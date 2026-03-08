La guerra en Irán entra en su noveno día y, mientras continúan los ataques de Estados Unidos e Israel, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto, incluidos alrededor de 300 niños, según informó el embajador iraní ante la ONU, Saeid Iravani. Los ataques han causado además miles de heridos y un deterioro acelerado de la infraestructura en varias regiones del país.

El Ministerio de Salud iraní indicó que los menores de 18 años representan 30% de las víctimas mortales. Entre los fallecidos hay 198 mujeres y seis niños menores de cinco años. La víctima más joven reportada fue una bebé de ocho meses, mientras que la mayor tenía 88 años.

Además, la situación sanitaria y humanitaria en Irán se agrava con el paso de los días. Hospitales y clínicas enfrentan una creciente demanda por atención de emergencias, mientras que la destrucción de viviendas y servicios básicos hace más difícil la respuesta de las autoridades ante el aumento de la necesidad.

Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han golpeado zonas del sureste de Teherán, incluyendo el cuartel general de la “fuerza espacial” de la Guardia Revolucionaria de Irán, que servía como centro de recepción, transmisión e investigación para la Agencia Espacial Iraní.

Según el New York Times, la primera semana de operaciones estadounidenses ha costado aproximadamente 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones se destinaron a municiones e interceptores avanzados diseñados para derribar misiles iraníes. Estas acciones han alcanzado cerca de 4.000 objetivos, incluyendo lanzamisiles, buques de guerra y defensas aéreas, reduciendo significativamente la capacidad de Teherán para contraatacar

Además de los ataques sobre áreas civiles, Estados Unidos e Israel realizaron bombardeos durante la noche contra cinco instalaciones petroleras en Teherán y sus alrededores, según informó un funcionario a la televisión estatal iraní. Keramat Veyskarami, director de la Compañía Nacional de Distribución de Productos Petroleros, explicó que cuatro depósitos de combustible y un centro de transporte de productos petroleros fueron atacados por “aviones enemigos”.

Irán justifica los ataques a los países de la región

Mientras los ataques continúan, Irán mantiene operaciones dirigidas a objetivos en el Golfo. Al respecto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que “las instalaciones en la región utilizadas para lanzar ataques contra Irán son consideradas ‘objetivos legítimos’ para las operaciones defensivas iraníes”.

Añadió que “Irán siempre ha enfatizado la preservación y continuación de relaciones amistosas con los gobiernos de la región, basadas en la buena vecindad y el respeto mutuo a la soberanía nacional y la integridad territorial”.

Sin embargo, Pezeshkian recalcó que esta postura no niega “el derecho inherente de Irán a defenderse contra la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)” y afirmó que “estamos dispuestos a defender nuestro país hasta la muerte”.

Sobre los ataques recientes en el Golfo, aclaró que “las operaciones defensivas iraníes se dirigen únicamente a ‘objetivos y instalaciones que son el origen y fuente de acciones agresivas contra la nación iraní’”. El presidente también reiteró que Irán “no ha atacado países vecinos con los que mantiene relaciones amistosas” y que se abstendrá de hacerlo, “a menos que ataques sean lanzados contra Irán desde su territorio”. Finalmente, pidió disculpas a los países vecinos ante la creciente tensión regional y aseguró que Irán “no tiene intención de invadir otros países”.

En la misma línea, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragchi afirmó que "son los estadounidenses quienes iniciaron esta guerra contra nosotros, atacándonos, y nos estamos defendiendo. Es obvio que nuestros misiles no pueden alcanzar suelo estadounidense".

Sus declaraciones, que tuvieron lugar en el programa "Meet the Press" de la NBC, fueron acompañadas de una nueva justificación: “Lo que sí podemos hacer es atacar las bases e instalaciones estadounidenses a nuestro alrededor, que lamentablemente se encuentran en territorio de nuestros países vecinos".