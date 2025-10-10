El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, aseguró que la "reconstrucción y administración de Gaza debe estar en manos de los palestinos, sin lugar a dudas", y advirtió que la comunidad internacional permanece en alerta ante la posibilidad de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, retome su ofensiva.

Fidan se pronunció ante la prensa este jueves tras participar en una reunión sobre Gaza en París, Francia, que reunió a altos diplomáticos de Europa, del países árabes y del mundo para debatir sobre la transición en el enclave.

“La reconstrucción y administración de Gaza debe ser gestionada por los palestinos, con fuerzas de seguridad controladas por ellos, y no debe haber la menor duda al respecto”, afirmó.

El ministro subrayó la importancia del encuentro: “Ayer fue un día muy importante. Ha surgido una esperanza para detener el genocidio en Gaza que se prolonga desde hace dos años. Desde el inicio, bajo la dirección de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), Türkiye ha realizado enormes esfuerzos internacionales. En este proceso, hemos desarrollado un sistema y una cultura de coordinación con el mundo islámico y otros socios”.

Fidan añadió que también se ha trabajado para movilizar a la comunidad internacional e involucrarla en estos esfuerzos.

“Intentamos que la comunidad internacional se implicara en este proceso. Organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, todos hemos hecho lo máximo, y estamos verdaderamente satisfechos de haber alcanzado este resultado juntos. Ahora hay esperanza de que cese la violencia y el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas palestinos”, dijo.

Señaló que hay varios asuntos importantes de esta etapa en adelante, añadiendo que lo que se ha acordado ahora es el plan de implementación de la primera fase, que tiene cuatro objetivos.

"Estos son: lograr un alto el fuego, liberar a los rehenes y detenidos, iniciar la ayuda humanitaria ininterrumpida lo antes posible y la retirada de las fuerzas israelíes a ciertas líneas. Estos son los componentes del plan de primera fase acordado, y deben seguirse con gran precisión. Según el artículo correspondiente en el texto del acuerdo, Türkiye también participará en esta implementación", explicó.

“Resultados serios”





Fidan, quien proporcionó información sobre la reunión de hoy, dijo que los ministros de Relaciones Exteriores de siete países de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), de la cual Türkiye es miembro, y de la Liga Árabe estuvieron presentes en la mesa junto a sus homólogos de la Unión Europea.

"Juntos examinamos a fondo los resultados del acuerdo de ayer y cómo se implementará, especialmente cómo los europeos y el resto de la comunidad internacional pueden desempeñar un papel en la recuperación económica, la reconstrucción y la administración de Gaza. Hoy se alcanzaron resultados importantes que formarán la base para decisiones trascendentales. Creo que los ministros europeos llevarán estas observaciones de vuelta a sus capitales y líderes políticos, con resultados significativos", añadió.