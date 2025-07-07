Doce soldados turcos perdieron la vida tras haber sido expuestos a gas metano durante una operación de rastreo en el norte de Iraq, según anunció este lunes el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye.

El incidente ocurrió el domingo durante una misión de búsqueda y limpieza en el interior de una cueva situada a una altitud de 852 metros, dentro de la zona de la “Operación Garra-Candado”, donde se han refugiado miembros del grupo terrorista PKK.

La operación formaba parte de un esfuerzo por recuperar los restos de un soldado martirizado por terroristas del PKK en 2022. Durante la misión, 19 miembros del personal militar fueron afectados por el gas y cuatro de ellos murieron, elevando a 12 el número total de víctimas.

El ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Guler, se trasladó a la región junto a altos mandos militares para inspeccionar el lugar, y asistir a las ceremonias funerarias de los soldados caídos.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de nuestros mártires, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación”, señaló el ministerio en su comunicado, en el que también deseó una pronta recuperación a los heridos.