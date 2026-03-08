La guerra en Irán entra en su noveno día y, mientras continúan los ataques de Estados Unidos e Israel, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto, incluidos alrededor de 300 niños, según informó el embajador iraní ante la ONU, Saeid Iravani. Los ataques han causado además miles de heridos y un deterioro acelerado de la infraestructura en varias regiones del país.
El Ministerio de Salud iraní indicó que los menores de 18 años representan 30% de las víctimas mortales. Entre los fallecidos hay 198 mujeres y seis niños menores de cinco años. La víctima más joven reportada fue una bebé de ocho meses, mientras que la mayor tenía 88 años.
Además, la situación sanitaria y humanitaria en Irán se agrava con el paso de los días. Hospitales y clínicas enfrentan una creciente demanda por atención de emergencias, mientras que la destrucción de viviendas y servicios básicos hace más difícil la respuesta de las autoridades ante el aumento de la necesidad.
Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han golpeado zonas del sureste de Teherán, incluyendo el cuartel general de la “fuerza espacial” de la Guardia Revolucionaria de Irán, que servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní.
Según el New York Times, la primera semana de operaciones estadounidenses ha costado aproximadamente 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones se destinaron a municiones e interceptores avanzados diseñados para derribar misiles iraníes. Estas acciones han alcanzado cerca de 4.000 objetivos, incluyendo lanzamisiles, buques de guerra y defensas aéreas, reduciendo significativamente la capacidad de Teherán para contraatacar
Además de los ataques sobre áreas civiles, Estados Unidos e Israel realizaron bombardeos durante la noche contra cinco instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores, según informó un funcionario a la televisión estatal iraní. Keramat Veyskarami, director de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros, explicó que cuatro depósitos de combustible y un centro de transporte de productos petroleros fueron atacados por “aviones enemigos”.
Irán justifica los ataques a los países de la región
Mientras los ataques continúan, Irán mantiene operaciones dirigidas a objetivos en el Golfo. Al respecto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que “las instalaciones en la región utilizadas para lanzar ataques contra Irán son consideradas ‘objetivos legítimos’ para las operaciones defensivas iraníes”.
Añadió que “Irán siempre ha enfatizado la preservación y continuación de relaciones amistosas con los gobiernos de la región, basadas en la buena vecindad y el respeto mutuo a la soberanía nacional y la integridad territorial”.
Sin embargo, Pezeshkian recalcó que esta postura no niega “el derecho inherente de Irán a defenderse contra la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)” y afirmó que “estamos dispuestos a defender nuestro país hasta la muerte”.
Sobre los ataques recientes en el Golfo, aclaró que “las operaciones defensivas iraníes se dirigen únicamente a ‘objetivos y instalaciones que son el origen y fuente de acciones agresivas contra la nación iraní’”. El presidente también reiteró que Irán “no ha atacado países vecinos con los que mantiene relaciones amistosas” y que se abstendrá de hacerlo, “a menos que ataques sean lanzados contra Irán desde su territorio”. Finalmente, pidió disculpas a los países vecinos ante la creciente tensión regional y aseguró que Irán “no tiene intención de invadir otros países”.
En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragchi afirmó que "son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense".
Sus declaraciones, que tuvieron lugar en el programa "Meet the Press" de la NBC, fueron acompañadas de una nueva justificación: “Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos".
Ataques iraníes en Israel y en la región del Golfo
En paralelo, durante la jornada del domingo, Irán intensificó sus ofensivas contra Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Iraq y también Israel
Según el Ministerio de Salud israelí, al menos 13 israelíes murieron y 1.929 resultaron heridos en ataques iraníes desde la semana pasada, de los cuales 157 fueron heridos en las últimas 24 horas. Actualmente, 112 personas permanecen hospitalizadas. .
En los Emiratos Árabes Unidos, los ataques iraníes del domingo provocaron cuatro muertos y 112 heridos desde finales de febrero. Según el Ministerio de Defensa, se detectaron 17 misiles balísticos y 117 drones, de los cuales 16 misiles y 113 drones fueron interceptados, mientras que uno de los misiles cayó al mar y cuatro drones impactaron en territorio emiratí.
Según EAU, en total, desde el 28 de febrero, Irán ha lanzado 238 misiles balísticos (221 interceptados, 15 en el mar y 2 dentro del país) y 1.422 drones (1.342 interceptados y 80 caídos dentro del país), además de ocho misiles de crucero destruidos por defensas aéreas.
En Bahréin, la campaña aérea iraní causó tres heridos y daños materiales tras la caída de fragmentos de misiles en un edificio universitario en Muharraq, al noroeste de Manama. Además, un ataque con dron dañó una planta desalinizadora de agua, y las autoridades confirmaron que un incendio se produjo en una instalación cerca del puerto de Salman, activándose sirenas de alerta para proteger a la población y movilizar a los equipos de defensa civil.
Kuwait también fue blanco de los ataques iraníes el domingo. El aeropuerto internacional fue alcanzado por drones hostiles que impactaron en tanques de combustible, un ataque descrito por el portavoz del Ministerio de Defensa, coronel Saud Abdulaziz Al-Atwan, como un “golpe directo a infraestructura vital”. Las fuerzas armadas interceptaron la oleada de drones que penetró el espacio aéreo del país al amanecer. Además, dos guardias fronterizos murieron “cumpliendo su deber nacional”, aunque no se ha aclarado si sus muertes fueron consecuencia directa del ataque.
En Arabia Saudí, las defensas aéreas interceptaron 14 drones que entraron en su espacio aéreo, incluyendo ocho interceptados dentro del país y seis destruidos “al este de Riad”, mientras se registraban explosiones cerca de la capital y en la base aérea Prince Sultan, que alberga fuerzas estadounidenses.
En Qatar, las fuerzas de defensa aérea interceptaron la mayoría de los proyectiles lanzados por Irán durante la jornada del domingo, que involucró 10 misiles balísticos y 2 misiles de crucero. Según el Ministerio de Defensa de Qatar, se interceptaron seis misiles balísticos, mientras dos cayeron en aguas territoriales y otros dos en áreas deshabitadas sin causar víctimas ni daños.
En Iraq, la violencia también se intensificó. Un ataque aéreo por aeronaves no identificadas golpeó el cuartel general de la 40ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF) y afectó al 33er Regimiento de la PMF en la Gobernación de Nínive, resultando en un muerto y tres heridos, además de daños materiales preliminares. Además, las defensas aéreas iraquíes interceptaron cohetes dirigidos a la embajada de Estados Unidos en Bagdad; cuatro proyectiles fueron disparados, de los cuales tres fueron interceptados y uno cayó en una zona abierta dentro de la base de la embajada, sin causar víctimas.
En paralelo, Israel también ha intensificado sus ataques en Líbano en el marco de la guerra regional contra Irán, provocando una crisis humanitaria sin precedentes. Los bombardeos, que han afectado Beirut, el sur y el este del país, han dejado cientos de muertos, incluyendo mujeres y niños, y han desplazado a 454.000 personas. La ofensiva se produce tras la muerte del líder iraní Ali Jamenei y los contraataques de Hezbollah hacia Israel, generando escalada militar, destrucción de infraestructuras y un éxodo masivo de civiles que agrava la situación humanitaria y amenaza la estabilidad del país.