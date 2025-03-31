Sueida (Siria) - Ivana saborea la sfiha como si fuese un manjar de reyes. Esta empanada de carne, especiada con sumac y servida en un humilde puesto callejero de Sueida, tiene el sabor de un pasado lejano, de un hogar que llevaba demasiado tiempo sin pisar. Catorce años transcurrieron desde su última visita a Siria, un país marcado por la guerra, la represión y la amenaza constante de ataques.

Sueida, al sur del país, es un enclave de la comunidad drusa y también un reflejo de la migración siria hacia Latinoamérica. En sus calles, el aroma del café con cardamomo se mezcla con el de la yerba mate, y no es raro escuchar una conversación en árabe salpicada de palabras en español.

En cuanto cayó el régimen, Ivana no dudó en volver a Siria. Aunque fuera de viaje. Se dio unos meses de margen para asegurarse de que la situación en Sueida no era demasiado peligrosa para regresar, y ahora ha llegado con su marido y su hijo de nueve años.

“Ví la guerra en la mirada de la gente”

Sólo ver la reacción de sus tías merecieron la pena del viaje, desde Islandia, donde Ivana vive desde hace dos años. “Mi familia siria se emocionó”, recuerda. “Mis tíos están viejos. Detrás de la sonrisa escondían dolor, estrés. Ví la guerra en la mirada de la gente. Ahora no hay suficiente dinero, y me avergüenza comer en los restaurantes: una parrillada cuesta el sueldo de un trabajador local”.

Mientras tanto, Israel no deja de castigar a Siria con ataques aéreos selectivos. En los últimos meses, los bombardeos sobre posiciones militares han aumentado, justificándolos como una estrategia para debilitar la presencia de Irán en la región. Pero en Sueida, la sensación es otra: los ataques parecen una estrategia de desestabilización. “Si Israel es un país que está bombardeando Gaza”, se inquieta Ivana. “¿Qué opinión puede esperar de los sirios?”

Sueida, la “Pequeña Venezuela”

Sueida es conocida como la “Pequeña Venezuela”. Además de ser capital de la región que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu quiere separar de Siria, este rincón al sur del país es como un trozo de Sudamérica en Asia occidental. Miles emigraron a Venezuela, Argentina y Brasil a principios del siglo XX. Los que volvieron, trajeron un árabe salpicado de Caribe y, sobre todo, se trajeron el mate. Hoy, Siria es el país mayor importador de yerba del mundo.

“Volver ha sido un choque de realidades”, cuenta Ivana en un restaurante en el que ponen arepas y pepitos venezolanos. Es la primera vez que regresa al país de sus orígenes desde 2012. Después de pasar su infancia en Venezuela, en 2000 sus padres decidieron mudarse a Siria con sus cinco hijas. Es la historia de muchas familias de Sueida, donde la mayoría drusa ayudó a hacer del país sudamericano la comunidad drusa más grande fuera de Asia Occidental u Oriente Medio. Sus abuelos paternos habían emigrado y su padre se había llevado a su madre. “Mi madre aprendió español a través de las telenovelas”, cuenta.

Cuando llegó a Siria de niña, Ivana no escribía ni leía árabe. Aun así, llegó a estudiar filología hispánica en la Universidad de Damasco. Recuerda su periodo en la capital con cariño: afianzó sus raíces latinas, sus amigas tenían todas una historia similar. Incluso el noviazgo que la llevó de vuelta a Venezuela empezó de la manera más druso-hispana posible: con mate.

En su primera cita —concertada por su familia y a la que Ivana se resistía a acudir— dejó claro a su pretendiente que no estaba preparada para ningún compromiso: “Yo soy muy terca: no sé cocinar, tengo muchas ambiciones y sueños que cumplir, tengo un carácter muy difícil”, la advirtió Ivana. “¿Por qué no te buscas a una mujer de 15 años y la moldeas a tu gusto?”. “Vaya, una mujer con las ideas claras”. le dijo su futuro marido. “Eres lo que estoy buscando”.

Pasaron las citas y la relación se fue afianzando. Empezando la guerra, decidieron casarse. Y a los nueve días volvieron a Venezuela. “Nos tocó duro el conflicto. Me escapé de una guerra para entrar en una crisis económica. Viví los dos tipos de guerra: en Venezuela, la falta de alimentos y medicina no fue una crisis, fue una guerra”.