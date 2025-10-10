Una ola global de boicots se ha extendido desde Oriente Medio y Türkiye hasta Europa, Asia y más allá, apuntando a marcas multinacionales acusadas de alinearse con Israel durante su ofensiva genocida en Gaza.

Desde cadenas de café hasta gigantes de bienes de consumo, corporaciones antes consideradas intocables enfrentan ahora caídas en ventas y daños reputacionales. Quienes apoyan el movimiento de boicot lo ven como una resistencia de base y un gesto moral contra empresas percibidas como cómplices de las acciones de Israel contra los palestinos.

El mes pasado, una comisión internacional independiente de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, donde ha matado a más de 67.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y ha herido a casi 170.000 en los últimos dos años. El asedio israelí y el bloqueo de bienes esenciales también ha provocado una hambruna que ha dejado más de 450 muertos, incluidos más de 150 niños.

Empresas con supuestos vínculos con Israel —entre ellas Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, Starbucks y Nike— han reportado ingresos a la baja, especialmente en países de mayoría musulmana.

Aquí están algunas de las empresas más afectadas:

Cadenas de restaurantes





Gigantes estadounidenses de alimentos y bebidas como McDonald’s, Burger King, Starbucks, KFC y Pizza Hut están entre los objetivos más visibles de los boicots, con activistas destacando donaciones de franquicias, declaraciones públicas o su aparente alineamiento político con Israel.

Las ventas globales de McDonald’s disminuyeron un 0,1% en 2024 y cayeron un 1% en el primer trimestre de 2025, la primera caída en cerca de cuatro años. La compañía señaló que la ofensiva de Israel en Gaza “ha impactado significativamente” su desempeño en algunos mercados extranjeros.

Domino’s Pizza Enterprises, franquiciadora australiana, registró su primera pérdida anual en décadas tras el cierre de restaurantes en Asia debido a campañas de boicot, con una pérdida de 3,7 millones de dólares australianos (2,4 millones de dólares) frente a una ganancia de 96 millones (62,5 millones de dólares) el año anterior.

Starbucks, repetidamente acusada por activistas de apoyar a Israel, también registró tres trimestres consecutivos de caída en ventas. En el tercer trimestre de 2025, los ingresos cayeron un 2%, y la compañía anunció planes de cerrar decenas de locales y despedir a cientos de empleados. El número total de tiendas operadas por la empresa en Estados Unidos disminuirá aproximadamente un 1% en el año fiscal 2025. En todo el año 2024, Starbucks reportó una caída del 2% en sus ventas globales. En Malasia, el operador local Berjaya Food Berhad informó que las ventas de Starbucks se desplomaron un 36% interanual, debido en parte a boicots y protestas.

Americana Group, que opera marcas estadounidenses como KFC, Pizza Hut y Krispy Kreme en Oriente Medio, reportó que su beneficio neto cayó un 38,8% en 2024, hasta 158,7 millones de dólares, mientras que los ingresos descendieron un 9%, a 2.190 millones de dólares desde 2.410 millones en 2023. Sin embargo, la compañía atribuyó las caídas a la situación geopolítica regional, la menor demanda en algunos mercados y movimientos desfavorables de divisas.

Corporaciones multinacionales y gigantes de bebidas





Las marcas de refrescos se han convertido en objetivos simbólicos de boicot, con activistas señalando su presencia en Israel y su presunto apoyo al gobierno israelí.

Las ventas globales de Coca-Cola cayeron un 1% en el segundo trimestre de 2025, con descensos mayores en algunas regiones, como un 5% en Türkiye. Su participación en el mercado de bebidas carbonatadas en Türkiye se redujo del 59% al 54%. En Asia-Pacífico, el volumen de ventas cayó un 3%, mientras que en India descendió un 5%.

PepsiCo también registró ventas a la baja, con ingresos un 0,3 % menores en el primer semestre de 2025.

El gigante de bienes de consumo Unilever, criticado tras transferir los derechos de distribución de Ben & Jerry’s en Israel a una empresa local, vio caer su facturación un 3,2% en el segundo trimestre de 2025, tras un descenso del 0,9% en el primero.