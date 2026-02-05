Una nueva ventana de diálogo se abre en el escalado pulso que Teherán y Washington han librado durante las últimas semanas con amenazas de lado y lado, mientras la preocupación de la comunidad internacional –especialmente en Oriente Medio– subía como espuma. Hacia el final de la noche de este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció en X que su país sostendría negociaciones nucleares con Estados Unidos en Mascate, la capital de Omán, durante el viernes por la mañana.
A través de un mensaje en X, Araghchi señaló que las conversaciones estaban programadas alrededor de las 10:00 a.m., hora local. “Agradezco a nuestros hermanos omaníes por haber hecho todas las preparaciones necesarias”, añadió.
Por su parte, un funcionario estadounidense también le confirmó a la agencia de noticias Anadolu que Mascate sería el lugar del diálogo.
Y es que el detalle de dónde se reunirían las delegaciones de EE.UU. e Irán no fue menor: de hecho, generó incertidumbre y marcó la agenda informativa sobre las conversaciones en los últimos días. El medio Axios había reportado a principios de esta semana que la ronda de negociaciones se llevaría a cabo en Estambul, Türkiye, tras la exitosa intervención de Ankara para ayudar a aliviar las tensiones entre las partes.
Luego, en las horas previas al anuncio de Araghchi el miércoles, esa misma publicación informó que el encuentro pendía de un hilo, pues Washington le había advertido a Teherán que no iba a cambiar el lugar del diálogo. "Les dijimos que era esto o nada, y respondieron: 'Bueno, entonces nada'", mencionó un alto funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, a Axios.
Entonces, la misma fuente añadió, según el medio, que si los iraníes están dispuestos a volver al formato original, Estados Unidos está listo para reunirse esta semana o la próxima. "Queremos llegar a un acuerdo real rápidamente o se buscarán otras opciones", declaró.
Las amenazas de Trump como telón de fondo
Desde Washington, también este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y señaló que este debería estar "muy preocupado", con el refuerzo de Washington a su despliegue en la región.
"Yo diría que debería estar muy preocupado, sí, debería estarlo", declaró Trump en una entrevista con la cadena NBC News. "Como saben, están negociando con nosotros".
La semana pasada, a las aguas de Oriente Medio llegó el portaaviones que el líder estadounidense había enviado. En su retórica, Trump tampoco ha descartado nuevos ataques militares contra Irán, que podrían repetir el episodio de la Guerra de los 12 Días entre Tel Aviv y Teherán, cuando Washington bombardeó Irán para respaldar a Israel, su aliado de larga data.
En sus recientes comentarios, Trump también afirmó que Teherán había considerado una nueva instalación nuclear luego de los ataques estadounidenses. "Estaban considerando abrir una nueva instalación en otra parte del país", declaró Trump a NBC, sin presentar pruebas. "Nos enteramos y les dijimos: 'Si hacen eso, les vamos a hacer cosas muy malas'".
Teherán ha respondido a las amenazas del republicano, señalando que no se quedará de brazos cruzados y que responderá a cualquier agresión. Desde la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán alertó sobre una “respuesta integral y que provocará arrepentimiento” ante cualquier agresión.
¿Qué se sabe sobre los temas de negociación?
Antes del mensaje de Araghchi sobre el lugar del diálogo, los medios iraníes habían reportado que las las "negociaciones indirectas" en Mascate estarán "limitadas al tema nuclear y al levantamiento de las sanciones a Irán". Durante mucho tiempo, Teherán ha sostenido que su programa nuclear es de carácter pacífico, tiene fines civiles y no busca desarrollar un arma nuclear, como Washington lleva años sosteniendo.
En ese sentido, para Irán los asuntos no nucleares son “no negociables” de acuerdo a los reportes de la prensa nacional. En cuanto a lo que se discutirá, la agencia de noticias semioficial iraní Mehr News citó a una fuente que afirma que Washington busca "plantear cuestiones fuera del marco nuclear, incluyendo asuntos de defensa".
"Estas demandas no sólo no están relacionadas con la cuestión nuclear, sino que están directamente vinculadas a la seguridad nacional y la capacidad disuasoria del país, y son fundamentalmente no negociables", declaró la fuente bajo condición de anonimato.
Añadió que Irán está "dispuesto a negociar dentro de un marco definido basado en el respeto mutuo en materia nuclear", pero que la "insistencia en demandas excesivas y en plantear cuestiones que van más allá del acuerdo es el principal factor de cualquier posible estancamiento".
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó que en las conversaciones se deben abarcar muchos otros temas. "Para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas”, entre las que mencionó “su programa nuclear” y “el trato a su propia gente".
Esfuerzos de mediación
En medio de la tensión y la preocupación por el elevado tono de los cruces entre Estados Unidos e Irán, varios países de la región han buscado mediar y desplegar esfuerzos diplomáticos para evitar que estalle un conflicto. Entre ellos, Türkiye ha desempeñado un papel especialmente activo.
El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó la disposición de Ankara a ayudar en la mediación entre Irán y Estados Unidos para reducir el riesgo, recalcando el rechazo de su nación a cualquier acción militar contra Teherán.
"Türkiye está dispuesta a asumir un papel facilitador entre Irán y Estados Unidos para reducir las tensiones y ayudar a resolver los problemas por la vía diplomática", declaró Erdogan en una entrevista con el periódico saudí Asharq Al-Awsat durante su visita a Arabia Saudí.
El presidente subrayó que Ankara no quiere que la región sea testigo de "un nuevo conflicto ni una nueva ola de destrucción". “Hemos expresado abierta y consistentemente nuestra oposición a cualquier intervención militar contra Irán en todas las plataformas”, declaró Erdogan, instando a todas las partes a evitar cualquier medida que pueda provocar una escalada.
En esa línea, el presidente turco instó al establecimiento de mecanismos de seguridad regionales “para prevenir crisis antes de que ocurran”. “Lo que nuestra región necesita no son nuevas divisiones, sino una base para la cooperación basada en la sabiduría común y la responsabilidad compartida”, declaró.
“Nuestro objetivo no es gestionar el conflicto, sino fortalecer conjuntamente la base diplomática que evitará que surja”, añadió Erdogan, enfatizando la importancia de la prevención de crisis.