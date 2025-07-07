TÜRKİYE
2 min de lectura
Doce soldados turcos mueren por exposición a gas metano en el norte de Iraq
En medio de una operación de búsqueda en una zona montañosa del norte Iraq, donde el grupo terrorista PKK tiene presencia, los soldados turcos fueron expuestos a gas metano. El ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Guler, viajó a la región.
La operación formaba parte de un esfuerzo por recuperar los restos de un soldado asesinado por terroristas del PKK en 2022. (Foto: AA) / AA
7 de julio de 2025

Doce soldados turcos perdieron la vida tras haber sido expuestos a gas metano durante una operación de rastreo en el norte de Iraq, según anunció este lunes el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye.

El incidente ocurrió el domingo durante una misión de búsqueda y limpieza en el interior de una cueva situada a una altitud de 852 metros, dentro de la zona de la “Operación Garra-Candado”, donde se han refugiado miembros del grupo terrorista PKK.

La operación formaba parte de un esfuerzo por recuperar los restos de un soldado martirizado por terroristas del PKK en 2022. Durante la misión, 19 miembros del personal militar fueron afectados por el gas y cuatro de ellos murieron, elevando a 12 el número total de víctimas.

El ministro de Defensa de Türkiye, Yasar Guler, se trasladó a la región junto a altos mandos militares para inspeccionar el lugar, y asistir a las ceremonias funerarias de los soldados caídos.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de nuestros mártires, a las Fuerzas Armadas Turcas y a nuestra noble nación”, señaló el ministerio en su comunicado, en el que también deseó una pronta recuperación a los heridos.

El PKK, designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene una sangrienta insurgencia contra el Estado turco desde hace más de cuatro décadas.

En respuesta a las amenazas persistentes, Türkiye lanzó la “Operación Garra-Candado” en 2022, con el objetivo de atacar refugios del PKK en las regiones de Metina, Zap y Avasin-Basyan, en el norte de Iraq.

El grupo utiliza frecuentemente el norte de Iraq como base para planificar y lanzar ataques transfronterizos contra Türkiye.

Las autoridades turcas han subrayado en repetidas ocasiones que las acciones de Ankara se enmarcan en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que otorga el derecho a medidas de defensa propia en caso de ataques armados. Además, acuerdos bilaterales entre Türkiye e Iraq permiten que el primero lleve a cabo operaciones antiterroristas en territorio iraquí.


FUENTE:TRT Español y agencias
