, señalando que no se quedará de brazos cruzados y que responderá a cualquier agresión. Desde la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán alertó sobre una “respuesta integral y que provocará arrepentimiento” ante cualquier agresión.