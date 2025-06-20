Israel acaba de cosechar otro título infame para su sangriento historial: la ONU volvió a incluir a sus fuerzas armadas y de seguridad en la lista negra de quienes “cometen graves violaciones que afectan a los niños en situaciones de conflicto armado”.

El informe de las Naciones Unidas, al que tuvo acceso la agencia de noticias Anadolu este jueves y que aún no se ha publicado, registra que “en 2024, la violencia contra los niños en conflictos armados alcanzó niveles sin precedentes, con un impactante aumento del 25% en el número de violaciones graves en comparación con 2023”.

Además, el reporte destaca un incremento de casi el 50% en los incidentes que provocaron la muerte o lesiones de menores respecto al año anterior. “Las Naciones Unidas verificaron 41.370 violaciones graves, de las cuales 36.221 se cometieron en 2024 y 5.149 en años anteriores pero fueron verificadas durante 2024”, señaló el documento.

Según el informe, solo en 2024, fueron asesinados 4.676 menores, 7.291 resultaron heridos, 7.402 fueron reclutados por grupos armados, a 7.906 se les negó el acceso a ayuda humanitaria, 3.018 fueron detenidos por vínculos con grupos armados y 4.573 fueron secuestrados. Asimismo, un alto funcionario de la ONU señaló que “por primera vez, ha aumentado en un 17% el número de niños que han sido víctimas de múltiples violaciones”.

En este contexto, las Naciones Unidas verificaron 8.554 violaciones graves contra 2.959 menores en Israel y los territorios palestinos ocupados, en medio de la ofensiva genocida de Tel Aviv contra Gaza.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó en el informe que está “horrorizado por la intensidad de las graves violaciones contra los niños” en los territorios palestinos ocupados.

“Me preocupa profundamente el aumento significativo de las graves violaciones en Gaza, y me alarma profundamente la creciente violencia en Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este”, señaló.

De los 2.959 menores afectados, 15 eran israelíes y 2.944 palestinos. Además, de las 8.554 violaciones contra menores palestinos, 4.856 ocurrieron en Gaza y 3.688 en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, indica el informe.

También subraya que el ejército y las fuerzas de seguridad israelíes, así como colonos israelíes, fueron responsables de 7.188 de estas violaciones.

El informe agrega que el ejército israelí ha obstruido el acceso de niños a la ayuda humanitaria en Gaza (2.263), Cisjordania ocupada (5.091) y Jerusalén Este ocupada (2.828).

Al describir la situación en Gaza como “catastrófica” y “totalmente espeluznante”, un alto funcionario de la ONU subrayó que las condiciones extremas en el enclave son “provocados por el ser humano, y pueden revertirse”

"Si los consternan las cifras sobre Gaza de este año, esperen al año que viene, porque es muy probable que haya cada vez menos gente vigilando las violaciones", advirtió el funcionario.

Además, el informe revela que Israel ha detenido a 951 menores palestinos y que la ONU dispone de información sobre casos de malos tratos y abusos sexuales contra algunos de ellos.